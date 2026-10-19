Người đàn ông Brazil bán hết tài sản, đi gần 2.000 km gặp người yêu, đến nơi mới biết là AI

Điều này thực sự là một cú sốc nặng nề về tinh thần đối với người đàn ông này, khi trước đó, ông đã mất mẹ và sống cô đơn trong một thời gian dài.

Ngày 9/10, ông Edimar Martins, 49 tuổi, thợ xây ở bang Maranhão, đông bắc Brazil, bán toàn bộ đồ đạc để lấy tiền đi gặp người phụ nữ mà ông tin sẽ trở thành vợ mình. Hai ngày sau, ông xuống xe tại Belo Horizonte, thủ phủ bang Minas Gerais, cách nhà hơn 1.900 km, và chỉ ở đó mới biết người ông tìm kiếm không hề tồn tại. Theo lời ông kể với đài TV Mirante, cô là một nhân vật do AI tạo ra.

Câu chuyện bắt đầu từ năm 2020, khi ông Martins tình cờ thấy tài khoản mạng xã hội của một người phụ nữ tên Jessica Oliveira, còn gọi là Jessica Fazendeira. Tài khoản TikTok này có hơn 300.000 người theo dõi, chuyên đăng video về cuộc sống thanh bình trong một trang trại. Theo New York Post, trong một video nay đã bị xóa, nhân vật nói muốn tìm một người đàn ông để đón về trang trại và lo toàn bộ chi phí sinh hoạt, để người đó không phải làm việc nữa.

Ông Martins và người phụ nữ mà ông đang hy vọng về một cuộc sống trong mơ

Lời mời ấy đến đúng lúc ông Martins đang chênh vênh. Ông vừa mất mẹ và sống trong cô đơn, nên tin rằng người phụ nữ trong video có thể giúp ông bắt đầu một cuộc sống mới. Suốt nhiều năm, ông không hề nghi ngờ mình đang theo dõi một nhân vật do máy tạo ra. Đến đầu tháng này, ông quyết định đã đến lúc gặp người mà ông coi là tình yêu của đời mình.

Ngày 9/10, ông bán hết đồ đạc rồi lên chuyến xe buýt đi Belo Horizonte, và đến nơi vào ngày 11/10 sau hơn một ngày đường. Tay cầm những tấm ảnh của người phụ nữ, ông đi hỏi người dân trong thành phố nhưng không ai nhận ra cô. Cuối cùng, ông ghé một đài phát thanh địa phương và được cho biết người phụ nữ này không có thật, tài khoản kia là giả.

Cú sốc ấy để lại trong ông cảm giác nặng nề. Ông nói với đài TV Mirante rằng chuyện này chỉ mang lại nỗi buồn, sự nản lòng và trầm cảm, và nhiều người muốn tìm một mối quan hệ nên ông mới đến.

Về phía người đứng sau tài khoản, họ đăng video vào hôm thứ Tư và thừa nhận nhân vật do AI tạo ra. Trong video, họ khẳng định chưa từng nói chuyện trực tiếp với ai qua hồ sơ này, và mục đích là thu hút tương tác để bán. Họ cũng nói chưa bao giờ đưa ai đến Belo Horizonte và rất bất ngờ trước những gì đang xảy ra.

Trong khi đó, ông Martins đã tiêu hết tiền cho chuyến đi và bị kẹt lại thành phố. Ông tìm đến chính quyền địa phương, nơi nhân viên xã hội hỗ trợ ông thức ăn, chỗ tắm rửa và một tấm vé xe buýt để rời đi.

Dù vậy, thất vọng chưa làm ông từ bỏ ý định. Hiện ông đang ở nhờ một người thân và muốn quay lại Belo Horizonte với hy vọng gặp được người để lập gia đình. Ông nói rằng mình không tìm được cô gái ấy nhưng sẽ tìm người khác, và vẫn ở nơi ông vừa đến.

Theo tờ The Sun, ông Martins không phải trường hợp đầu tiên. Ông là người đàn ông thứ ba trong chưa đầy sáu tháng đến Belo Horizonte để gặp một người phụ nữ rồi phát hiện đó là nhân vật do AI tạo ra.