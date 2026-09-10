Người đàn ông suy gan cấp, rối loạn ý thức sau hơn 1 tháng làm điều này

Người đàn ông 67 tuổi nhập viện trong tình trạng rất nặng, xuất hiện suy gan cấp, hội chứng não gan, suy thận và rối loạn chuyển hóa.

Thời gian qua, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã tiếp nhận nhiều trường hợp biến chứng nặng do ngừng điều trị thuốc viêm gan, chuyển sang dùng thuốc "bổ gan".

Điển hình là trường hợp bệnh nhân P.Đ.T. (67 tuổi, Hà Nội) được chẩn đoán viêm gan B mạn tính cách đây 3 năm và được chỉ định điều trị thuốc kháng vi-rút hằng ngày.

Khoảng 1 tháng 15 ngày trước khi nhập viện, do thấy tình trạng viêm gan B ổn định, ông T. tự ý ngừng thuốc kháng vi-rút mà không tham khảo ý kiến bác sĩ.

Trong thời gian này, thỉnh thoảng bị đau đầu, ông tự mua thuốc giảm đau, hạ sốt về sử dụng khoảng 3-4 viên. 13 ngày trước khi vào Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, trong một lần tái khám bệnh tim, ông được phát hiện men gan tăng cao, khoảng 500 U/L. Tuy nhiên, thay vì đi khám chuyên khoa gan để tìm nguyên nhân, ông tiếp tục tự mua thuốc “bổ gan” về sử dụng.

Bệnh nhân suy gan, mất ý thức (Ảnh: bác sĩ cung cấp).

Tình trạng không cải thiện. Những ngày sau đó, ông ngày càng mệt mỏi, chán ăn, vàng da, vàng mắt tăng dần, có lúc nói lẫn, lơ mơ, phản ứng chậm chạp. Nhận thấy tình trạng bất thường, gia đình nhanh chóng đưa ông đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cấp cứu.

Tại Trung tâm Hồi sức tích cực, người bệnh nhập viện trong tình trạng tỉnh chậm, điểm Glasgow 13 điểm, có rối loạn nhận thức, dễ cáu gắt bất thường, hành vi không phù hợp và mất định hướng không gian. Da và củng mạc mắt vàng đậm, xuất huyết rải rác tại các vị trí tiêm, bụng chướng do có dịch.

Các xét nghiệm cho thấy tình trạng tổn thương gan nặng. Chức năng thận cũng suy giảm nhanh.

Bệnh nhân được chẩn đoán viêm gan B mạn tiến triển, suy gan cấp kèm hội chứng não gan độ II, suy thận cấp trên nền bệnh thận mạn, toan chuyển hóa nặng và nhiễm khuẩn huyết, đồng thời có nhiều bệnh lý nền gồm đái tháo đường type 2, tăng huyết áp, suy tim và bệnh động mạch vành sau phẫu thuật bắc cầu.

BS Nguyễn Thị Huân, Trung tâm Hồi sức tích cực (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương) cho biết, bệnh nhân không chỉ bị tổn thương gan cấp tính mà còn đồng thời có nhiều bệnh lý nền nghiêm trọng. Khi chức năng gan suy giảm cấp, các rối loạn chuyển hóa, đông máu và ý thức có thể xuất hiện, đồng thời kéo theo hoặc làm nặng thêm tình trạng suy giảm chức năng của các cơ quan khác.

Cảnh báo khi dùng thuốc “bổ gan”

Theo BSCKII Nguyễn Nguyên Huyền, Giám đốc Trung tâm Phòng chống dịch (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương), việc tự ý ngừng thuốc kháng vi-rút ở người bệnh viêm gan B mạn tính khiến vi-rút không còn được kiểm soát, từ đó có thể bùng phát đợt cấp, gây tổn thương gan nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng. Khi ngừng thuốc, vi-rút viêm gan B có thể gia tăng hoạt động và tiếp tục tấn công các tế bào gan, dẫn đến hoại tử tế bào gan diện rộng, suy gan cấp, hội chứng não gan, hôn mê gan và suy đa tạng.

Các bác sĩ cảnh báo, việc tự ý sử dụng các loại thuốc “giải độc”, “bổ gan” không rõ nguồn gốc hoặc dùng thuốc giảm đau, hạ sốt khi gan đang bị tổn thương có thể làm gia tăng nguy cơ ảnh hưởng đến gan, đặc biệt nếu sử dụng không đúng loại thuốc, liều lượng hoặc không có sự hướng dẫn của bác sĩ.

BSCKII Nguyễn Nguyên Huyền khuyến cáo, người bệnh viêm gan B mạn tính cần duy trì thuốc kháng vi-rút liên tục, đúng và đủ liều theo chỉ định; tuyệt đối không tự ý ngừng thuốc khi chưa có ý kiến của bác sĩ chuyên khoa.

Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như men gan tăng, vàng da, vàng mắt, mệt mỏi, chán ăn…, người bệnh cần đi khám để được đánh giá và xử trí phù hợp, không tự mua thuốc bổ gan, thuốc đông y, thuốc nam không rõ nguồn gốc về sử dụng.

Người mắc viêm gan B cũng cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng bất kỳ loại thuốc giảm đau, hạ sốt nào, kể cả paracetamol.