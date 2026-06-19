Người đàn ông chi 700 triệu sửa nhà nửa năm, dọn vào mới biết nhầm căn của hàng xóm: Chủ đầu tư nói do “dán sai số nhà”

Người đàn ông này sau khi mua nhà mới đã dành hơn nửa năm để hoàn thiện trang trí với nhiều tâm huyết.

Một người đàn ông tại thành phố Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc sau khi mua nhà mới đã dành hơn nửa năm để hoàn thiện trang trí, chi phí tổng cộng khoảng 200.000 Nhân dân tệ (khoảng 700 triệu đồng). Không ngờ tới khi dọn vào ở mới bàng hoàng nhận ra căn nhà mình trang trí không phải là nhà mình mà là nhà của hàng xóm kế bên.

Theo các phương tiện truyền thông Trung Quốc, vụ việc hy hữu này bắt nguồn từ khi bàn giao căn hộ, chủ đầu tư đã dán nhầm biển số phòng 104 lên cửa phòng 103. Vì cấu trúc hai căn hộ khá giống nhau, người đàn ông khi nhận nhà đã không kiểm tra kỹ số phòng, kiểu căn hộ và hướng nhà, cứ đinh ninh rằng căn hộ đó là của mình. Sau đó anh bắt đầu chọn vật liệu xây dựng, giám sát thi công và hoàn thiện toàn bộ công trình.

Chủ nhân thực sự của phòng 103 vì trước đó chưa đến nhận nhà, nên tận nửa năm sau khi đến nghiệm thu mới phát hiện căn nhà của mình đã được người khác trang trí hoàn tất. Sau khi hai bên đối chiếu mới biết nguyên nhân là do dán sai số nhà. Người đàn ông vừa tức giận vừa cảm thấy thiệt thòi, yêu cầu chủ đầu tư, ban quản lý và người hàng xóm phối hợp bồi thường, nhưng các bên ban đầu không đạt được sự đồng thuận về trách nhiệm cũng như số tiền đền bù.

Người đàn ông sau đó đã kiện chủ đầu tư ra Tòa án nhân dân quận Nam Tầm, thành phố Hồ Châu, đồng thời bổ sung công ty quản lý bất động sản làm bị đơn liên đới và chủ sở hữu phòng 103 là bên thứ ba. Thẩm phán phụ trách cho rằng, chủ đầu tư khi bàn giao nhà đã không xác minh chính xác thông tin, cần phải chịu trách nhiệm từ khâu đầu. Công ty quản lý trong quá trình bàn giao và tuần tra sau đó không phát hiện bất thường cũng có lỗi quản lý. Tuy nhiên, người đàn ông với tư cách là người mua, khi nhận nhà đã không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ xác nhận, cũng cần chịu một phần trách nhiệm. Còn chủ nhà phòng 103 không hề hay biết gì nên không có lỗi, họ có quyền yêu cầu khôi phục hiện trạng ngôi nhà.

Sau khi tòa án mời điều phối viên và công ty trang trí đến đánh giá, xác định phần trang trí này sử dụng vật liệu và kỹ thuật tốt, đã giúp căn nhà tăng thêm giá trị, nếu cưỡng ép tháo dỡ sẽ gây lãng phí. Cuối cùng, các bên đã đạt được thỏa thuận hòa giải: chủ đầu tư dùng một chỗ đậu xe để khấu trừ bồi thường, công ty quản lý miễn phí 2 năm phí dịch vụ cho người đàn ông, chủ nhà phòng 103 chi trả 50.000 Nhân dân tệ (khoảng 175 triệu đồng) làm phí bồi thường trang trí và giữ lại phần trang trí cố định trong nhà. Người đàn ông được mang đi các thiết bị điện và nội thất có thể di chuyển, đồng thời lấy lại căn hộ 104 vốn thuộc về mình.

Nguồn: ETtoday