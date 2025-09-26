Người đàn ông liệt nửa người sau 2 ngày làm điều này: Bác sĩ cảnh báo khẩn

Liệt nửa người sau 2 ngày làm điều này

Theo trang tin QQ News, ông Trần Hạn ở Vũ Hán, Trung Quốc được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng liệt nửa người, mất trương lực cơ ở cả hai chi dưới. Thời điểm nhập viện, trên lưng ông Trần xuất hiện 4 vết bầm tím hình tròn.

Theo chia sẻ của gia đình, trước đó, ông Trần bị đau lưng dưới kéo dài. Ông Trần nghe nói phương pháp giác hơi có thể giúp giảm đau lưng nên ông đã mua bộ dụng cụ giác hơi về để sử dụng tại nhà. Hai ngày trước khi nhập viện, ông cảm thấy lưng đau nhức nên đã nhờ cháu gái giác hơi hộ.

Bác sĩ Hồ Phi Phàm, làm việc tại Khoa Thần kinh và Phẫu thuật thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Á Tâm Vũ Hán, cho biết: “Cháu gái đã giúp ông Trần giác hơi trong hai ngày liên tiếp, mỗi buổi giác hơi kéo dài hơn một giờ. Sau hai ngày, ông Trần bất ngờ cảm thấy chân yếu liệt, không thể đi lại bình thường”.

Kết quả kiểm tra tại bệnh viện cho thấy ông bị chấn thương tủy sống, khu vực bị tổn thương trùng khớp với các vị trí bầm tím do giác hơi trên lưng. Bác sĩ Hồ Phi Phàm kết luận bệnh nhân bị liệt chi dưới do chấn thương tủy sống sau khi thực hiện giác hơi không đúng cách.

Hiện, bệnh nhân vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Bệnh nhân Trần Hạn đang được điều trị tại bệnh viện. (Ảnh: QQ News)

Chuyên gia lý giải nguyên nhân

Giáo sư, bác sĩ Âu Dương Hòa Bình, Trưởng khoa Phẫu thuật thần kinh tại Bệnh viện đa khoa Á Tâm, lý giải: “Do toàn bộ tủy sống kéo dài từ thân não đến thắt lưng. Tủy sống chịu trách nhiệm chức năng phản xạ điều tiết các hoạt động cơ bản của cơ thể như hoạt động hô hấp, hoạt động của hệ tiết niệu - sinh dục, hoạt động tim mạch,..., chức năng dẫn truyền cảm giác và chức năng dinh dưỡng.

“Tủy sống bị tổn thương có thể gây ra suy giảm cảm giác và khả năng vận động ở các bộ phận trên cơ thể, tùy thuộc vào mức độ tổn thương. Trong quá trình khám lâm sàng cho bệnh nhân Trần, chúng tôi phát hiện bệnh nhân gần như mất hoàn toàn cảm giác và khả năng vận động ở vùng thân dưới”, vị chuyên gia nói thêm.

Theo các bác sĩ nguyên lý của giác hơi là tạo ra áp suất âm bên trong ống giác bằng cách sử dụng nhiệt, khiến ống giác bị hút chặt vào da. Áp suất này làm giãn các mạch máu dưới da, gây sung huyết, tăng lưu lượng máu đến vùng cần điều trị, kích thích tuần hoàn và quá trình trao đổi chất, từ đó giúp thông kinh lạc, giảm đau cho cơ thể.

Giáo sư Âu Dương cho biết: “Bệnh nhân đã tự ý nhờ người không có chuyên môn thực hiện giác hơi tại nhà. Ống giác hơi đã bị đặt sai vị trí kèm theo thời gian thực hiện diễn ra quá lâu, gần 1 tiếng. Điều này khiến áp suất âm trong cốc giác hơi liên tục kéo căng các cơ, mạch máu và các mô xung quanh cột sống, gián tiếp chèn ép và gây tổn thương tủy sống”.

Giác hơi sai cách có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe. (Ảnh: QQ News)

Vị chuyên gia cũng gióng lên hồi chuông cảnh báo khẩn cấp rằng việc tự thực hiện giác hơi ở nhà rất nguy hiểm, không chỉ gây ảnh hưởng tới sức khỏe của người bệnh mà còn có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng như bỏng, tổn thương tủy sống,...

Thông qua trường hợp của bệnh nhân Trần, các bác sĩ khuyến cáo, người dân khi muốn thực hiện giác hơi cần tìm đến các cơ sở y tế uy tín, chuyên gia có chuyên môn để thực hiện. Một buổi giác hơi thông thường chỉ nên kéo dài 5-10 phút, tối đa 15 phút. Sau khi giác hơi, nếu cơ thể xuất hiện các triệu bỏng rát, đau, tê tay chân, yếu liệt chi, mọi người cần đến bệnh viện thăm khám sớm để điều trị.