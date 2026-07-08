Người đàn ông bị cuốn văng khỏi căn hộ tầng 12 trong trận lốc xoáy 260 km/h ở Trung Quốc

Lốc xoáy với sức gió lên tới 260 km/h càn quét tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc), khiến ít nhất 11 người thiệt mạng.

Một trận lốc xoáy cực mạnh đã quét qua tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc, vào tối 6/7, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Theo truyền thông nhà nước, sức gió lên tới 260 km/h mạnh đến mức cuốn một người đàn ông 30 tuổi ra khỏi căn hộ ở tầng 12 của tòa chung cư.

Theo Tân Hoa Xã, trận lốc xoáy khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và hơn 331 người bị thương. Hàng nghìn ngôi nhà bị hư hại, nhiều phương tiện bị lật, đất nông nghiệp bị tàn phá.

Tổng cộng 4.855 ngôi nhà tại tỉnh Hồ Bắc, một trung tâm công nghiệp lớn của Trung Quốc nổi tiếng với ngành sản xuất ô tô, đã bị ảnh hưởng.

Một trong những khu vực chịu thiệt hại nặng nhất là thành phố Hoàng Cương. Truyền thông địa phương cho biết sức gió cực mạnh đã cuốn một người đàn ông 30 tuổi cùng nhiều đồ đạc trong nhà, bao gồm ghế sofa và tủ, văng khỏi căn hộ ở tầng 12.

Nạn nhân hiện đang được điều trị tích cực trong bệnh viện.

Ảnh: VCG/Getty Images

Tại nhiều khu vực khác của thành phố, gió mạnh cũng nhấc bổng nhiều xe tải hạng nặng và hất chúng đi xa tới khoảng 30 m.

Các đoạn video ghi lại hiện trường cho thấy cột lốc khổng lồ càn quét thành phố Ngạc Châu (Ezhou) gần đó, nơi có 5 người thiệt mạng.

Chính quyền địa phương thừa nhận khu vực đã phải hứng chịu "những tổn thất vô cùng lớn" do thiên tai gây ra. Hơn 3.000 nhân viên cứu hộ đã được huy động để tham gia công tác tìm kiếm, cứu nạn và khắc phục hậu quả.

Lốc xoáy là hiện tượng khá hiếm tại tỉnh Hồ Bắc. Lần gần nhất địa phương này ghi nhận một trận lốc xoáy xảy ra vào tháng 5/2021.

Theo các chuyên gia, đợt thời tiết cực đoan tại Hồ Bắc là kết quả của việc bão Maysak chồng lấn với mùa mưa đầu hè. Hiện tượng này xảy ra trong bối cảnh khu tự trị Quảng Tây ở phía nam Trung Quốc đang hứng chịu lũ lụt nghiêm trọng, còn tỉnh Cam Túc ở tây bắc vừa xảy ra vụ sạt lở đất chết người.

Ngày 7/7, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chỉ đạo triển khai toàn lực công tác cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng và nhanh chóng bố trí nơi ở cho các hộ phải sơ tán.

Trong khi đó, từ ngày 5/7, bão Maysak đã gây mưa lớn và ngập lụt trên diện rộng tại Quảng Tây. Đến nay, khu vực này ghi nhận 4 người thiệt mạng, 8 người mất tích và vẫn còn hơn 600 người chờ được sơ tán, theo thông tin từ một quan chức địa phương.

Lượng mưa do bão gây ra đã phá vỡ nhiều kỷ lục về lượng mưa trong 24 giờ, trong đó có thành phố Hành Châu (Hengzhou).

Những hình ảnh được ghi lại khiến nhiều người sợ hãi

Tại một ngôi làng ở Hành Châu, lũ lụt còn kéo theo một mối nguy khác khi hàng trăm con rắn thoát ra ngoài sau khi một trang trại nuôi rắn bị ngập vào ngày 6/7. Các video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy nhiều con rắn ngoi đầu lên khỏi dòng nước đục ngầu bao trùm khu dân cư.

Theo truyền thông địa phương, một người dân đã bị rắn cắn và đang được điều trị tại bệnh viện. Khoảng 10 người trong làng đã lập đội để truy bắt số rắn sổng chuồng.

Giới chức cho biết phần lớn là rắn nước và rắn chuột không có nọc độc, song cũng có một số rắn hổ mang, loài được đánh giá có nọc độc rất nguy hiểm.

Nguồn: CNN