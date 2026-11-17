Chỉ vài giờ sau khi xuất hiện cảm giác mệt mỏi, tức ngực và khó thở nhẹ, người đàn ông 53 tuổi đột ngột mất ý thức, tím tái rồi ngừng tuần hoàn.

Bệnh nhân nam (sinh năm 1973) tại Hà Nội trước đó khỏe mạnh bình thường. Vào buổi sáng, người đàn ông bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, tức ngực và khó thở nhẹ. Tuy nhiên, những biểu hiện này chưa khiến người bệnh đi khám ngay. Tới buổi trưa, bệnh nhân đột ngột mất ý thức, cơ thể tím tái, ngừng tuần hoàn. Gia đình lập tức liên hệ bệnh viện để cấp cứu.

Khi được đưa đến Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, bệnh nhân vẫn trong tình trạng ngừng tim. Kết quả theo dõi trên monitor ghi nhận rung thất (một dạng rối loạn nhịp tim nguy hiểm) có thể khiến tim mất khả năng bơm máu hiệu quả.

Trước tình trạng nguy kịch, ê-kíp Hồi sức tích cực quyết định triển khai kỹ thuật ECMO (tim phổi nhân tạo). Đây là phương pháp sử dụng hệ thống máy móc bên ngoài cơ thể để hỗ trợ tuần hoàn và trao đổi oxy, giúp duy trì sự sống cho người bệnh trong những tình huống tim hoặc phổi không còn đảm nhiệm tốt chức năng.

Ê-kíp ECMO thuộc Khoa Hồi sức tích cực gồm BS Đỗ Anh Sơn, BS Trần Thiện Nam, điều dưỡng Nguyễn Tuấn Anh và điều dưỡng Đinh Quốc Việt nhanh chóng thiết lập hệ thống hỗ trợ tuần hoàn cho bệnh nhân.

Nam bệnh nhân đã hồi phục (ảnh BSCC)

Khẩn cấp đặt stent

Sau khi được hỗ trợ tuần hoàn bằng ECMO, bệnh nhân tiếp tục được chuyển đến phòng can thiệp tim mạch để tìm nguyên nhân gây ngừng tim.

Theo TS Nguyễn Mạnh Thắng, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, chụp động mạch vành của bệnh nhân phát hiện động mạch vành phải bị tắc hoàn toàn tại đoạn đầu.

Các bác sĩ lập tức tiến hành hút huyết khối và đặt stent nhằm tái thông mạch máu. Sau can thiệp, dòng máu qua động mạch vành được khôi phục tốt, đạt mức TIMI III – mức độ cho thấy dòng chảy trong động mạch vành đã được tái thông hoàn toàn.

Sau thủ thuật, bệnh nhân được chuyển về Khoa Hồi sức tích cực để tiếp tục điều trị và theo dõi chuyên sâu.

Hiện bệnh nhân đã tỉnh, đang tiếp tục được hồi sức và theo dõi, với kế hoạch đánh giá khả năng cai ECMO và máy thở trong những ngày tiếp theo.

3 dấu hiệu cảnh báo tim mạch không nên xem nhẹ

Theo diễn biến ca bệnh, trước khi ngừng tuần hoàn, người đàn ông đã xuất hiện 3 biểu hiện bất thường gồm mệt mỏi, tức ngực và khó thở nhẹ.

Các bác sĩ cho hay, đây đều là những triệu chứng có thể gặp trong nhiều tình trạng sức khỏe khác nhau. Tuy nhiên, khi xuất hiện đột ngột, đặc biệt là tức ngực đi kèm khó thở và mệt bất thường, người bệnh không nên chủ quan vì đây có thể là biểu hiện của bệnh lý tim mạch cấp tính.

Tắc động mạch vành xảy ra khi dòng máu nuôi cơ tim bị cản trở, thường do huyết khối hình thành trên nền mảng xơ vữa. Nếu không được xử trí kịp thời, một vùng cơ tim có thể bị thiếu máu, tổn thương, làm tăng nguy cơ rối loạn nhịp nguy hiểm và ngừng tim.

Đáng lưu ý, ngừng tim có thể xảy ra đột ngột. Người bệnh không nhất thiết phải có những cơn đau ngực dữ dội trước đó. Một số trường hợp chỉ xuất hiện cảm giác đè nặng, tức ngực, khó thở, vã mồ hôi lạnh hoặc mệt bất thường.

Các chuyên gia khuyến cáo, khi xuất hiện những triệu chứng nghi ngờ bệnh lý tim mạch cấp tính, người dân cần đến cơ sở y tế để được đánh giá, không tự ý chịu đựng hoặc chờ triệu chứng tự hết.

Đặc biệt, nếu phát hiện một người đột ngột bất tỉnh, không thở bình thường hoặc chỉ thở ngáp, cần gọi cấp cứu 115 ngay lập tức, bật loa ngoài để làm theo hướng dẫn của nhân viên y tế và tiến hành ép tim ngoài lồng ngực nếu có thể. Ép tim sớm, duy trì liên tục và sử dụng máy khử rung tim tự động (AED) khi có sẵn có thể góp phần tăng cơ hội sống cho người bệnh.