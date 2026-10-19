Cụ bà vừa châm lửa thắp 3 nén hương, sự việc kinh hoàng liền xảy ra

Một cụ bà đang thắp hương cầu bình an cho gia đình thì bất ngờ gặp phải sự việc khiến nhiều người chứng kiến không khỏi thót tim.

Đang thắp hương, cụ bà bất ngờ gặp sự cố kinh hoàng

Một sự việc hy hữu xảy ra tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, từng khiến nhiều cư dân mạng không khỏi sửng sốt khi chứng kiến những hình ảnh được camera an ninh ghi lại. Nhân vật chính là một cụ bà lớn tuổi, đang thực hiện nghi thức thắp hương tại bàn thờ trong nhà thì bất ngờ gặp phải tình huống nguy hiểm.

Theo trang Indy100 và truyền thông Trung Quốc, sự việc xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng ngày 15/4, tại một ngôi nhà ở thành phố Nam Thông, tỉnh Giang Tô. Cụ bà khi đó đang chuẩn bị thắp hương để cầu mong sức khỏe, bình an cho các thành viên trong gia đình.

Cụ bà chuẩn bị thắp hương trước bàn thờ tại nhà mà không biết mình sắp gặp phải một sự cố nguy hiểm. (Ảnh: Sina)

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy cụ bà đứng trước bàn thờ, trên tay cầm 3 vật có hình dạng giống những nén hương thông thường. Sau khi chuẩn bị xong, bà dùng ngọn nến đang cháy trên bàn thờ để châm lửa.

Tuy nhiên, ngay khi ngọn lửa vừa bén vào đầu những vật này, một tiếng nổ bất ngờ vang lên, kèm theo những tia lửa sáng rực bắn ra xung quanh.

Bị giật mình, cụ bà lập tức lùi lại vài bước. Thế nhưng, điều đáng nói là bà vẫn giữ chặt 3 vật trên tay mà không buông xuống. Chỉ ít giây sau, những tiếng nổ tiếp tục xuất hiện, tia lửa liên tục phóng về phía bàn thờ và các vật dụng trong phòng.

Những tia lửa bất ngờ bắn ra liên tiếp khiến nghi thức thắp hương trở thành tình huống ngoài dự tính. (Ảnh: Sina)

Có thời điểm, cụ bà còn đưa những vật đang phát sáng lại gần ngọn nến, khiến tia lửa tiếp tục bắn ra dữ dội. Khói trắng nhanh chóng xuất hiện, trong khi những tia lửa văng về nhiều hướng.

Dù vậy, cụ bà vẫn đứng tại chỗ, chờ cho hiện tượng bất thường kết thúc. Đáng chú ý, sau khi những vật trên tay ngừng phát sáng, bà còn đem chúng cắm vào bát hương như thể vừa hoàn thành nghi thức thắp hương thông thường.

Nguyên nhân phía sau khiến nhiều người bất ngờ

Theo Indy100, hóa ra 3 vật mà cụ bà tưởng là hương thực chất lại là những cây pháo hoa.

Trước đó, các cháu của bà đã mua số pháo hoa này để sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán, nhưng sau đó không dùng hết và để lại trong nhà. Do hình dáng bên ngoài tương đối giống những nén hương, cụ bà đã nhầm lẫn và mang chúng ra sử dụng.

Cụ bà vừa châm lửa thắp 3 nén hương, sự việc kinh hoàng liền xảy ra. (Nguồn: Sina)

Khi được châm lửa, những cây pháo lập tức hoạt động, tạo ra hàng loạt tiếng nổ cùng những tia lửa bắn ra xung quanh. Sự nhầm lẫn tưởng chừng đơn giản đã khiến cụ bà rơi vào tình huống vô cùng nguy hiểm ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Điều may mắn là bà không hướng đầu pháo về phía khuôn mặt hoặc cơ thể. Theo các thông tin được truyền thông đăng tải, cụ bà không bị thương và sự cố cũng không gây ra hỏa hoạn.

Sau khi đoạn camera an ninh được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc, nhiều người tỏ ra kinh ngạc trước phản ứng của cụ bà. Trong khi các tia lửa liên tục bắn ra, bà vẫn giữ chặt những cây pháo trên tay và thậm chí còn cắm chúng vào bát hương khi mọi chuyện kết thúc.

Video từ camera an ninh ghi lại toàn bộ khoảnh khắc cụ bà châm lửa và diễn biến bất ngờ xảy ra ngay sau đó. (Ảnh: Sina)

Một số cư dân mạng cho rằng đây là tình huống vừa hy hữu vừa nguy hiểm, bởi chỉ cần tia lửa bén vào đồ đạc dễ cháy trong nhà, hậu quả có thể nghiêm trọng hơn nhiều. Những người khác cũng nhắc nhở các gia đình cần chú ý hơn khi cất giữ pháo hoa và những vật dụng có hình dáng dễ gây nhầm lẫn, đặc biệt tại nơi có người cao tuổi sinh sống.

Sự việc cũng là lời cảnh báo về việc sử dụng các vật liệu dễ cháy trong không gian kín. Khi thắp hương tại nhà, mọi người cần kiểm tra kỹ vật dụng trước khi châm lửa, giữ khoảng cách an toàn với rèm cửa, giấy và những đồ vật dễ bắt cháy.

Đặc biệt, pháo hoa không nên được cất chung với hương hoặc các đồ dùng thờ cúng, bởi việc nhầm lẫn có thể dẫn đến những tai nạn khó lường.

Theo Indy100, HK01, Blick