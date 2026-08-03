Người đàn ông đấm cảnh sát giao thông, rồi đi bộ về nhà: Đã bị bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp

Khoảnh khắc người đàn ông không chấp hành việc đo nồng độ cồn, rồi vung tay đấm cảnh sát giao thông đã được người dân chứng kiến ghi lại.

Theo thông tin ban đầu thì vào khoảng 21h ngày 2/8, L.B.D. (43 tuổi, trú xã Di Linh, Lâm Đồng) chạy xe máy theo hướng Bảo Lộc đi Đà Lạt. Đến khu vực chợ cũ Di Linh, tổ tuần tra của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng yêu cầu dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn. Tuy nhiên L.B.D. không chấp hành yêu cầu.

Từ nội dung đoạn clip do người dân ghi lại thì vào thời điểm đó, khi lực lượng làm nhiệm vụ đề nghị đo nồng độ cồn, người này bất ngờ dùng tay đấm vào cảnh sát giao thông, rồi bỏ lại xe, đi bộ về nhà.

Khoảnh khắc người đàn ông đâm CSGT được người dân ghi lại.

Thông tin trên Tuổi Trẻ, ngay sau vụ việc, Công an xã triệu tập D. lên làm việc. Xác định vụ việc có dấu hiệu chống người thi hành công vụ, Công an xã báo cáo Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng và đề xuất giữ người trong trường hợp khẩn cấp. Đến sáng 3/8, Công an xã Di Linh xác nhận đã tiếp nhận vụ việc và đã tạm giữ D. trong trường hợp khẩn cấp cũng như đang hoàn tất các thủ tục điều tra theo quy định.