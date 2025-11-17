Người đàn ông 66 tuổi chạy bộ 40 phút mỗi ngày, 2 năm sau kết quả khiến bác sĩ "ngã ngửa"

Câu chuyện của ông Nhâm (66 tuổi, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) tại một khoa khám bệnh tổng quát đã cho thấy câu trả lời.

Ông Nhâm tính tình hiền hòa, sinh hoạt điều độ, nhưng đặc biệt mê chạy bộ. Hai năm qua, ngày nào ông cũng ra công viên từ 5h sáng và duy trì ít nhất 40 phút chạy chậm, bất kể mưa nắng. Hàng xóm ai cũng khen “ông cụ sáu mươi mấy mà chạy khỏe hơn thanh niên”, bản thân ông cũng rất tự hào vì nghĩ rằng mình đang “trẻ hóa” nhờ thể thao.

Thế nhưng vài ngày trước, trong lúc chạy, ông bất ngờ thấy tức ngực. Dù triệu chứng nhanh hết, ông vẫn thấy lo nên quyết định đến bệnh viện kiểm tra tổng quát.

Khi nghe ông kể về thói quen chạy bộ hằng ngày, bác sĩ ban đầu tỏ ra khâm phục. Nhưng đến khi có kết quả xét nghiệm, sắc mặt bác sĩ thay đổi: chức năng tim của ông giảm, men gan không ổn định và đặc biệt là tình trạng gan nhiễm mỡ khá rõ.

Nghe tới đây, ông Nhâm ngạc nhiên: “Sao lại thế được? Tôi chạy bộ mỗi ngày mà!”.

Bác sĩ giải thích: “Chạy bộ đúng cách giúp cải thiện tim phổi, nhưng nếu duy trì thời gian quá dài hoặc tập sai cách, đặc biệt ở tuổi trên 60, cơ thể dễ rơi vào trạng thái quá tải. Cơn tức ngực của ông chính là cảnh báo sớm”.

Theo bác sĩ, vấn đề không nằm ở việc chạy nhanh hay chậm, mà ở tổng lượng vận động . Với người lớn tuổi, chạy 40 phút mỗi ngày trong thời gian dài khiến tim liên tục hoạt động ở mức cao, rất dễ dẫn đến suy giảm chức năng tim, rối loạn nhịp và tăng gánh nặng cho gan do chuyển hóa mạnh.

Bác sĩ giải thích thêm:

- Nên giảm thời gian chạy, ưu tiên đi bộ nhanh hoặc tập thái cực quyền - những môn giúp tăng sức bền nhưng ít gây áp lực lên tim.

- Cần có ngày nghỉ để cơ thể hồi phục, tránh tập luyện liên tục.

- Nếu xuất hiện triệu chứng bất thường như tức ngực, hụt hơi, đánh trống ngực, cần dừng ngay và theo dõi.

Nghe phân tích, ông Nhâm mới hiểu rằng suốt hai năm qua ông đã “cố quá thành quá sức”. Ông thở phào khi bác sĩ khuyên chưa cần dùng thuốc, chỉ cần điều chỉnh thói quen vận động và tái khám sau một thời gian.

Câu chuyện của ông Nhâm cho thấy: với người có tuổi, vận động rất quan trọng nhưng tập đúng quan trọng hơn tập nhiều . Chạy bộ không phải lúc nào cũng là lựa chọn tối ưu, đặc biệt khi cơ thể đã gửi đi tín hiệu cảnh báo.

Nguồn và ảnh: Sohu