Người đàn ông bất ngờ bị đột quỵ ở tuổi 30: Bác sĩ nói thẳng "thói quen này phá hủy mạch máu”

Bác sĩ Vương Vệ Na, Giám đốc Trung tâm điều trị Đột quỵ, Bệnh viện Kỳ Mỹ, Đài Loan (Trung Quốc) cho biết, bệnh nhân Hoàng Hán (30 tuổi) là nhân viên giao hàng, được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê bất tỉnh sau cú ngã trong nhà vệ sinh.

Qua thăm khám và xét nghiệm, bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị béo phì, nặng 100kg, đồng thời mắc các bệnh lý nền như huyết áp cao và tiểu đường loại 2. Kết quả chụp CT não chẩn đoán bệnh nhân bị đột quỵ.

Bác sĩ Vương Vệ Na đánh giá: “Hiện nay, đột quỵ đang có xu hướng trẻ hóa. Bệnh nhân Hoàng Hán là một trong những trường hợp bệnh nhân trẻ phải nhập viện cấp cứu do mắc đột quỵ”.

May mắn, bệnh nhân đã được cấp cứu kịp thời nên tình trạng sức khỏe dần ổn định.

Bác sĩ cấp cứu cho bệnh nhân. (Ảnh minh họa)

Về nguyên nhân gây bệnh, bác sĩ Vương Vệ Na chia sẻ, theo lời kể của gia đình, trước đó, bệnh nhân Hoàng Hán không hề biết mình bị huyết áp cao, tiểu đường loại 2. Chỉ đến khi cấp cứu tại viện, bệnh nhân mới biết bản thân mắc bệnh lý nền và thuộc nhóm có yếu tố nguy cơ cao mắc đột quỵ.

Ngoài ra, bệnh nhân có lối sống kém lành mạnh. Hoàng Hán thường xuyên thức khuya để đi giao hàng vào tối muộn hoặc ban đêm.

Bác sĩ Vương Vệ Na nói: “Thói quen thức khuya là một trong những yếu tố góp phần phá hủy mạch máu và khiến bệnh nhân mắc đột quỵ”.

Bác sĩ Hoàng Kiều Linh, Phó trưởng khoa Ngoại Thần kinh của bệnh viện cũng đồng tình: “Đột quỵ ở người trẻ thường xuất phát từ thói quen, lối sống thiếu lành mạnh. Thức khuya kéo dài kết hợp cùng các bệnh lý nền có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ”.

Chuyên gia lý giải thường xuyên thức khuya để làm việc hoặc giải trí có thể gây ảnh hưởng tới đồng hồ sinh học trong cơ thể. Điều này có thể khiến cơ thể tiết ra một lượng lớn hormone căng thẳng adrenaline, kích thích hệ thống thần kinh giao cảm. Tình trạng này có thể khiến nhịp tim tăng lên, các mạch máu bị co thắt liên tục, dẫn đến huyết áp tăng cao.

Huyết áp tăng cao trong thời gian dài không được điều trị có thể gia tăng áp lực lên thành mạch, khiến mạch máu dễ bị tổn thương, từ đó tăng nguy cơ vỡ mạch máu não và gây ra đột quỵ xuất huyết não.

Một số thói quen có thể làm tăng nguy cơ mắc đột quỵ. (Ảnh minh họa)

“Chúng tôi luôn khuyến khích mọi người duy trì lịch sinh hoạt lành mạnh, ngủ đúng giờ, ngủ đủ giấc, ăn uống ít dầu mỡ, giảm muối để bảo vệ mạch máu và ngăn ngừa đột quỵ”, bác sĩ Hoàng Kiều Linh chia sẻ.

Ngoài ra, chuyên gia cũng khuyến cáo khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu bất thường như mệt mỏi, chóng mặt, mất thăng bằng, yếu liệt tứ chi, nói ngọng, lệch mặt,... mọi người không nên chủ quan mà cần đến bệnh viện thăm khám sớm để phát hiện và điều trị bệnh kịp thời, từ đó hạn chế nguy cơ gặp biến chứng nặng nề.