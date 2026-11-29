Muốn bảo vệ thận lâu dài, cần kiểm soát tốt huyết áp, mỡ máu, đường huyết và duy trì chế độ ăn phù hợp với tình trạng sức khỏe của chính mình.

Ở tuổi 50, nhiều người vẫn nghĩ mình còn trẻ để lo lắng về bệnh thận. Thế nhưng, một người đàn ông tại Đài Loan (Trung Quốc) đã phát hiện chức năng thận suy giảm đáng kể khi đi khám, trong khi bản thân còn mắc cả tăng huyết áp và mỡ máu cao. Sau khi tìm hiểu thói quen ăn uống, bác sĩ nhận thấy người này đặc biệt yêu thích thịt đỏ và các món nhân thịt như bánh há cảo, sủi cảo.

Ông được khuyên điều chỉnh chế độ ăn, giảm các món thịt đỏ nhiều chất béo và tăng cường cá thu. Sau một thời gian, các chỉ số huyết áp, mỡ máu được cải thiện, mức lọc cầu thận cũng tăng từ 60 lên 70.

Người đàn ông 50 tuổi phát hiện chức năng thận suy giảm vì thói quen ăn uống?

Theo bác sĩ chuyên khoa thận Hồng Vĩnh Tường (Hong Yongxiang), chia sẻ trong một chương trình sức khỏe tại Đài Loan (Trung Quốc), người đàn ông nói trên mới khoảng 50 tuổi nhưng có mức lọc cầu thận ước tính chỉ đạt 60 ml/phút/1,73 m².

Đây là chỉ số được sử dụng để đánh giá khả năng lọc máu của thận. Khi mức lọc cầu thận giảm, các chất thải và lượng dịch dư thừa có thể khó được đào thải hiệu quả như bình thường.

Qua tìm hiểu, bác sĩ được biết người đàn ông đã mắc tăng huyết áp và rối loạn mỡ máu trong thời gian dài. Ông cũng có thói quen ăn nhiều thịt đỏ, đặc biệt yêu thích các món có nhân thịt như sủi cảo.

Theo bác sĩ Hồng, những món sủi cảo sử dụng nhiều thịt ba chỉ có thể chứa lượng chất béo bão hòa và năng lượng cao. Nếu thường xuyên ăn với khẩu phần lớn, kết hợp chế độ ăn thiếu cân đối, chúng có thể góp phần làm tăng cholesterol LDL – thường được gọi là cholesterol xấu, từ đó ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch.

Điều đáng lo ngại là tăng huyết áp và rối loạn mỡ máu kéo dài đều có thể gây tổn thương mạch máu, bao gồm các mạch máu nhỏ trong thận. Khi hệ thống mạch máu này bị ảnh hưởng, chức năng lọc máu của thận cũng có nguy cơ suy giảm.

Bỏ sủi cảo nhiều thịt đỏ, chuyển sang cá thu: Các chỉ số sức khỏe cải thiện

Sau khi đánh giá thói quen ăn uống, bác sĩ Hồng khuyên người đàn ông điều chỉnh nguồn protein trong khẩu phần, giảm các món thịt đỏ nhiều chất béo và tăng cường những loại cá có lợi cho sức khỏe tim mạch, trong đó có cá thu.

Người đàn ông làm theo lời khuyên, hạn chế ăn các món sủi cảo nhân thịt đỏ và thường xuyên bổ sung cá thu vào thực đơn.

Theo thông tin được bác sĩ chia sẻ, sau đó, các chỉ số huyết áp và mỡ máu của người này đều được cải thiện. Mức lọc cầu thận cũng tăng từ 60 lên 70 ml/phút/1,73 m².

Kết quả này là tín hiệu tích cực, cho thấy việc điều chỉnh chế độ ăn có thể đóng vai trò quan trọng trong chăm sóc sức khỏe tim mạch và thận. Tuy nhiên, chỉ từ một trường hợp không thể kết luận việc ăn cá thu trực tiếp giúp phục hồi chức năng thận. Sự thay đổi chỉ số còn có thể liên quan đến nhiều yếu tố khác như kiểm soát huyết áp, điều trị bằng thuốc, mức độ tuân thủ điều trị và sự dao động tự nhiên của xét nghiệm.

Đặc biệt, mức lọc cầu thận 60 hoặc 70 không đủ để tự xác định một người có mắc bệnh thận mạn hay không. Bác sĩ cần xem xét các kết quả xét nghiệm trong thời gian ít nhất 3 tháng, cùng những dấu hiệu tổn thương thận khác, chẳng hạn albumin trong nước tiểu.

Vì sao cá thu được xem là lựa chọn tốt cho tim mạch?

Cá thu là loại cá béo giàu protein và axit béo omega-3, trong đó có EPA và DHA. Đây là những chất béo không bão hòa đa có vai trò đối với sức khỏe tim mạch.

Theo bác sĩ Hồng Vĩnh Tường, trong 100g cá thu có khoảng 23,9g protein và lượng omega-3 được đề cập vào khoảng 1.304mg. Hàm lượng thực tế có thể thay đổi tùy loài cá, nguồn gốc và cách chế biến.

Việc thay thế một phần thịt đỏ nhiều chất béo bão hòa bằng cá có thể giúp cải thiện chất lượng chất béo trong khẩu phần ăn. Omega-3 cũng có lợi trong việc giảm triglyceride ở một số người, đặc biệt khi được sử dụng với lượng phù hợp.

Cá thu còn cung cấp vitamin B12, vitamin D và nhiều vi chất cần thiết cho cơ thể. Tuy nhiên, không nên xem đây là thực phẩm có khả năng trực tiếp làm sạch mạch máu hay chữa khỏi bệnh thận.

Với người có bệnh thận mạn, việc lựa chọn thực phẩm còn cần căn cứ vào giai đoạn bệnh, lượng protein được khuyến nghị, nồng độ kali, phospho trong máu và những bệnh lý đi kèm. Một số loại cá thu có hàm lượng kali hoặc phospho đáng lưu ý đối với người phải hạn chế các khoáng chất này. Vì vậy, người bệnh nên trao đổi với bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để xây dựng khẩu phần phù hợp.

Muốn bảo vệ thận, đừng chỉ thay đổi một món ăn

Trường hợp của người đàn ông 50 tuổi là lời nhắc nhở rằng sức khỏe thận có mối liên hệ chặt chẽ với sức khỏe tim mạch. Tăng huyết áp, đái tháo đường và rối loạn mỡ máu kéo dài đều có thể làm tăng nguy cơ tổn thương thận.

Để bảo vệ chức năng thận, mọi người nên chú ý một số nguyên tắc:

Ăn uống cân bằng: Tăng cường rau củ, ngũ cốc nguyên hạt và nguồn protein phù hợp; hạn chế thịt chế biến sẵn, thực phẩm nhiều muối và những món chứa nhiều chất béo bão hòa.

Kiểm soát huyết áp và mỡ máu: Theo dõi các chỉ số định kỳ, sử dụng thuốc theo chỉ định và không tự ý ngừng điều trị khi thấy sức khỏe cải thiện.

Kiểm tra chức năng thận khi có nguy cơ: Người mắc tăng huyết áp, đái tháo đường hoặc có tiền sử bệnh thận nên được kiểm tra mức lọc cầu thận ước tính (eGFR) và albumin trong nước tiểu theo hướng dẫn của bác sĩ.

Thận trọng với thuốc giảm đau: Một số thuốc chống viêm không steroid như ibuprofen có thể gây hại cho thận, đặc biệt khi sử dụng kéo dài hoặc ở người đã có bệnh thận.

Duy trì vận động và cân nặng hợp lý: Vận động thường xuyên giúp hỗ trợ kiểm soát huyết áp, đường huyết và sức khỏe chuyển hóa.

Điều quan trọng nhất là không chờ đến khi xuất hiện phù, tiểu bất thường hoặc mệt mỏi kéo dài mới quan tâm đến thận. Bệnh thận mạn ở giai đoạn đầu thường ít triệu chứng rõ ràng, vì vậy kiểm tra định kỳ có ý nghĩa đặc biệt với người có yếu tố nguy cơ.

Cá thu có thể là lựa chọn tốt trong một chế độ ăn cân bằng, nhưng không có món ăn đơn lẻ nào thay thế được việc điều trị và theo dõi y tế. Muốn bảo vệ thận lâu dài, cần kiểm soát tốt huyết áp, mỡ máu, đường huyết và duy trì chế độ ăn phù hợp với tình trạng sức khỏe của chính mình.