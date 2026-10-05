Người đàn ông 56 tuổi suýt mất mạng sau một lần tắm chỉ vì mắc phải sai lầm của nhiều người

Tắm rửa là hoạt động thường ngày của nhiều người, thế nhưng chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến thói quen quen thuộc đó trở thành tác nhân đẩy bạn tới “cửa tử”.

Người đàn ông được gọi là ông Lư (56 tuổi ở Trung Quốc), từng nhiều lần xuất hiện các triệu chứng như chóng mặt, đau đầu, tức ngực nhưng không quá chú ý. Ông có tiền sử tăng huyết áp kéo dài khoảng 18 năm. Tuy nhiên, huyết áp thường xuyên lên xuống thất thường và chưa được kiểm soát ổn định.

Cho đến một lần, sau khi tắm nước lạnh, ông đột ngột xuất hiện cơn đau ngực dữ dội. Khi được đưa đi cấp cứu, huyết áp của ông lên tới 270/160 mmHg, mức tăng rất nghiêm trọng.

Các bác sĩ nhanh chóng tiến hành xử trí để kiểm soát huyết áp và tìm nguyên nhân cơn đau ngực. Sau cấp cứu, huyết áp đã được kiểm soát nhưng ông vẫn phải điều trị tại khoa hồi sức tích cực.

Các bác sĩ nhận định người bệnh có nguy cơ tổn thương mạch máu nghiêm trọng, trong đó có bóc tách động mạch chủ - tình trạng một lớp của thành động mạch chủ bị rách, khiến máu đi vào giữa các lớp thành mạch. Đây là một cấp cứu tim mạch đặc biệt nguy hiểm và có thể đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Vấn đề không chỉ nằm ở một lần tắm nước lạnh

Theo các chuyên gia, nước lạnh có thể khiến mạch máu co lại, làm huyết áp và nhịp tim thay đổi đột ngột. Ở một người khỏe mạnh, cơ thể thường có khả năng tự điều chỉnh để thích nghi.

Nhưng với người tăng huyết áp lâu năm, huyết áp kiểm soát kém hoặc đã có tổn thương mạch máu, những thay đổi đột ngột về nhiệt độ có thể tạo thêm gánh nặng cho hệ tim mạch.

Vì vậy, không nên hiểu rằng tắm nước lạnh là nguyên nhân trực tiếp gây bóc tách động mạch chủ. Trong trường hợp trên, yếu tố đáng lo hơn là nền tăng huyết áp kéo dài và tình trạng mạch máu có thể đã bị tổn thương từ trước.

Tăng huyết áp không có triệu chứng vẫn có thể gây tổn thương

Một trong những điều nguy hiểm nhất của tăng huyết áp là nhiều người không cảm thấy bất kỳ triệu chứng đặc biệt nào. Không đau đầu, không chóng mặt, không tức ngực không có nghĩa huyết áp đang an toàn. Nếu huyết áp tăng kéo dài, thành mạch phải chịu áp lực lớn trong thời gian dài. Theo thời gian, mạch máu có thể trở nên cứng hơn, mất tính đàn hồi và tăng nguy cơ mắc các biến cố tim mạch.

Đặc biệt, tình trạng huyết áp dao động lớn và không được kiểm soát có thể khiến việc quản lý bệnh khó khăn hơn.

5 yếu tố có thể khiến huyết áp tăng đột ngột

Các bác sĩ lưu ý một số tình huống có thể khiến huyết áp tăng nhanh:

- Tự ý ngừng hoặc dùng thuốc huyết áp không đúng chỉ định: Đây là một trong những nguyên nhân thường gặp. Người bệnh thấy huyết áp đã ổn liền tự giảm liều hoặc ngừng thuốc có thể khiến huyết áp tăng trở lại.

- Đau cấp tính hoặc đau kéo dài: Cơn đau kích hoạt hệ thần kinh giao cảm, từ đó có thể khiến tim đập nhanh và huyết áp tăng.

- Nhiễm trùng cấp tính: Khi cơ thể đang chống lại nhiễm trùng, nhiều thay đổi về hormone và hệ thần kinh có thể ảnh hưởng đến huyết áp.

- Nhịn tiểu kéo dài: Căng tức bàng quang và trạng thái khó chịu có thể ảnh hưởng đến hệ thần kinh tự chủ, khiến huyết áp tăng tạm thời ở một số người.

- Căng thẳng hoặc kích động mạnh: Tức giận, lo lắng, hoảng sợ hoặc căng thẳng đột ngột có thể khiến adrenaline tăng lên, kéo theo nhịp tim và huyết áp tăng.

Ngoài ra, thiếu ngủ, uống nhiều caffeine, vận động gắng sức hoặc thay đổi nhiệt độ đột ngột cũng có thể ảnh hưởng đến huyết áp ở một số người.

Huyết áp không phải càng thấp càng tốt

Nhiều người chỉ chú ý đến huyết áp cao mà quên rằng huyết áp xuống quá thấp cũng có thể gây nguy hiểm ở một số nhóm bệnh nhân.

Nếu huyết áp giảm mạnh, lượng máu cung cấp cho não có thể không đủ, đặc biệt ở những người đã bị hẹp các động mạch lớn cung cấp máu cho não.

Trong một số trường hợp, tình trạng giảm tưới máu não có thể liên quan đến nhồi máu não vùng ranh giới (watershed infarction).

Nhóm có nguy cơ cao hơn bao gồm:

Người bị hẹp nặng các động mạch lớn trong hoặc ngoài sọ.

Người có huyết áp kiểm soát kém hoặc huyết áp giảm quá nhanh.

Người cao tuổi, có khả năng bù trừ tuần hoàn não kém.

Người bị mất nước do sốt, tiêu chảy, nôn ói hoặc không ăn uống đầy đủ.

Vì vậy, mục tiêu của điều trị tăng huyết áp không phải là hạ huyết áp càng nhanh càng tốt, mà là đưa huyết áp về mức phù hợp và duy trì ổn định theo chỉ định của bác sĩ.

Khi thời tiết thay đổi, người tăng huyết áp cần chú ý

Nhiệt độ môi trường có thể ảnh hưởng đến huyết áp. Khi trời lạnh, các mạch máu ngoại vi co lại để giữ nhiệt, từ đó huyết áp có thể tăng ở một số người.

Vì vậy, những thời điểm giao mùa hoặc nhiệt độ thay đổi đột ngột, người bị tăng huyết áp nên chú ý hơn đến việc theo dõi huyết áp.

3 việc nên làm:

- Theo dõi huyết áp đều đặn: Có thể đo vào buổi sáng và buổi tối theo hướng dẫn của bác sĩ, ghi lại kết quả để nhận biết xu hướng thay đổi. Nếu huyết áp liên tục cao hơn mục tiêu điều trị hoặc dao động bất thường, nên liên hệ cơ sở y tế để được đánh giá.

- Giữ ấm khi trời lạnh: Đặc biệt chú ý vùng đầu, cổ, bàn chân và cơ thể nói chung. Không nên đột ngột tiếp xúc với nước quá lạnh, nhất là ở người lớn tuổi hoặc có bệnh tim mạch, tăng huyết áp.

- Không tự ý thay đổi thuốc: Khi huyết áp thay đổi, không tự tăng, giảm liều hoặc ngừng thuốc.

Bác sĩ cần dựa trên nhiều lần đo huyết áp và tình trạng sức khỏe tổng thể để quyết định có cần điều chỉnh thuốc hay không.

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