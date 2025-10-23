Người đàn ông suýt chết sau khi uống loại rượu này: Bác sĩ cảnh báo “độc gấp 50 lần thạch tín”

Theo trang tin Jimu News, mới đây, Bệnh viện Đông Y Đông Quản trực thuộc Đại học Trung Y Quảng Châu, Trung Quốc đã điều trị cấp cứu cho nam bệnh nhân Trần Hạo (55 tuổi). Thời điểm nhập viện cấp cứu, bệnh nhân có dấu hiệu khó thở, tê mặt, tê tay chân, nhịp tim nhanh và nôn mửa liên tục.

Kết quả khám cho thấy các chỉ số sinh tồn của ông Trần giảm nhanh, tim đập loạn nhịp, suy hô hấp. Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân bị ngộ độc aconitin - chất độc có trong củ ấu tàu.

Bác sĩ Trần Lưu Bình, Trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu của bệnh viện cho biết tình trạng của bệnh nhân nguy kịch, có thể tử vong nếu không được điều trị kịp thời.

Theo chia sẻ của gia đình, ông Trần rất thích tự ngâm rượu thuốc để “bồi bổ cơ thể”. Ông có ngâm một bình rượu với củ ấu tàu vì nghe nói củ ấu tàu là một loại dược liệu trong y học cổ truyền, có thể giúp thanh phong, trừ thấp, giảm đau và làm ấm kinh lạc.

Trước khi nhập viện, ông Trần đã uống vài chén rượu ngâm củ ấu. Sau đó, ông bắt đầu xuất hiện dấu hiệu bất thường nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Bệnh nhân nhanh chóng được điều trị bằng cách đặt ống nội khí quản, thở máy, rửa dạ dày, điều trị vận mạch, cân bằng điện giải và dùng thuốc chống loạn nhịp. Sau khi điều trị, bệnh nhân dần qua cơn nguy kịch.

Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch sau khi điều trị cấp cứu tại bệnh viện. (Ảnh: Jimu News)

Độc tố “ẩn” trong bình rượu

Theo bác sĩ điều trị Phương Hiểu Mai, làm việc tại bệnh viện, nhiều người dân không tìm hiểu kỹ và tự ý sử dụng tươi củ ấu tàu để làm thức ăn hoặc ngâm rượu uống. Tuy nhiên, củ ấu tàu có chứa aconitin - một chất độc tự nhiên cực mạnh. Aconitin có khả năng gây ngộ độc cấp tính và các biến chứng nghiêm trọng như suy hô hấp, suy thận, suy gan, loạn nhịp tim, co cứng cơ tim và liệt cơ hô hấp và thậm chí là gây tử vong nếu người bệnh không được cấp cứu kịp thời.

Bác sĩ Trần Lưu Bình cho biết: “Aconitin được xem là chất độc mạnh gấp 50 lần thạch tín. Aconitin có thể gây ngộ độc ở liều 0,2mg, liều 2mg có thể gây rối loạn tim mạch nặng và liều 5mg có thể gây tử vong”.

Bác sĩ Trần Lưu Bình cho biết củ ấu tàu là một loại dược liệu được dùng trong y học cổ truyền, ngâm rượu thuốc để xoa bóp giúp giảm đau. Tuy nhiên, để sử dụng loại dược liệu này cần có sự hướng dẫn của chuyên gia hoặc người có chuyên môn.

“Có không ít trường hợp bệnh nhân tin rằng sử dụng rượu thuốc có thể ‘bồi bổ sức khỏe’ đã phải nhập viện cấp cứu vì ngộ độc nguyên liệu ngâm rượu có chứa độc tố ”, bác sĩ cho biết.

Bác sĩ Trần Lưu Bình cảnh báo rằng, việc tự ý ngâm rượu với củ ấu tàu hoặc các loại rễ cây, thảo dược “truyền miệng”, không rõ nguồn gốc là hành động nguy hiểm, có thể gây ngộ độc và ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe. Chuyên gia cũng khuyến cáo, người dân không tự ý ngâm rượu thuốc và sử dụng tại nhà để đảm bảo an toàn.