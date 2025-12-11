Người đàn ông 54 tuổi bất ngờ đột quỵ, huyết áp cao ngất, bác sĩ hốt hoảng nói: “Dừng uống thứ đó ngay!”

Ở tuổi 54, người đàn ông này được xem là hình mẫu của một người khỏe mạnh: chạy bộ đều đặn, không uống rượu bia, không hút thuốc lá, không dùng chất kích thích. Thế nhưng một buổi sáng, ông đột ngột xuất hiện tình trạng yếu nửa người trái, tê bì, mất thăng bằng, khó nói và khó nuốt. Gia đình lập tức đưa ông tới một phòng khám chuyên về đột quỵ gần nhà.

Đột quỵ (Ảnh minh họa).

Đột quỵ với chỉ số huyết áp cao ngất

Tại đây, bác sĩ Sunil Munshi, Bệnh viện Đại học Nottingham (Anh) không giấu nổi sự lo lắng khi huyết áp của bệnh nhân trên luôn ở mức 254/150 mmHg. Đây là chỉ số huyết áp vô cùng nguy hiểm. Nhìn vẻ ngoài khỏe mạnh của bệnh nhân, không ai nghĩ ông lại có huyết áp “cao ngất trời” như vậy.

Kết quả chụp chiếu cho thấy ông bị đột quỵ vùng đồi thị, khu vực sâu trong não, gây ra tình trạng mất thăng bằng và yếu liệt. Bệnh nhân được nhập viện và phải dùng đến 5 loại thuốc mới có thể hạ huyết áp xuống mức 170 mmHg.

Điều bất thường là sau khi trở về nhà, dù đã dùng rất nhiều thuốc, huyết áp của bệnh nhân vẫn tăng trở lại, có lúc đạt 220 mmHg. Các xét nghiệm kéo dài nhiều tuần đều cho kết quả âm tính. Điều này khiến các bác sĩ bối rối. Cho tới một hôm, bệnh nhân tình cờ nhắc đến thói quen sử dụng nước tăng lực của mình, sự thật mới dần sáng tỏ.

Đột quỵ từ thói quen uống 8 lon nước tăng lực mỗi ngày

Người đàn ông bị đột quỵ vì thói quen lạm dụng nước tăng lực (Ảnh minh họa).

Bệnh nhân kể rằng mỗi ngày ông uống tới 8 lon nước tăng lực loại mạnh, chia thành 4 lần, mỗi lần 2 lon để giữ tỉnh táo trong công việc tại một kho hàng. Mỗi lon nước tăng lực đó chứa 160 mg caffeine. Điều đó có nghĩa một ngày ông đã vô tình nạp vào cơ thể tới 1.200 - 1.300 mg caffeine. Con số này cao gấp ba lần mức khuyến cáo tối đa (400 mg/ngày).

Caffeine chỉ là phần đầu của vấn đề. Những loại nước tăng lực này còn chứa taurine - chất có thể làm tăng huyết áp nhiều hơn khi kết hợp caffeine. Ngoài ra, lượng đường rất cao có trong nước tăng lực còn có thể làm tổn thương thành mạch. Cùng nhiều hoạt chất kích thích khác như ginseng, guarana, theophylline và theobromine, loại nước này trở thành một “hỗn hợp kích thích” gây ra rối loạn nhịp tim, tổn thương nội mạc mạch máu và tăng nguy cơ hình thành cục máu đông khi được tiêu thụ quá mức trong thời gian dài.

Ngay khi biết được “thủ phạm” gây tăng huyết áp của bệnh nhân này, bác sĩ Munshi đã hốt hoảng yêu cầu bệnh nhân dừng uống nước tăng lực ngay lập tức. Chỉ vài tuần sau khi ngừng uống hoàn toàn nước tăng lực, huyết áp của bệnh nhân trở về mức bình thường. Nhưng hệ quả của cơn đột quỵ thì vẫn còn. 8 năm sau cơn đột quỵ, bệnh nhân vẫn sống chung với tình trạng tê bì bàn tay, ngón tay, bàn chân và ngón chân bên trái.

“Tôi không hề biết việc uống nước tăng lực thường xuyên lại nguy hiểm đến mức đó. Tôi đã phải trả giá bằng di chứng kéo dài đến tận bây giờ”, bệnh nhân ngậm ngùi nói.

Ca bệnh này vừa mới được đăng tải trên tạp chí BMJ vào đầu tháng 12 năm nay.

Đột quỵ do lạm dụng nước tăng lực không phải chuyện hiếm gặp

Đột quỵ do lạm dụng nước tăng lực không phải chuyện hiếm gặp (Ảnh minh họa).

Theo bác sĩ Munshi, trường hợp của bệnh nhân trên không hề hiếm gặp. Nhiều báo cáo y khoa đã ghi nhận các ca đột quỵ, xuất huyết não, rối loạn nhịp tim và thậm chí tổn thương mạch máu liên quan đến việc lạm dụng nước tăng lực, nhất là ở người trẻ.

Một số bệnh nhân khác từng nhập viện vì rung nhĩ, có người bị xuất huyết nội sọ, và cũng có trường hợp tắc mạch máu não do cục máu đông hình thành sau khi uống quá nhiều loại đồ uống này.

Bác sĩ Munshi cảnh báo ngay cả những người khỏe mạnh, không bệnh nền, cũng có thể trở thành nạn nhân nếu tiêu thụ lượng lớn nước tăng lực trong thời gian dài.

Qua đó, bác sĩ Munshi đã đưa ra các lưu ý:

Người tiêu dùng phải cẩn trọng khi dùng đồ uống năng lượng.

Các bác sĩ trong quá trình thăm khám nên hỏi về thói quen sử dụng nước tăng lực của bệnh nhân, đặc biệt với người trẻ có triệu chứng tim mạch.

Cần tăng cường quản lý và cảnh báo rộng rãi nguy cơ từ việc lạm dụng nước tăng lực.

Nguồn: CNN