Người đàn ông hối hận khi biết ung thư thận giai đoạn cuối, bác sĩ cảnh báo: Thấy 3 thứ mới chịu khám, e rằng đã muộn

Sự chủ quan, tự suy đoán bệnh và tâm lý ngại đi khám đã khiến người đàn ông phải đánh đổi bằng cả mạng sống của mình. Đến khi biết bản thân mắc ung thư thận thì mọi sự hối hận đã quá muộn màng.

Mới đây, một người đàn ông 64 tuổi họ Vương tại Đài Trung (Đài Loan, Trung Quốc) đã phải đón nhận bản án ung thư thận nghiệt ngã từ sự chủ quan của chính mình.

Hơn 1 năm trước, ông Vương xuất hiện tình trạng nước tiểu nhiều bọt, số lượng lần đi tiểu tăng lên nhiều nhưng lượng nước tiểu mỗi lần giảm đi, chân tay dễ phù nề mỗi sáng thức dậy. Tuy nhiên, ông nghĩ đây là dấu hiệu của tuổi tác nên chẳng để tâm.

Người đàn ông phát hiện ung thư thận giai đoạn cuối sau thời gian dài đau thắt lưng, tiểu máu (Ảnh minh họa)

Vài tháng sau, ông bắt đầu xuất hiện tình trạng đau thắt lưng và nước tiểu lẫn máu. Lần này có chút lo lắng, ông Vương nghĩ là mình bị sỏi thận và làm việc quá sức nên mỏi cơ, ông tự mua thuốc về uống lẫn bồi bổ. Ông nghĩ, tới bệnh viện sẽ rất tốn kém.

Kỳ lạ là những cảm giác khó chịu ấy không hề giảm đi, ngược lại còn tăng nhanh sau khi uống thuốc một thời gian. Ông Vương sờ thấy cục gì đó ở bụng bên trái, gần mạn sườn, cộng thêm cơn đau lưng không chịu nổi nữa mới đến gặp bác sĩ.

Kết quả, ông mắc ung thư thận giai đoạn cuối. Khối u ở thận trái đã lớn đến 6 cm và âm thầm di căn sang phổi. Lúc này, người đàn ông 64 tuổi mới rơi vào hối hận tột cùng. Bởi chính sự chần chừ trước những dấu hiệu rõ mồn một khiến ông tự tay bỏ lỡ thời điểm vàng để cứu mạng mình.

Tại sao thấy đau thắt lưng, tiểu máu, u ở bụng thì đã muộn?

Bác sĩ Lin Te-chi, Giám đốc Khoa Tiết niệu Bệnh viện Fengyuan thuộc Bộ Y tế và Phúc lợi (Đài Loan, Trung Quốc) cho biết, ung thư thận là sát thủ "độc ác" nhưng vô cùng âm thầm.

Trên lâm sàng, bộ 3 triệu chứng gồm tiểu ra máu, đau thắt lưng dữ dội và sờ thấy khối u ở bụng được gọi là "tam chứng cổ điển" của căn bệnh này. Tuy nhiên, cấu tạo sinh học của quả thận nằm rất sâu trong khoang bụng và được bao bọc bởi một lớp mỡ dày. Ở giai đoạn khởi phát, khối u nhỏ hoàn toàn không gây đau đớn hay cản trước chức năng bài tiết.

Khi con đau thắt lưng dữ dội, bệnh suy thận hay ung thư thận đã ở giai đoạn muộn (Ảnh minh họa)

Lý giải về việc tại sao khi xuất hiện 3 dấu hiệu này thì đã muộn, bác sĩ Lin cho biết bởi khối u lúc này đã phát triển với kích thước cực đại, thường là trên 5cm. Khối u quá lớn sẽ tự phá vỡ lớp vỏ bọc bên ngoài của thận, xâm lấn vào hệ thống đài bể thận gây chảy máu trầm trọng dẫn đến hiện tượng tiểu ra máu.

Đồng thời, kích thước khổng lồ của nó sẽ chèn ép trực tiếp lên các dây thần kinh xung quanh và cơ thắt lưng, tạo ra những cơn đau nhói buốt dữ dội. Khi người bệnh có thể tự sờ thấy một cục gồ cứng ở mạn sườn, khối u đã chiếm trọn không gian ổ bụng. Thống kê lâm sàng cho thấy khoảng 30% bệnh nhân có đầy đủ 3 triệu chứng này đã bị tế bào ác tính di căn sang phổi hoặc xương giống như trường hợp của ông Vương.

"Bên cạnh bộ 3 dấu hiệu cảnh báo muộn kể trên, bệnh nhân ung thư thận khi bước sang giai đoạn tiến triển còn có thể đối mặt với nhiều triệu chứng toàn thân khác. Người bệnh thường bị sụt cân nhanh chóng không rõ nguyên nhân do tế bào ung thư hút hết dưỡng chất của cơ thể. Tình trạng sốt nhẹ kéo dài liên tục vào buổi chiều, mệt mỏi kiệt sức thường xuyên và thiếu máu nặng cũng là những tín hiệu cho thấy khối u đang tàn phá hệ miễn dịch" , bác sĩ Lin nói.

Ông cũng bày tỏ lo lắng khi tỷ lệ mắc căn bệnh ung thư thận đang có xu hướng tăng đều và trẻ hóa qua từng năm. Trong đó, tỷ lệ bệnh nhân nam giới chiếm con số áp đảo so với nữ giới do liên quan trực tiếp đến các thói quen độc hại.

Đối với ung thư thận giai đoạn muộn, bác sĩ sẽ áp dụng liệu pháp nhắm đích để ức chế khối u và làm chậm quá trình lây lan. Khi tình trạng ổn định, y bác sĩ mới tiến hành can thiệp phẫu thuật theo từng giai đoạn.

Các loại thuốc nhắm đích mới hiện nay giúp bệnh nhân kiểm soát bệnh lâu dài và duy trì chất lượng cuộc sống tốt hơn. Tuy nhiên, việc điều trị giai đoạn cuối vẫn là một cuộc chiến vô cùng gian nan. Bác sĩ Lin khẳng định chìa khóa sống sót nằm hoàn toàn ở việc phát hiện sớm. Dữ liệu lâm sàng chứng minh tỷ lệ sống sót sau 5 năm của bệnh nhân giai đoạn 1 và 2 có thể đạt trên 90%. Nhưng trường hợp ung thư giai đoạn cuối, di căn xa lại đã ngoài tuổi 60 như ông Vương thì thời gian tử vong có thể chỉ tính bằng tháng.

3 nhóm người ung thư thận thích "tấn công" nhất

Khối u thận ác tính thường âm thầm tấn công những nhóm đối tượng có yếu tố rủi ro tích tụ lâu năm dưới đây:

- Người có lối sống độc hại: Thói quen hút thuốc lá thường xuyên làm tăng gấp đôi nguy cơ mắc bệnh do độc chất tàn phá hệ thống lọc. Người thừa cân, béo phì cũng là mục tiêu béo bở do mỡ thừa làm thay đổi hormone và kích thích các phản ứng viêm mãn tính.

Chế độ ăn uống không lành mạnh làm tăng nguy cơ mắc bệnh thận (Ảnh minh họa)

- Bệnh nhân mắc bệnh nền mãn tính: Những người bị cao huyết áp, bệnh thận mãn tính hoặc bệnh nhân suy thận đang phải chạy thận nhân tạo định kỳ. Hệ bài tiết bị tổn thương kéo dài rất dễ khiến tế bào biến đổi cấu trúc và hình thành khối u.

- Người làm việc môi trường hóa chất: Công nhân ngành sơn, in ấn, dệt nhuộm hoặc người tiếp xúc lâu năm với kim loại nặng (chì, cadmium) và dung môi công nghiệp. Độc chất tích tụ đậm đặc tại thận khi đào thải sẽ gây đột biến gen.

Bác sĩ Lin khuyến cáo người trên 40 tuổi hoặc thuộc các nhóm nguy cơ trên nên đi siêu âm bụng định kỳ hằng năm. Đây là cách rẻ tiền và hiệu quả nhất để tóm gọn khối u từ khi còn rất nhỏ. Đặc biệt, nếu thấy nước tiểu đổi màu hoặc đau mỏi thắt lưng kéo dài, bạn phải đi bệnh viện chuyên khoa khám ngay lập tức.

Nguồn và ảnh: Health Sent, Sohu