Người đàn ông bị suy đa tạng sau khi ăn 1 bát cơm, bác sĩ trách: Thà vứt đi còn hơn ăn loại cơm này

Ông Trần ngoài 40 tuổi ở Quảng Đông (Trung Quốc) sau khi ăn no căng bụng bỗng cảm thấy đau bụng, tiêu chảy, khó thở và các triệu chứng khác. Khi được đưa đến bệnh viện, ông đã ở trong tình trạng sốc nặng, các chức năng của tim, gan, thận và các cơ quan khác bắt đầu suy giảm, được nhân viên y tế cấp cứu.

May mắn thay, ông Trần sau đó cũng đã thoát cơn nguy hiểm.

Kiểm tra kỹ lưỡng, bác sĩ phát hiện ông Trần mắc bệnh lây truyền qua thực phẩm do vi khuẩn Bacillus cereus gây ra. Vi khuẩn này thường được tìm thấy trong cơm hoặc cơm chiên để lâu ở nhiệt độ phòng. Do đó, các triệu chứng ngộ độc cấp tính do nó gây ra còn được gọi là "hội chứng cơm chiên".

Các bác sĩ giải thích, Bacillus cereus là loại vi khuẩn tương đối phổ biến, có thể sinh sôi nhanh chóng và sinh ra độc tố nếu sản phẩm gạo không được xử lý hoặc bảo quản đúng cách.

Một khi con người tiêu thụ lượng lớn thực phẩm bị nhiễm vi khuẩn này, nó có thể gây ra các phản ứng nghiêm trọng ở đường tiêu hóa, thậm chí dẫn đến suy nội tạng, đe dọa tính mạng.

Phòng tránh hội chứng cơm chiên

Các triệu chứng của hội chứng cơm chiên bao gồm:

- Nôn mửa: Thời gian ủ bệnh là 0,5-5 giờ, triệu chứng chủ yếu là buồn nôn và nôn mửa, một số ít bị chóng mặt và yếu chi.

- Tiêu chảy: Thời gian ủ bệnh là 2-36 giờ, triệu chứng chính là tiêu chảy ra nước, đau quặn bụng.

- Trong trường hợp nghiêm trọng, có thể xảy ra các triệu chứng toàn thân như sốt, mất nước và mất cân bằng điện giải. Đôi khi có thể gây ra các bệnh về mắt, viêm màng não, nhiễm trùng huyết... thậm chí có thể đe dọa đến tính mạng.

Để phòng ngừa nguy cơ gặp phải tình trạng này, bạn cần:

- Tránh để thức ăn lâu ngày, đặc biệt là các sản phẩm từ gạo và các thực phẩm dễ phát sinh vi khuẩn, tốt nhất nên nấu chín và ăn ngay.

- Thức ăn qua đêm cần được bảo quản đúng cách. Nên bảo quản trong hộp kín và đặt ở nơi thoáng mát hoặc tủ lạnh.

- Trước khi ăn thức ăn qua đêm, nên đun nóng và nấu chín kỹ để tiêu diệt vi khuẩn Bacillus cereus và các chất độc mà nó tạo ra một cách hiệu quả.

- Rửa tay thường xuyên, giữ dụng cụ nhà bếp và bộ đồ ăn sạch sẽ, hợp vệ sinh và tránh lây nhiễm chéo.

Nguồn và ảnh: QQ, Healthline