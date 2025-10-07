Người đàn ông 48 tuổi đột tử vì đột quỵ não trong đêm: 5 việc tuyệt đối không nên làm vào buổi tối

Nghe có vẻ xa vời, nhưng những bi kịch như anh Trần (48 tuổi, Trung Quốc) không hề hiếm. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) , trung bình cứ 6 người thì có 1 người bị đột quỵ , và mỗi 6 giây lại có 1 người tử vong vì căn bệnh này.

Điều đáng sợ hơn, 90% ca đột quỵ có liên quan trực tiếp đến thói quen sinh hoạt , đặc biệt là 5 việc thường làm vào ban đêm . Chính những thói quen tưởng vô hại ấy lại là “ngòi nổ” âm thầm khiến mạch máu não bị tắc nghẽn bất ngờ.

Vì sao ban đêm lại là “giờ cao điểm” của đột quỵ não?

Buổi tối là thời điểm cơ thể bước vào giai đoạn phục hồi và tái tạo năng lượng , nhưng nếu làm sai, chính thời điểm này lại trở thành gánh nặng cho tim mạch và não bộ . Các nghiên cứu y học cho thấy, 5 thói quen sau đây là “kẻ đẩy nhanh tiến trình tắc mạch máu não”:

- Thức khuya, làm việc quá sức: “Chỉ một đêm không ngủ có sao đâu?”, câu nói quen thuộc của nhiều người trung niên bận rộn. Thực tế, thiếu ngủ khiến hệ thần kinh căng thẳng, huyết áp dao động, hormone rối loạn , các mạch máu nhỏ phải làm việc liên tục mà không được nghỉ. Bệnh viện Nhân dân tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) ghi nhận: người thường xuyên thức khuya có nguy cơ đột quỵ cao gấp 2,5 lần người ngủ đúng giờ.

- Hút thuốc lá: Một điếu thuốc, vài phút thư giãn nhưng hậu quả kéo dài nhiều năm. Nicotine và hắc ín trong thuốc lá phá hủy lớp nội mạc mạch máu , khiến máu trở nên đặc và dễ hình thành cục huyết khối. Nghiên cứu của Bệnh viện Trung tâm Đại học Trịnh Châu cho thấy: người hút thuốc có nguy cơ tử vong do đột quỵ tăng gần 90% so với người không hút.

- Nổi nóng, căng thẳng tâm lý: Cơn giận có thể giết chết bạn nhanh hơn bạn nghĩ. Khi tức giận, huyết áp tăng vọt, tim đập nhanh , mạch máu co thắt đột ngột là điều kiện hoàn hảo cho một cơn đột quỵ “đánh úp” . Các bác sĩ tại Bệnh viện Nhân dân Đại học Vũ Hán cảnh báo: chỉ cần vài phút bốc hỏa, nguy cơ vỡ mạch máu não tăng gấp nhiều lần .

- Uống rượu bia trước khi ngủ: “Uống chút cho dễ ngủ” là sai lầm chết người. Rượu khiến huyết áp biến động mạnh, gan làm việc quá tải, nhịp tim rối loạn - tất cả đều gây áp lực lên hệ tuần hoàn não. Theo Bệnh viện Tuyên Vũ, Đại học Y Thủ đô (Bắc Kinh) , người uống rượu thường xuyên có nguy cơ đột quỵ cao hơn 22% , đặc biệt là trong khung giờ nửa đêm đến rạng sáng .

- Ăn đêm, ăn khuya: Một bát mì gói, vài miếng thịt nướng trước khi ngủ - nghe đơn giản nhưng cực kỳ nguy hiểm. Nghiên cứu của các nhà khoa học Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy: ăn trong vòng 2 giờ trước khi ngủ khiến huyết áp ban đêm tăng gấp 2,8 lần , dễ kích hoạt cơn đột quỵ ở người có bệnh nền. Ăn đêm còn làm máu đặc hơn, gan và tụy phải làm việc quá sức , khiến cơ thể không thể nghỉ ngơi đúng cách.

Đừng coi thường những tín hiệu “âm thầm” của não bộ

Trước khi đột quỵ xảy ra, cơ thể luôn gửi tín hiệu cầu cứu - chỉ là chúng ta thường bỏ qua. Các bác sĩ cho biết, 4 dấu hiệu cảnh báo sớm bao gồm:

- Đau đầu, chóng mặt kéo dài, đặc biệt là vào buổi tối;

- Một bên tay hoặc chân tê yếu, nói chuyện ngọng;

- Miệng méo, chảy nước dãi một bên;

- Thường xuyên buồn ngủ, ngáp liên tục dù không mệt.

Nếu gặp các dấu hiệu này, hãy đến bệnh viện ngay , đừng “ngủ một giấc cho qua”. Rất nhiều người ra đi chỉ vì nghĩ mình “chỉ mệt chút thôi”.

5 bí quyết giúp não khỏe, tránh xa đột quỵ

- Đi ngủ trước 23h , ngủ đủ 7-8 tiếng mỗi đêm.

- Bỏ thuốc, hạn chế bia rượu , không “uống để giải tỏa”.

- Giữ tâm trạng ổn định , tập hít thở sâu, đi bộ hoặc nghe nhạc nhẹ để giải tỏa.

- Ăn tối sớm , cách giờ ngủ ít nhất 2 tiếng, ăn nhẹ, ít dầu mỡ.

- Khám sức khỏe định kỳ , đặc biệt là người có tăng huyết áp, tiểu đường, mỡ máu cao hoặc tiền sử gia đình bị đột quỵ .

Đột quỵ không chừa một ai - nó có thể xảy ra ở người trẻ, người khỏe, chỉ vì vài thói quen nhỏ. Từ hôm nay, hãy thử thay đổi: ngủ sớm hơn một chút, giảm một điếu thuốc, bớt một lon bia, bỏ qua bữa khuya.

