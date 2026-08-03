HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Người đàn ông đấm cảnh sát giao thông, rồi đi bộ về nhà: Đã bị bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp

Hương Trà (T/H)
|

Khoảnh khắc người đàn ông không chấp hành việc đo nồng độ cồn, rồi vung tay đấm cảnh sát giao thông đã được người dân chứng kiến ghi lại.

Theo thông tin ban đầu thì vào khoảng 21h ngày 2/8, L.B.D. (43 tuổi, trú xã Di Linh, Lâm Đồng) chạy xe máy theo hướng Bảo Lộc đi Đà Lạt. Đến khu vực chợ cũ Di Linh, tổ tuần tra của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng yêu cầu dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn. Tuy nhiên L.B.D. không chấp hành yêu cầu.

Từ nội dung đoạn clip do người dân ghi lại thì vào thời điểm đó, khi lực lượng làm nhiệm vụ đề nghị đo nồng độ cồn, người này bất ngờ dùng tay đấm vào cảnh sát giao thông, rồi bỏ lại xe, đi bộ về nhà.

Khoảnh khắc người đàn ông đâm CSGT được người dân ghi lại.

Thông tin trên Tuổi Trẻ, ngay sau vụ việc, Công an xã triệu tập D. lên làm việc. Xác định vụ việc có dấu hiệu chống người thi hành công vụ, Công an xã báo cáo Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng và đề xuất giữ người trong trường hợp khẩn cấp. Đến sáng 3/8, Công an xã Di Linh xác nhận đã tiếp nhận vụ việc và đã tạm giữ D. trong trường hợp khẩn cấp cũng như đang hoàn tất các thủ tục điều tra theo quy định.

Danh tính nhóm làm clip cợt nhả về “hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ”: Công an đã triệu tập
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Lệnh bắt khẩn cấp Đặng Trường Thọ SN 2003 và 3 người khác

Lệnh bắt khẩn cấp Đặng Trường Thọ SN 2003 và 3 người khác

01:49
Hyundai ra mắt MPV điện 7 chỗ mới: Sạc nhanh, chạy tới 490 km mỗi lần sạc

Hyundai ra mắt MPV điện 7 chỗ mới: Sạc nhanh, chạy tới 490 km mỗi lần sạc

01:20
Clip: Ô tô đi trên cao tốc bị “vật thể lạ” rơi đập vỡ kính

Clip: Ô tô đi trên cao tốc bị “vật thể lạ” rơi đập vỡ kính

Nghẹt thở giây phút công an truy đuổi 10km bắt Trần Văn Tam

Nghẹt thở giây phút công an truy đuổi 10km bắt Trần Văn Tam

01:13
Honda SH Vetro bản đặc biệt nhập Ý ra mắt Việt Nam

Honda SH Vetro bản đặc biệt nhập Ý ra mắt Việt Nam

01:56
Honda ra mắt xe máy điện mới: Chạy 145 km/sạc, cốp rộng hơn Air Blade

Honda ra mắt xe máy điện mới: Chạy 145 km/sạc, cốp rộng hơn Air Blade

01:34
Toyota Innova Cross 2027 lộ diện: Thiết kế mới, nội thất nâng cấp, ADAS hứa hẹn cải tiến

Toyota Innova Cross 2027 lộ diện: Thiết kế mới, nội thất nâng cấp, ADAS hứa hẹn cải tiến

01:50
SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

01:38
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại