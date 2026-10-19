HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Cụ bà vừa châm lửa thắp 3 nén hương, sự việc kinh hoàng liền xảy ra

Nguyệt Phạm
|

Một cụ bà đang thắp hương cầu bình an cho gia đình thì bất ngờ gặp phải sự việc khiến nhiều người chứng kiến không khỏi thót tim.

Đang thắp hương, cụ bà bất ngờ gặp sự cố kinh hoàng

Một sự việc hy hữu xảy ra tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, từng khiến nhiều cư dân mạng không khỏi sửng sốt khi chứng kiến những hình ảnh được camera an ninh ghi lại. Nhân vật chính là một cụ bà lớn tuổi, đang thực hiện nghi thức thắp hương tại bàn thờ trong nhà thì bất ngờ gặp phải tình huống nguy hiểm.

Theo trang Indy100 và truyền thông Trung Quốc, sự việc xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng ngày 15/4, tại một ngôi nhà ở thành phố Nam Thông, tỉnh Giang Tô. Cụ bà khi đó đang chuẩn bị thắp hương để cầu mong sức khỏe, bình an cho các thành viên trong gia đình.

Cụ bà vừa châm lửa thắp 3 nén hương, sự việc kinh hoàng liền xảy ra - Ảnh 1.

Cụ bà chuẩn bị thắp hương trước bàn thờ tại nhà mà không biết mình sắp gặp phải một sự cố nguy hiểm. (Ảnh: Sina)

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy cụ bà đứng trước bàn thờ, trên tay cầm 3 vật có hình dạng giống những nén hương thông thường. Sau khi chuẩn bị xong, bà dùng ngọn nến đang cháy trên bàn thờ để châm lửa.

Tuy nhiên, ngay khi ngọn lửa vừa bén vào đầu những vật này, một tiếng nổ bất ngờ vang lên, kèm theo những tia lửa sáng rực bắn ra xung quanh.

Bị giật mình, cụ bà lập tức lùi lại vài bước. Thế nhưng, điều đáng nói là bà vẫn giữ chặt 3 vật trên tay mà không buông xuống. Chỉ ít giây sau, những tiếng nổ tiếp tục xuất hiện, tia lửa liên tục phóng về phía bàn thờ và các vật dụng trong phòng.

Cụ bà vừa châm lửa thắp 3 nén hương, sự việc kinh hoàng liền xảy ra - Ảnh 2.

Những tia lửa bất ngờ bắn ra liên tiếp khiến nghi thức thắp hương trở thành tình huống ngoài dự tính. (Ảnh: Sina)

Có thời điểm, cụ bà còn đưa những vật đang phát sáng lại gần ngọn nến, khiến tia lửa tiếp tục bắn ra dữ dội. Khói trắng nhanh chóng xuất hiện, trong khi những tia lửa văng về nhiều hướng.

Dù vậy, cụ bà vẫn đứng tại chỗ, chờ cho hiện tượng bất thường kết thúc. Đáng chú ý, sau khi những vật trên tay ngừng phát sáng, bà còn đem chúng cắm vào bát hương như thể vừa hoàn thành nghi thức thắp hương thông thường.

Nguyên nhân phía sau khiến nhiều người bất ngờ

Theo Indy100, hóa ra 3 vật mà cụ bà tưởng là hương thực chất lại là những cây pháo hoa.

Trước đó, các cháu của bà đã mua số pháo hoa này để sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán, nhưng sau đó không dùng hết và để lại trong nhà. Do hình dáng bên ngoài tương đối giống những nén hương, cụ bà đã nhầm lẫn và mang chúng ra sử dụng.

Cụ bà vừa châm lửa thắp 3 nén hương, sự việc kinh hoàng liền xảy ra. (Nguồn: Sina)

Khi được châm lửa, những cây pháo lập tức hoạt động, tạo ra hàng loạt tiếng nổ cùng những tia lửa bắn ra xung quanh. Sự nhầm lẫn tưởng chừng đơn giản đã khiến cụ bà rơi vào tình huống vô cùng nguy hiểm ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Điều may mắn là bà không hướng đầu pháo về phía khuôn mặt hoặc cơ thể. Theo các thông tin được truyền thông đăng tải, cụ bà không bị thương và sự cố cũng không gây ra hỏa hoạn.

Sau khi đoạn camera an ninh được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc, nhiều người tỏ ra kinh ngạc trước phản ứng của cụ bà. Trong khi các tia lửa liên tục bắn ra, bà vẫn giữ chặt những cây pháo trên tay và thậm chí còn cắm chúng vào bát hương khi mọi chuyện kết thúc.

Cụ bà vừa châm lửa thắp 3 nén hương, sự việc kinh hoàng liền xảy ra - Ảnh 3.

Video từ camera an ninh ghi lại toàn bộ khoảnh khắc cụ bà châm lửa và diễn biến bất ngờ xảy ra ngay sau đó. (Ảnh: Sina)

Một số cư dân mạng cho rằng đây là tình huống vừa hy hữu vừa nguy hiểm, bởi chỉ cần tia lửa bén vào đồ đạc dễ cháy trong nhà, hậu quả có thể nghiêm trọng hơn nhiều. Những người khác cũng nhắc nhở các gia đình cần chú ý hơn khi cất giữ pháo hoa và những vật dụng có hình dáng dễ gây nhầm lẫn, đặc biệt tại nơi có người cao tuổi sinh sống.

Sự việc cũng là lời cảnh báo về việc sử dụng các vật liệu dễ cháy trong không gian kín. Khi thắp hương tại nhà, mọi người cần kiểm tra kỹ vật dụng trước khi châm lửa, giữ khoảng cách an toàn với rèm cửa, giấy và những đồ vật dễ bắt cháy.

Đặc biệt, pháo hoa không nên được cất chung với hương hoặc các đồ dùng thờ cúng, bởi việc nhầm lẫn có thể dẫn đến những tai nạn khó lường.

Theo Indy100, HK01, Blick

Phát hiện "đoàn tàu" kỳ lạ ở nước láng giềng Việt Nam, gặp xe ngược chiều phải nhấc cả toa khỏi đường ray
Tags

cụ bà

thắp hương

nén hương

Pháo hoa

sự cố bất ngờ

Tết Nguyên đán

Châm lửa

Tin ngắn

báo mới

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Cận cảnh khám xét kho hàng khiến Tôn Bằng - chồng cũ Hằng Du Mục bị bắt

Cận cảnh khám xét kho hàng khiến Tôn Bằng - chồng cũ Hằng Du Mục bị bắt

01:06
Cận cảnh bắt giữ 5 đối tượng liên quan phim 'Thói đời', 'Một ngày tình nghĩa cả đời là anh em’

Cận cảnh bắt giữ 5 đối tượng liên quan phim 'Thói đời', 'Một ngày tình nghĩa cả đời là anh em’

01:59
Giây phút khám xét chỗ ở, bắt tạm giam nguyên kế toán Đặng Thị Lý SN 1981

Giây phút khám xét chỗ ở, bắt tạm giam nguyên kế toán Đặng Thị Lý SN 1981

01:29
Honda CB750 Hornet 2027 ra mắt gây chú ý với công nghệ E-Clutch, giá dự kiến "rẻ" bất ngờ

Honda CB750 Hornet 2027 ra mắt gây chú ý với công nghệ E-Clutch, giá dự kiến "rẻ" bất ngờ

01:27
Máy bay đặc biệt xuất hiện ở sân bay hơn 16 tỷ USD của Việt Nam lúc rạng sáng

Máy bay đặc biệt xuất hiện ở sân bay hơn 16 tỷ USD của Việt Nam lúc rạng sáng

00:59
Loạt nâng cấp mới trên Honda City 2026 vừa ra mắt: Giá từ 539 triệu đồng, về đại lý từ ngày mai

Loạt nâng cấp mới trên Honda City 2026 vừa ra mắt: Giá từ 539 triệu đồng, về đại lý từ ngày mai

01:46
Honda City 2026 sắp ra mắt Việt Nam, có thể thêm bản hybrid tiết kiệm xăng

Honda City 2026 sắp ra mắt Việt Nam, có thể thêm bản hybrid tiết kiệm xăng

01:23
Giây phút bắt giữ Lê Văn Thái SN 1999 sau khi điều tra hàng loạt tài khoản ngân hàng cho vay và nhận lãi

Giây phút bắt giữ Lê Văn Thái SN 1999 sau khi điều tra hàng loạt tài khoản ngân hàng cho vay và nhận lãi

01:06
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại