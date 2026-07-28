Em họ ngã xuống hồ, bé trai 11 nhanh trí cứu em thoát chết: Clip diễn biến nhận “cơn mưa” lời khen

Thấy con cá lớn bơi sát mép hồ, bé Đ. tò mò lại gần để bắt, không may trượt chân ngã xuống chỗ nước sâu.

Một đoạn clip ghi lại tình huống nguy hiểm mới đây lan truyền trên mạng xã hội đã nhận được sự quan tâm lớn của dư luận. Trong đoạn clip, có 3 bé trai đang chơi ở khu vực gần hồ nước. Bất ngờ, một bé trai không may trượt chân, ngã xuống hồ, hốt hoảng la hét, kêu cứu.

Nghe tiếng kêu, bé trai mặc áo đen đang đi trên xe đạp vội vứt xe, chạy xuống ứng cứu. Em này tìm cách kéo nạn nhân lên nhưng không được. Trong khi đó, bé trai mặc áo cam đang chơi xe scooter thì lập tức chạy đi gọi người lớn.

Lúc này, bé trai áo đen đã lấy xe scooter thả xuống để nạn nhân bám vào. Sau đó, em này dùng sức để cứu nạn nhân lên. Rất may, một số người lớn cũng đã có mặt kịp thời để hỗ trợ đưa bé trai lên bờ an toàn. Người xem thở phào nhẹ nhõm, đồng thời dành "cơn mưa" lời khen cho sự nhanh trí của 2 cậu bé, đặc biệt là bé trai mặc áo đen.

Được biết, sự việc xảy ra vào khoảng 18 giờ 06 phút ngày 25/7 tại khu vực hồ Noong Hoi (xã Thuận Châu, tỉnh Sơn La). Cháu bé mặc áo đen trong clip là Tòng Khắc Huy (11 tuổi).

Khoảnh khắc bé Đ. không may trượt chân rơi xuống hồ Noong Hoi. (Ảnh: Cắt từ clip)

Chia sẻ trên báo Dân trí, chị Lường Thị Phiêng, mẹ của Huy cho biết, hôm xảy ra sự việc, Huy cùng 2 em họ là Hải Nam và Đ. (5 tuổi) đi đạp xe ở gần hồ Noong Hoi. Thấy con cá bơi sát mép hồ, Đ. tò mò lại gần để bắt thì không may trượt chân, rơi xuống chỗ nước sâu.

Thấy vậy, Huy lập tức lao về phía em. Ban đầu, cậu bé định bơi xuống hồ nhưng vì mực nước quá sâu nên phải thay đổi phương án. Khi Nam chạy đi gọi người lớn, Huy đã lấy chiếc scooter thả xuống là điểm bám, động viên Đ., giữ chặt để kéo sát vào bờ. Rất may, người dân ở gần đó có mặt kịp thời, phối hợp đưa nạn nhân lên bờ an toàn.

Khi được mọi người gửi cho đoạn clip ghi lại diễn biến sự việc lan truyền trên mạng xã hội, chị Phiêng mới biết chuyện. Người mẹ rất xúc động, hạnh phúc và tự hào khi chứng kiến con trai bình tĩnh ứng cứu em nhỏ thoát khỏi tình huống nguy hiểm. Theo chị Phiêng, hồ nước rất sâu, nếu không được phát hiện kịp thời, cháu Đ. có thể gặp nguy hiểm tính mạng.

Theo chị Phiêng, trước đây, 2 vợ chồng thường nhắc con những kỹ năng cơ bản khi vui chơi gần ao, hồ, sông, suối cũng như cách xử trí nếu phát hiện người bị đuối nước. Bên cạnh đó, những bài học về kỹ năng sống ở trường và lớp ngoại khóa cũng giúp nam sinh có kiến thức để đưa ra quyết định đúng đắn, kịp thời.

Hành động của Huy không chỉ khiến nhiều người cảm phục mà còn cho thấy giá trị to lớn của việc trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em. Mong rằng câu chuyện đẹp này sẽ lan tỏa tinh thần dũng cảm, đồng thời nhắc nhở mỗi gia đình, nhà trường quan tâm hơn đến việc dạy trẻ kỹ năng bảo vệ bản thân và ứng cứu an toàn trong những tình huống khẩn cấp.