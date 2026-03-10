Người đàn ông mắc cùng lúc 2 bệnh ung thư: "Thủ phạm" là thứ hàng triệu người Việt mê mẩn

Vietnamnet vừa đưa tin về một người đàn ông 47 tuổi (Hà Nội) mắc ung thư biểu mô tế bào vảy đa vị trí nguyên phát đồng thời. Cụ thể, cùng một lúc, người bệnh phát hiện hai bệnh ung thư về đường tiêu hóa là ung thư thực quản và ung thư hầu miệng. Đáng nói, cả hai đều đã ở giai đoạn muộn (giai đoạn III và IVA).

Theo đó, trong khoảng một tháng gần đây, bệnh nhân ăn uống kém, nuốt khó và sụt 5kg. Do không nôn, sốt hay khó thở nên bệnh nhân chủ quan, không đi khám. Tới khi cơ thể xuất hiện các cơn đau âm ỉ vùng đỉnh trái lan xuống mặt, cơn đau không giảm khi thay đổi tư thế hay hoạt động, bệnh nhân mới đi khám.

Được biết, bệnh nhân này có tiền sử uống rượu nhiều năm. Mỗi ngày, ông uống khoảng 300ml rượu và thói quen này vẫn còn duy trì cho tới nay.

Lạm dụng rượu - “Thủ phạm” gây ung thư

Lạm dụng rượu bia có thể dẫn tới ung thư (Ảnh minh họa).

Vietnamnet dẫn lời PGS.TS Phạm Cẩm Phương, Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai, lạm dụng rượu kéo dài thường liên quan chặt chẽ tới các bệnh ung thư biểu mô tế bào vảy ở vùng đầu - cổ và thực quản.

Đáng lưu ý, Việt Nam thuộc nhóm các quốc gia tiêu thụ rượu bia cao hàng đầu thế giới, VTV News thông tin. Cụ thể, Việt Nam hiện xếp thứ 2 khu vực Đông Nam Á và thứ 3 châu Á về mức tiêu thụ rượu bia bình quân đầu người.

Tính theo lít cồn nguyên chất bình quân đầu người từ 15 tuổi trở lên, mức tiêu thụ tại Việt Nam đạt 8,3 lít mỗi năm, tương đương với khoảng 170 lít bia/người/năm.

Không chỉ mức tiêu thụ cao, tình trạng uống rượu bia quá độ đến mức nguy hại cũng khá phổ biến ở người trưởng thành. Đáng chú ý, tỷ lệ uống rượu bia ở mức nguy hại có xu hướng tăng qua các năm, đặc biệt ở nam giới.

Theo số liệu được công bố, cứ 3 nam giới thì có 1 người uống rượu bia ở mức nguy hại, VTV News đưa tin.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) lý giải, lạm dụng rượu bia có thể làm tăng nguy cơ ung thư thông qua một số cơ chế sinh học khác nhau.

Cơ chế gây ung thư của rượu bia (Ảnh: AI khởi tạo).

Không có ngưỡng nào là an toàn

Theo Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế, trong thực tế, rất khó xác định một mức uống rượu bia chung được coi là an toàn cho tất cả mọi người. Mức độ ảnh hưởng của rượu bia phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tuổi, giới tính, thể trạng sinh học, hoàn cảnh và cách thức uống của từng người.

Các bằng chứng khoa học cho thấy ngay cả khi uống với lượng nhỏ, rượu bia vẫn có thể gây ra những nguy cơ nhất định đối với sức khỏe. Vì vậy, khuyến cáo chung là nên hạn chế tối đa việc sử dụng đồ uống có cồn.

Nếu có uống, cần kiểm soát lượng cồn ở mức thấp:

Nam giới: không quá 2 đơn vị cồn/ngày

Nữ giới: không quá 1 đơn vị cồn/ngày

Không uống quá 5 ngày/tuần

1 đơn vị cồn tương đương với 3/4 chai/lon bia 330 ml (5%); 1 cốc bia hơi 330 ml; 1 ly rượu vang 100 ml (13,5%); hoặc 1 chén rượu mạnh 30 ml (40%).