Mới 35 tuổi đã mắc ung thư đại tràng di căn gan: Bác sĩ nói thẳng "do làm điều này trong nhiều năm"

Mắc ung thư đại tràng di căn gan ở tuổi 35

Mới đây, tiến sĩ, bác sĩ Lưu Bác Nhân, Giám đốc Phòng khám Y học Chức năng Elite Đài Bắc, đồng thời là Chủ tịch Hiệp hội Dinh dưỡng Di truyền và Y học Chức năng Đài Loan (Trung Quốc) đã chia sẻ về một trường hợp bệnh nhân nam 35 tuổi phát hiện mắc ung thư đại tràng di căn mà ông từng điều trị.

Bệnh nhân cho biết khoảng 2 tháng trước anh xuất hiện dấu hiệu đi ngoài ra máu. Ban đầu anh nghĩ mình bị bệnh trĩ. Tuy nhiên, sau hai tháng, tình trạng đi ngoài ra máu vẫn tiếp diễn và tiến triển nghiêm trọng khiến bệnh nhân nhợt nhạt vì mất máu. Lúc này anh mới đi khám. Kết quả khám cho thấy bệnh nhân mắc ung thư đại tràng, khối u đã di căn tới gan.

Bệnh nhân được chẩn đoán mắc ung thư đại trực tràng ở tuổi 35. (Ảnh minh hoạ)

Khi khai thác tiền sử bệnh, bác sĩ Lưu Bác Nhân phát hiện bệnh nhân có thói quen ăn uống kém lành mạnh từ nhiều năm trước . Bệnh nhân chia sẻ, do bận rộn với công việc nên thường xuyên đặt đồ ăn ngoài hàng nhiều dầu mỡ. Hơn nữa, bệnh nhân thích ăn thịt đỏ, thịt chế biến sẵn và rất lười ăn rau, củ, trái cây.

Theo chuyên gia, chính chế độ ăn uống kém lành mạnh trong thời gian dài là yếu tố khiến bệnh nhân mắc ung thư đại tràng.

Vị chuyên gia giải thích rằng thịt đỏ, thịt chế biến sẵn thường chứa nhiều chất béo bão hòa, muối cũng như các chất bảo quản có thể tăng nguy cơ viêm nhiễm, gây hại cho đại tràng. Ngoài ra các thực phẩm nhiều dầu mỡ có thể làm tăng nguy cơ thừa cân, béo phì. Tất cả các yếu tố này đều có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư đại tràng.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa thịt chế biến sẵn vào danh sách chất gây ung thư nhóm 1 có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư đại tràng, ung thư dạ dày,...

Theo Hiệp hội Ung thư Mỹ, ăn các loại thịt chế biến quá kỹ như xúc xích, giăm bông, thịt xông khói, xúc xích, một số loại thịt nguội... có liên quan đến nguy cơ mắc ung thư đại tràng. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng ăn 50g thịt chế biến sẵn mỗi ngày có thể làm tăng 18% nguy cơ mắc bệnh ung thư đại tràng.

Một nghiên cứu khác tại Mỹ cũng chỉ ra rằng tiêu thụ 76g thịt đỏ mỗi ngày có thể làm tăng 20% nguy cơ mắc ung thư đại tràng so với những người chỉ ăn 21g thịt đỏ mỗi ngày.

Ăn nhiều thịt đỏ, thịt chế biến sẵn, ít rau xanh có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư đại tràng.

Lời khuyên của chuyên gia

Theo bác sĩ Tiền Chính Hoằng, Giám đốc Trung tâm Phòng ngừa và Điều trị Bệnh Gan - Mật, Bệnh viện Chang Gung Memorial ở Đài Loan (Trung Quốc), ung thư đại tràng ở người dưới 50 tuổi đang có xu hướng gia tăng. Nguyên nhân thường liên quan đến chế độ ăn uống kém lành mạnh và lối sống lười vận động.

Các chuyên gia khuyến cáo để phòng ngừa ung thư đại tràng, mọi người nên tăng cường ăn rau, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt. Ngoài ra, mọi người cần hạn chế ăn quá nhiều thịt đỏ, thịt chế biến sẵn, thực phẩm nhiều dầu mỡ, đồ uống có đường,...

Bác sĩ Tiền Chính Hoằng cũng khuyên những người có tiền sử gia đình mắc ung thư đại tràng hoặc gặp phải các vấn đề về đường tiêu hóa như táo bón, nên thực hiện nội soi đại tràng định kỳ để phát hiện sớm bệnh. Việc kiểm tra sức khỏe định kỳ và thay đổi thói quen ăn uống là biện pháp quan trọng giúp phát hiện ung thư ở giai đoạn sớm và tăng khả năng điều trị thành công.