Người đàn ông có sỏi to bằng nắm tay: Mổ xong phát hiện thêm điều khủng khiếp

Mới đây, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM thông tin về một ca bệnh có sỏi bàng quang với kích thước lớn, to bằng nắm tay, báo VnExpress đưa tin.

Bệnh nhân tên Ngọc, 69 tuổi, đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM điều trị phình động mạch chủ bụng và tắc mạch đùi hai bên. Trong quá trình điều trị, chụp X-quang phát hiện một khối sỏi bàng quang rất lớn, kích thước 75x70x50 mm, chèn ép niệu đạo và thành bàng quang.

Khi được hỏi tiền sử, nam bệnh nhân cho biết đã được chẩn đoán sỏi bàng quang 10 năm trước nhưng không phẫu thuật, chỉ uống thuốc. Một năm qua, ông Ngọc liên tục bị bí tiểu, tiểu buốt và ngắt quãng, nước tiểu đục, sẫm màu, có mùi hôi và đôi khi lẫn máu. Đồng thời, ông cũng đau âm ỉ vùng bụng dưới.

Sau thăm khám cho bệnh nhân, BS.CKI Phạm Thế Anh, khoa Tiết niệu, Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, nhận định khối sỏi lớn và cứng nên phẫu thuật tán sỏi không giải quyết triệt để. Ngoài ra, việc tán sỏi kích thước quá lớn có thể giải phóng vi khuẩn vào máu gây sốc nhiễm khuẩn. Do vậy, êkíp quyết định mổ mở để lấy toàn bộ khối sỏi ra khỏi bàng quang nhanh chóng và an toàn nhất.

Phương pháp mổ mở gây áp lực lớn cho êkíp bởi ông Ngọc mắc bệnh huyết áp cao, tiểu đường, từng đặt hai stent mạch vành và vừa đặt stent graft động mạch chủ bụng. Các bác sĩ phải thao tác khéo léo để không chạm vào hệ thống cầu nối động mạch đùi mới thiết lập.

"Một sơ suất nhỏ làm tổn thương cầu nối có thể khiến toàn bộ công sức phẫu thuật trước đó trở nên vô nghĩa, đưa người bệnh vào tình huống nguy hiểm", bác sĩ Thế Anh nói.

Êkíp cẩn thận mở bụng dưới một đường vừa đủ để lấy khối sỏi, tránh tổn thương phúc mạc, nhấc khối sỏi ra khỏi bàng quang mà không làm rách thêm niêm mạc bàng quang hoặc gây chảy máu ồ ạt từ các mạch máu vùng đáy chậu.

Êkíp phẫu thuật lấy sỏi bàng quang cho bệnh nhân. (Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM)

Cuối cùng, bác sĩ khâu phục hồi các lớp mô, đảm bảo vết mổ kín khít để ngăn rò rỉ nước tiểu gây nhiễm trùng hậu phẫu.

Sau hai giờ phẫu thuật - thời gian dài gấp rưỡi so với bình thường vì kích thước sỏi lớn, khối sỏi được lấy trọn cứng như đá cuội, to bằng nắm tay người trưởng thành.

Sỏi bàng quang kích thước lớn được lấy ra khỏi người bệnh nhân. (Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM)

Phát hiện thêm di chứng nghiêm trọng

Trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ cũng lấy mẫu mô bàng quang để xét nghiệm mô bệnh học. Kết quả giải phẫu cho thấy ông Ngọc bị ung thư biểu mô tế bào vảy xâm nhập, di chứng do sỏi tồn tại lâu năm gây ra.

Theo các chuyên gia, sỏi bàng quang tích tụ lâu ngày không chỉ gây đau đớn, nhiễm khuẩn mà còn tiềm ẩn nguy cơ ung thư do kích ứng mạn tính của khối sỏi lên niêm mạc bàng quang.

Bác sĩ khuyến cáo khi phát hiện sỏi, người bệnh nên đi khám chuyên khoa để được tư vấn phương pháp điều trị sớm, ít xâm lấn, giúp giảm đau, rút ngắn thời gian hồi phục và hạn chế biến chứng. Việc trì hoãn điều trị khiến sỏi phát triển lớn, người bệnh phải đối mặt những cuộc đại phẫu phức tạp hơn.

Sau mổ, ông Ngọc không còn đau bụng, tiếp tục được theo dõi hậu phẫu, đủ điều kiện sức khỏe để điều trị ung thư giai đoạn tiếp theo.