Người đàn ông bất ngờ nhiễm HIV, nguyên nhân được cho là từ một thói quen rất nhiều người có

Câu chuyện gây chú ý bởi dao cạo có thể tạo ra những vết xước rất nhỏ trên da, đôi khi mắt thường khó nhận biết.

Nhiều người vẫn mặc định HIV chỉ liên quan đến quan hệ tình dục không an toàn. Tuy nhiên, virus này còn có thể lây truyền qua đường máu và một số tình huống sinh hoạt tưởng như rất bình thường cũng tiềm ẩn nguy cơ nếu có sự tiếp xúc với máu nhiễm virus.

Một trường hợp được truyền thông Trung Quốc nhắc lại tại Tứ Xuyên là lời cảnh báo về một thói quen nhiều gia đình vẫn còn duy trì: Dùng chung dao cạo cá nhân.

Theo bài viết, người đàn ông này được cho là có lối sống lành mạnh nhưng sau đó được phát hiện nhiễm HIV. Nguyên nhân được đề cập là ông có thói quen sử dụng chung dao cạo với người khác trong thời gian dài.

Câu chuyện gây chú ý bởi dao cạo có thể tạo ra những vết xước rất nhỏ trên da, đôi khi mắt thường khó nhận biết. Nếu dụng cụ có dính máu chứa HIV và tiếp tục được người khác sử dụng, về mặt lý thuyết có thể xảy ra phơi nhiễm qua đường máu.

HIV không chỉ lây qua quan hệ tình dục

Theo các hướng dẫn phòng ngừa HIV, virus chủ yếu lây truyền qua quan hệ tình dục có nguy cơ, tiếp xúc với máu nhiễm HIV và từ mẹ sang con. Ngược lại, những tiếp xúc sinh hoạt thông thường như bắt tay, ôm, ăn uống cùng nhau, dùng chung nhà vệ sinh hay làm việc chung không phải là con đường lây truyền HIV.

Chính vì thường chỉ nghĩ đến quan hệ tình dục, nhiều người có thể bỏ qua những tình huống liên quan đến máu.

Dao cạo là một ví dụ. Trong quá trình cạo râu, da có thể xuất hiện những tổn thương rất nhỏ. Bàn chải đánh răng cũng tương tự nếu gây chảy máu nướu. Vì vậy, các vật dụng cá nhân có khả năng gây tổn thương da hoặc niêm mạc nên được sử dụng riêng.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa cứ dùng chung dao cạo là chắc chắn nhiễm HIV. Nguy cơ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có việc dụng cụ có thực sự dính máu chứa HIV hay không và mức độ phơi nhiễm.

Những tình huống nào cần đặc biệt lưu ý?

Ngoài dao cạo và bàn chải đánh răng, nguy cơ phơi nhiễm qua đường máu có thể xuất hiện khi sử dụng các dụng cụ sắc nhọn hoặc thực hiện thủ thuật xâm lấn mà không bảo đảm vô khuẩn.

Đó có thể là xăm hình, xỏ khuyên, phun xăm thẩm mỹ hoặc các thủ thuật y tế tại cơ sở không bảo đảm điều kiện vệ sinh, trong trường hợp dụng cụ được sử dụng lại và có dính máu của người khác.

Tương tự, việc dùng chung kim tiêm hoặc sử dụng dụng cụ tiêm không bảo đảm nguyên tắc vô khuẩn cũng là một nguy cơ đáng lưu ý.

Ngược lại, người dân không nên vì những cảnh báo này mà sợ hãi các dịch vụ y tế tại cơ sở được cấp phép. Các cơ sở y tế chính thống phải tuân thủ quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn và sử dụng dụng cụ phù hợp cho từng người bệnh.

Không nên kỳ thị người nhiễm HIV

Một trong những vấn đề đáng lưu ý từ câu chuyện này là quan niệm cho rằng chỉ những người có “lối sống không lành mạnh” mới có thể nhiễm HIV.

Cách nhìn này vừa không chính xác vừa có thể khiến người dân chủ quan trước các nguy cơ khác. HIV là một bệnh nhiễm trùng có những con đường lây truyền cụ thể; việc đánh giá một người qua đời sống riêng tư không thể thay thế kiến thức về phòng ngừa và xét nghiệm.

Người nhiễm HIV cũng không lây virus cho người khác qua những tiếp xúc thông thường như ăn cùng mâm, bắt tay, ôm hay sử dụng chung nhà vệ sinh.

Nếu chẳng may bị phơi nhiễm, đừng chờ đợi

Nếu một người bị kim tiêm hoặc vật sắc nhọn có nguy cơ làm tổn thương da, hoặc xảy ra tình huống có khả năng tiếp xúc với máu nhiễm HIV, điều quan trọng là đánh giá nguy cơ càng sớm càng tốt.

Đặc biệt, thuốc dự phòng sau phơi nhiễm HIV (PEP) cần được bắt đầu càng sớm càng tốt khi có chỉ định. Theo khuyến cáo y tế, PEP được sử dụng trong vòng 72 giờ sau phơi nhiễm, và hiệu quả tốt hơn nếu bắt đầu sớm. Người có nguy cơ cần đến cơ sở y tế hoặc cơ sở chuyên môn để được đánh giá và hướng dẫn, thay vì tự mua thuốc sử dụng.

Trong sinh hoạt hằng ngày, nguyên tắc đơn giản nhất là dao cạo, bàn chải đánh răng, dụng cụ cắt móng và các vật dụng cá nhân có khả năng gây chảy máu nên được sử dụng riêng. Khi thực hiện các thủ thuật xâm lấn như xăm, xỏ khuyên hoặc điều trị nha khoa, nên lựa chọn cơ sở uy tín, bảo đảm điều kiện vệ sinh và kiểm soát nhiễm khuẩn.

HIV có những con đường lây truyền rất rõ ràng. Hiểu đúng về chúng không chỉ giúp mỗi người chủ động bảo vệ bản thân mà còn tránh những nỗi sợ không cần thiết và giảm kỳ thị đối với người đang sống chung với HIV.

(Theo Sohu, Aboluowang)