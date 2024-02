Người đàn ông rơi vào hôn mê sâu do 'quên' làm điều này trong dịp Tết

Hôn mê sâu do hạ đường huyết

Anh Minh* (41 tuổi) được người nhà đưa vào cấp cứu trong tình trạng hôn mê. Người nhà anh Minh cho biết anh mắc đái tháo đường tuýp 2. Những ngày gần Tết, anh "chạy sô" tham gia các bữa tiệc liên hoan cùng bạn bè.

Hàng ngày, anh Minh vẫn tiêm insulin nhưng cả buổi chỉ ngồi nói chuyện, uống 1-2 ly bia mà không ăn gì. Sau đó, anh Minh thấy mệt, mọi người nghĩ anh bị say nên đưa anh vào giường nằm nghỉ. Thực tế, anh Minh bị hạ đường huyết. Lúc vào viện, bệnh nhân đã hôn mê.

Đo đường huyết (Ảnh minh hoạ)

Một trường hợp khác là bệnh nhân Kim Anh* (54 tuổi, trú tại TP.HCM) được người nhà đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hạ đường huyết nặng. Người nhà cho biết bệnh nhân mới phát hiện đái tháo đường và phải tiêm insulin. Sau khi tiêm xong, bệnh nhân lại bận tiếp khách nên không kịp ăn. Khi người thân vào phòng bếp đã thấy bệnh nhân ngất trên sàn.

Tiến sĩ, bác sĩ Trần Viết Thắng, Phó trưởng Khoa Nội tiết, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cho biết, cả hai trường hợp bệnh nhân Minh và Kim Anh đều vào nhập viện cấp cứu do hạ đường huyết. Riêng bệnh nhân Minh bị rơi vào tình trạng hôn mê do hạ đường huyết một cách quá đột ngột. Hạ đường huyết là biến chứng vô cùng nguy hiểm ở bệnh nhân đái tháo đường. Tình trạng này có thể khiến bệnh nhân bất tỉnh. Bệnh nhân Minh nếu không được can thiệp sớm, người bệnh dễ bị tổn thương não không hồi phục.

Những điều người bệnh đái tháo đường cần lưu ý trong dịp Tết

Bác sĩ Thắng khuyến cáo, ngày tết đối với người bệnh đái tháo đường có nhiều yếu tố bất lợi ảnh hưởng tới sức khỏe.

Tiến sĩ, bác sĩ Trần Viết Thắng, Phó trưởng Khoa Nội tiết, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM

Ví như thời gian nghỉ Tết, các cơ sở y tế chăm sóc người bệnh có thể không mở cửa, người bệnh không lấy được thuốc. Ngoài ra, người Việt thường có tâm lý dù mệt mỏi, ốm cũng chờ qua Tết mới đi khám.

Thêm vào đó, ngày Tết thường có nhiều thức ăn, đồ uống có chứa đường, mặn, nhiều năng lượng… Tất cả những thức ăn này đều có thể làm tăng đường huyết của người bệnh.

Vào ngày Tết, giờ giấc ăn uống cũng bị đảo lộn khiến người bệnh dễ bị hạ đường huyết. Hơn nữa, trong những ngày này, người bệnh thường bỏ tập thể dục, bỏ các thói quen tốt cho sức khỏe mà mình đang duy trì hàng ngày.

Bác sĩ Thắng lưu ý: "Một số bệnh nhân đái tháo đường nếu quên uống hoặc tiêm thuốc sẽ rất nguy hiểm. Ngược lại, người bệnh dù dùng thuốc lại quên không ăn, ăn ít hơn bình thường rất dễ bị hạ đường huyết và dễ phải nhập viện cấp cứu".

Bác sĩ Thắng lưu ý, một số bệnh nhân đái tháo đường tuân thủ tốt việc điều trị, ăn uống, vận động nhưng có dấu hiệu hạ đường huyết như mệt mỏi, hoa mắt, vã mồ hôi, lạnh, ý thức suy giảm… thì phải nhanh chóng bổ sung đường bằng cách ăn bánh kẹo, uống nước đường, sau đó đo đường huyết để kiểm tra.

Cũng cần phải lưu ý tới triệu chứng đường huyết tăng cao như mệt mỏi, uống nhiều, tiểu nhiều, đau bụng, thở nhanh, khó thở, ngủ nhiều… Khi có triệu chứng kể trên, người bệnh phải liên hệ ngay với bác sĩ điều trị hay đến cơ sở y tế gần nhất.

"Không nên có tâm lý đợi hết Tết mới đi khám vì lúc đó sẽ có nguy cơ gặp những biến chứng nguy hiểm tới tính mạng", bác sĩ Thắng nói.

Để có một cái Tết an toàn, bệnh nhân đái tháo đường cần lưu ý:

- Cố gắng duy trì thói quen ăn uống khoa học hàng ngày.

- Chuẩn bị thuốc đầy đủ, nếu đi công tác hoặc về quê, vẫn cần mang sẵn thuốc và bộ đo đường huyết đi theo.

- Trong một bữa không nên ăn "thả cửa" những món khoái khẩu.

- Hạn chế uống nhiều rượu vì rượu có thể làm lu mờ các triệu chứng hạ đường huyết, gây nhầm lẫn trong xử trí của những người thân xung quanh và có thể ảnh hưởng đến tính mạng người bệnh.

* Tên nhân vật đã được thay đổi.