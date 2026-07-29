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Người đàn ông đi xe đạp tử vong trong tư thế đứng, mắc kẹt giữa hàng rào sắt ở Ninh Bình: Hé lộ nguồn cơn

Lam Giang (Tổng hợp)
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Nạn nhân trong vụ việc là ông L.T.N., sinh năm 1960.

Mới đây, hình ảnh hiện trường một vụ tai nạn hy hữu, xảy ra tại Ninh Bình khiến một người đàn ông tử vong, lan truyền trên mạng xã hội đã khiến nhiều người ngỡ ngàng, xót xa. Theo đó, nạn nhân tử vong trên xe đạp, trong tư thế đứng, phần cổ mắc giữa 2 thanh của hàng rào sắt.

Thông tin trên báo VietNamNet cho hay, ngày 29/7, lãnh đạo xã Hải Hưng, tỉnh Ninh Bình xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ việc một người đàn ông tử vong sau khi điều khiển xe đạp va chạm vào bờ tường. Sự việc được người dân phát hiện lúc 12 giờ 16 phút ngày 28/7 tại khu vực cầu Chợ Quán (thôn Trung Lương, xã Hải Hưng).

Lực lượng công an xã Hải Hưng sau khi tiếp nhận tin báo đã có mặt để bảo vệ hiện trường, phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Danh tính nạn nhân được xác định là ông L.T.N. (SN 1960, quê An Giang, tạm trú tại thôn Trung Lương, xã Hải Hưng, tỉnh Ninh Bình). Trước khi xảy ra sự việc, ông N. đi ăn giỗ tại nhà người thân, sau đó một mình đi xe đạp trở về nhà. Khi đi qua cầu Chợ Quán, người đàn ông rẽ trái xuống dốc thì bất ngờ va chạm vào bờ tường, tử vong tại chỗ.

Lãnh đạo xã Hải Hưng cho hay, qua trích xuất camera an ninh, từ thời điểm ông N. một mình điều khiển xe đạp lên cầu, lao xuống dốc đến khi xảy ra va chạm, không ghi nhận có người nào đến gần hoặc tiếp xúc với nạn nhân.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

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