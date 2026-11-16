Từng bất lực khi xe hỏng giữa đêm, gọi điện cầu cứu nhưng không ai nghe máy, Đặng Ngọc Tiến quyết định thành lập đội SOS Đà Nẵng để giúp đỡ những người xa lạ trong lúc khó khăn.

22 giờ đêm, điện thoại của Đặng Ngọc Tiến đổ chuông. Đầu dây bên kia là giọng một người đang cần trợ giúp: “Alo, nhóm SOS Đà Nẵng phải không ạ? Anh ơi, xe em bị thủng lốp. Anh đến giúp em với!”.

Không chần chừ, Tiến đáp: “Ok em, đợi chút xíu, bọn anh đến ngay!”.

Tiến nhanh chóng chuẩn bị đồ nghề rồi lên đường. Với anh, những cuộc gọi như vậy đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống. Nhưng nhiều năm trước, chính anh cũng từng là người đứng bên đường, loay hoay với chiếc xe hỏng mà không biết phải cầu cứu ai.

Từng bất lực giữa đêm mưa, không biết cầu cứu ai

Đặng Ngọc Tiến sinh năm 1996, quê Đà Nẵng, hiện làm nghề kinh doanh tự do. Cơ duyên khiến chàng trai trẻ quyết định thành lập đội SOS Đà Nẵng bắt đầu từ một đêm đi chơi về muộn.

Hôm ấy, khoảng 1 giờ sáng, trời đổ mưa thì chiếc xe của Tiến gặp sự cố. Anh tìm cách liên hệ người hỗ trợ nhưng không một ai nhấc máy. Mọi người đều đã ngủ, còn các dịch vụ sửa chữa lưu động cũng không nhận hỗ trợ vì thời điểm quá khuya, thời tiết lại bất lợi.

Không còn cách nào khác, Tiến đành dắt xe bộ về nhà.

Quãng đường ấy kéo dài từ khoảng 1 giờ đến 4 giờ 30 sáng. Hơn 3 tiếng đồng hồ giữa đêm mưa, vừa dắt chiếc xe hỏng, Tiến vừa nghĩ: “Ước gì có ai giúp được mình, mình có thể đi về nhà”.

Sau đó, mỗi lần đi đường bắt gặp những người phải dắt xe vì gặp sự cố, hình ảnh đêm hôm ấy lại hiện về. Điều đó thôi thúc Tiến nghĩ mình cần làm điều gì đó để giúp đỡ họ.

Ban đầu, Tiến chỉ có thể hỗ trợ những trường hợp đơn giản như hết xăng, thủng lốp hoặc một số sự cố xe máy thông thường.

May mắn, trong nhóm bạn chơi cùng có người biết sửa xe. Từ đó, Tiến nảy ra ý tưởng thành lập một nhóm cứu hộ miễn phí.

Anh chia sẻ về suy nghĩ khiến mình quyết định bắt tay vào làm: “Em nghĩ đó là người nhà của mình. Đặt trường hợp người nhà mình vào tình huống cần người giúp đỡ thì mình sẽ giúp”.

Ngày 27/4/2019, SOS Đà Nẵng chính thức được thành lập. Ban đầu, nhóm chỉ có 5 người, sau 5-6 tháng hoạt động chỉ còn 2 thành viên, hoạt động chủ yếu vào buổi tối và ban đêm.

Tiến vẫn nhớ một trong những lần cứu hộ đầu tiên. Hôm ấy, anh nhận tin hai bạn sinh viên từ Huế trở lại Đà Nẵng thì xe bị thủng lốp trên đèo Hải Vân. Tiến mất khoảng 30-40 phút di chuyển đến nơi. Khi ấy, nhóm chưa có máy bơm điện như hiện nay, anh phải dùng chiếc bơm tay để giúp hai bạn khắc phục sự cố, tiếp tục hành trình.

Đội SOS Đà Nẵng cứu hộ xe gặp sự cố (ảnh: NVCC).

“Lần đầu tiên giúp được người khác, em cảm thấy rất hạnh phúc”, Tiến nhớ lại.

Đội của Tiến vừa hoạt động vừa tuyển thêm thành viên mới, SOS Đà Nẵng hiện có hơn 40 người, mở rộng hoạt động sang nhiều lĩnh vực như cứu hộ xe máy, ô tô; cứu nạn, cứu hộ đuối nước; tìm kiếm người mất tích và hỗ trợ vận chuyển bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn bằng xe cứu thương.

Những hiểm nguy không nằm trong dự tính

Đằng sau những cuộc gọi cứu hộ là không ít lần Tiến phải đánh đổi thời gian nghỉ ngơi, đối diện hiểm nguy và cả những lo lắng từ gia đình.

Hai năm đầu thành lập, nhóm hoạt động gần như xuyên đêm, từ 18 giờ hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau. Ban ngày, các thành viên tranh thủ ngủ bù bởi phần lớn đều có công việc riêng.

Những ngày đầu, Tiến tự bỏ tiền túi mua dụng cụ, sửa xe cho người gặp nạn. Có bao nhiêu, nhóm hoạt động bấy nhiêu. Sau khoảng hai năm, khi số lượng thành viên và trang thiết bị cần mua ngày càng nhiều, anh bắt đầu phải vay mượn, thậm chí vay ngân hàng để duy trì hoạt động.

Về sau, những người từng được nhóm giúp đỡ quay trở lại ủng hộ kinh phí, góp phần duy trì hoạt động của đội.

Ban đầu, gia đình Tiến phản đối việc anh thường xuyên ra ngoài vào ban đêm.

“Ba mẹ em kêu sao tối nào cũng đi vá xe, ở nhà không lo việc lại chạy ra đường hoài”, Tiến kể.

Anh hiểu bố mẹ lo lắng con trai đi đường khuya, có thể gặp tai nạn hoặc những tình huống không an toàn nên mới ngăn cản. Phải đến khi hoạt động của nhóm có kết quả, được nhiều người biết đến và ghi nhận, gia đình mới dần thấu hiểu.

“Gia đình em cũng hiểu ra đâu phải giúp đỡ được một người là dễ và không phải ai cũng có cơ duyên để sẵn sàng giúp được. Ba mẹ biết em đi đâu, làm gì, giúp cho ai nên ủng hộ”, Tiến chia sẻ.

Tuy nhiên, những nguy hiểm mà Tiến đối diện không chỉ là đường sá vắng vẻ hay những cuộc gọi bất chợt.

Tiến vẫn nhớ giai đoạn dịch Covid-19, khi hàng chục nghìn người từ miền Nam đi xe máy, đi bộ trở về quê qua địa phận Đà Nẵng. Nhóm SOS tham gia hỗ trợ vá xe cho bà con tại khu vực đèo Hải Vân, giúp họ khắc phục sự cố ngay tại chỗ để tiếp tục hành trình.

Trong dòng người ấy có cả những trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Có người kiệt sức, có người gặp biến cố ngay trên đường về. Tiến và các thành viên vẫn lao vào hỗ trợ, gần như không nghĩ đến nguy cơ bản thân có thể bị lây nhiễm.

Nhưng ký ức khiến anh nhớ nhất về sự nguy hiểm có lẽ là chuyến cứu hộ trong đợt mưa lũ lịch sử tại Quảng Nam (cũ) năm 2025.

Khi nhận được thông tin về tình hình mưa lớn, nước từ thượng nguồn và các hồ chứa đổ xuống, nhóm Tiến nhanh chóng đến khu vực bị ảnh hưởng để hỗ trợ người dân. Ban đầu, họ nghĩ nơi mình đến có địa hình cao, có thể ở lại ứng cứu khi cần thiết.

Thế nhưng, chỉ trong khoảng 3 giờ đồng hồ, nước dâng nhanh đến mức các thành viên không thể rời khỏi khu vực.

Đặng Ngọc Tiến tham gia cứu hộ trên sông (ảnh: NVCC)

Khi mực nước tiếp tục lên cao, nhóm phối hợp với chính quyền địa phương di dời người dân, đưa người già và trẻ em đến khu vực bệnh viện để bảo đảm an toàn.

Trong một lần tiếp cận người dân, nhóm nhận được thông tin có một em nhỏ bị sốt cùng người mẹ đang mắc kẹt trong nhà, cần được đưa ra ngoài.

Đường tiếp cận có một cây cầu với dòng nước chảy xiết. Nước bị hút mạnh xuống phía dưới gầm cầu, tạo thành luồng chảy nguy hiểm. Khi hai xuồng cứu hộ tìm cách tiếp cận, một xuồng bất ngờ mắc vào bụi chuối, động cơ tắt, dòng nước đẩy ngược phương tiện về phía khu vực cầu.

Rất may, sau đó, xuồng thoát khỏi chướng ngại vật và khởi động lại được máy.

Nhắc lại khoảnh khắc thoát hiểm trong gang tấc, đến giờ Tiến vẫn nhớ: “Dòng nước chảy cuộn xiết, xuồng bị hút vào có thể bị nuốt chửng”.

Muốn giúp người khác lâu dài, phải biết giữ sức cho mình

Sau nhiều năm hoạt động, Tiến nhận ra lòng nhiệt tình thôi chưa đủ để một đội cứu hộ có thể duy trì lâu dài.

Hai năm đầu, các thành viên gần như hoạt động xuyên đêm. Nhưng cách làm ấy khiến mọi người thiếu ngủ, ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống riêng.

Nhóm sau đó phải điều chỉnh thời gian hoạt động. Hiện nay, hoạt động cứu hộ xe máy được bố trí trong khung giờ từ 19 giờ đến 24 giờ. Các thành viên luân phiên trực. Người nào có công việc riêng thì chủ động sắp xếp, người mệt có thể bàn giao lại cho đội trưởng ca khác.

Tiến cũng không ôm hết mọi việc vào mình. Mỗi khi có cuộc gọi, anh tiếp nhận thông tin qua hotline, xác định đó là sự cố xe máy, ô tô hay tình huống cứu nạn, cứu hộ để điều phối đến nhóm phụ trách. Thành viên nào ở gần địa điểm và có thời gian sẽ nhận nhiệm vụ.

Ngay cả khi đang đi làm, anh vẫn tranh thủ nghe điện thoại, kết nối các thành viên để hỗ trợ người cần giúp đỡ.

Cuộc sống riêng vì thế ít nhiều bị ảnh hưởng. Những cuộc gọi có thể đến vào giờ nghỉ trưa, buổi tối hay khi cả gia đình đang quây quần. Vợ anh cũng có lúc nhắc nhở, bởi không phải lúc nào cô cũng hoàn toàn ủng hộ việc chồng dành quá nhiều thời gian cho hoạt động cộng đồng.

Nhưng với Tiến, điều khiến anh tiếp tục gắn bó không phải sự ghi nhận hay mong muốn nhận lại điều gì.

Sau nhiều năm giúp đỡ người khác, anh cảm nhận mình có thêm những người bạn, những mối quan hệ quý mến và một cách nhìn khác về cuộc sống.

“Với em, sống phải biết cho đi, càng cho đi càng tốt. Mình không cần phải nhận lại. Cứ thấy ai cần giúp đỡ thì trong khả năng của mình, mình giúp”, Tiến nói.

Điều giữ Tiến và hơn 40 thành viên SOS Đà Nẵng trên hành trình ấy chỉ là một suy nghĩ giản dị: “Nếu người đang mắc kẹt ngoài kia là người thân của mình, mình cũng mong có ai đó đến giúp”.