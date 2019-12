Người đàn ông nhập viện với bàn chân hoại tử, bốc mùi

Người bệnh là ông Vũ Văn H. 39 tuổi trú tại Trại Dọc – Bình Khê – Đông Triều. Theo người bệnh cho biết trước đó tại gia đình ông có thấy bàn chân sưng, đau nhức. Tình trạng sưng đau ngày càng tăng, đến khi có hiện tượng vỡ, loét, chảy mủ có mùi hôi ông mới tới viện để kiểm tra.

Người bệnh đã được tiến hành siêu âm Doppler động mạch, tĩnh mạch, chụp CT- Scanner: người bệnh được phát hiện bị xơ vữa động mạch chân, hội chứng mạch tận. Theo BCSKI. Nguyễn Thanh Tâm – Khoa Chấn thương – Chỉnh hình & Bỏng bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí cho biết sở dĩ bàn chân của người bệnh bị tổn thương nặng dẫn đến nhiễm trùng, hoại tử như vậy là do trên nền người bệnh bị bị xơ vữa động mạch chân nhưng không được điều trị kịp thời dẫn đến việc viêm tắc mạch tận nuôi chi thể, hoại tử phần mềm vùng ngọn chi, sưng to đến mức vỡ, loét và bội nhiễm do vi khuẩn tấn công.

Hình ảnh bàn chân bị loét do xơ vừa động mạch chân không được điều trị kịp thời

Cũng theo bác sĩ đối với tổn thương của người bệnh cần phẫu thuật cắt bỏ phần bàn chân phải bị hoại tử và 1 phần cẳng chân bị ảnh hưởng. Còn phần bàn chân trái đang có hiện tượng nhiễm trùng nhưng ở giai đoạn sớm vì vậy sẽ được điều trị bảo tồn để tránh phải cắt bỏ giống bàn chân phải.



Qua đây, các bác sĩ bệnh viện cũng khuyến cáo người dân khi có bất thường về sức khỏe cần đến các cơ sở y tế để khám và điều trị. Khi mắc bệnh người bệnh cũng không nên chủ quan, dấu bệnh hay tự điều trị khi không có sự hướng dẫn của các bác sĩ chu