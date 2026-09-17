Người đàn ông 45 tuổi tử vong sau 4 ngày ngã quỵ khi đang ăn, bác sĩ giận dữ: "Đừng ăn 2 món này mỗi ngày"

Nếu đang ăn 2 món ngon, "quen nhẵn mặt" nhưng lại thích "tiếp tay" cho đột quỵ dưới đây, bạn cần sửa ngay khi còn cơ hội!

Sự ra đi chóng vánh của anh Lư, 45 tuổi (Hà Nam, Trung Quốc) sau khi ngã quỵ ngay trên bàn ăn khiến gia đình và bạn bè không khỏi ngỡ ngàng. Không chỉ bởi biến cố mạch máu não cướp đi sự sống của anh quá nhanh chỉ sau 4 ngày cấp cứu, mà còn vì nguyên nhân lại xuất phát từ 2 món ăn cực kỳ quen thuộc trên mâm cơm hằng ngày.

Người đàn ông 45 tuổi ngất xỉu, đột quỵ sau bữa ăn (Ảnh minh họa)

Được biết, anh Lư thường xuyên gặp tình trạng chóng mặt nhẹ, xây xẩm mặt mày và tức ngực khoảng 30 phút đến 1 giờ sau bữa ăn. Tuy nhiên, anh chỉ đơn giản cho rằng đó là cảm giác "căng da bụng, chùng da mắt" do ăn quá no nên nằm nghỉ một chút là xong. Mặc cho người nhà nhiều lần khuyên đi kiểm tra sức khỏe, anh vẫn thờ ơ, xua tay gạt đi vì tự tin bản thân vẫn khỏe mạnh ở độ tuổi trung niên.

Cho đến một buổi tối, khi đang dùng bữa cùng gia đình như thường lệ, anh Lư đột ngột buông đũa, ngã gục xuống sàn và rơi vào hôn mê sâu.

Người nhà lập tức đưa anh đến bệnh viện cấp cứu trong đêm. Thế nhưng, kết quả chụp chiếu lại chỉ ra một sự thật bàng hoàng: lòng mạch máu não của anh Lư đã bị xơ vữa nghiêm trọng, lòng mạch thu hẹp diện rộng và xuất hiện huyết khối gây tắc nghẽn cấp tính. Dù các bác sĩ đã nỗ lực dốc sức can thiệp, anh Lư vẫn không thể qua khỏi sau 4 ngày điều trị tích cực.

2 món ăn "khoái khẩu" trên mâm cơm tàn phá mạch máu thầm lặng

Tìm hiểu về thói quen sinh hoạt của bệnh nhân, bác sĩ trực tiếp điều trị không khỏi giận dữ lẫn xót xa trước chế độ ăn uống của anh Lư. Anh không nghiện rượu bia, ăn uống đúng giờ nhưng bữa cơm nào cũng bắt buộc phải có đồ muối chua và đồ chiên rán.

Bác sĩ Tăng Phúc Nhân (Zeng Furen) thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) chia sẻ, đột quỵ thực ra cũng là "bệnh từ miệng mà ra". Với trường hợp của anh Lư, chính sự kết hợp kéo dài nhiều năm của 2 món ăn này trong mọi bữa cơm đã khiến hệ mạch máu bị lão hóa sớm, giòn và hẹp lại chẳng khác nào một ống cao su cũ mục. Cụ thể:

1. Các món muối chua

Các loại đồ muối chua như dưa muối, củ cải muối hay thịt muối là món ăn khoái khẩu của anh Lư. Nhiều người nghĩ mỗi bữa chỉ gắp vài miếng cho trôi cơm thì không gây hại. Tuy nhiên, tác hại tích tụ từ thói quen ăn dầm dề mỗi ngày lại nguy hiểm hơn nhiều so với việc thỉnh thoảng ăn một bữa lớn. Hàm lượng natri cực cao khi nạp vào cơ thể liên tục sẽ làm tăng áp lực lên thành mạch, tàn phá lớp nội mô, gây ra tình trạng giữ nước và tăng huyết áp mãn tính.

Ông Lư rất thích các món muối chua, ngày nào cũng phải ăn ít nhất 2 bữa (Ảnh minh họa)

2. Thực phẩm chiên rán chứa nhiều chất béo bão hòa

Các món chiên rán như bánh quẩy hay thịt chiên ngập dầu "khoái khẩu" của anh Lư chứa lượng chất béo bão hòa rất lớn, làm gia tăng nhanh chóng cholesterol xấu (LDL-C) trong máu. Chất béo độc hại này âm thầm lắng đọng trên thành mạch, tạo thành các mảng xơ vữa động mạch khiến lòng mạch bị thu hẹp đáng kể.

Bác sĩ Tăng giải thích thêm, sau khi ăn xong, cơ thể sẽ tự động dồn một lượng máu lớn về hệ tiêu hóa để co bóp và chuyển hóa thức ăn, khiến lượng máu lưu thông về tim và não giảm xuống. Đối với người có mạch máu đã bị hẹp sẵn do ăn nhiều đồ mặn và đồ dầu mỡ, sự dao động tuần hoàn sau bữa ăn này chính là "giọt nước tràn ly". Các mảng xơ vữa rất dễ bị nứt vỡ, hình thành huyết khối gây ra cơn nhồi máu não cấp tính.

3 sai lầm nguy hiểm sau bữa ăn khiến biến cố bùng phát

Bên cạnh chế độ ăn độc hại, bác sĩ chỉ ra rằng anh Lư còn mắc phải những sai lầm rất phổ biến sau bữa ăn mà nhiều người trẻ cũng đang lặp lại hằng ngày. Nhất là 3 thói xấu sau đây:

- Nằm nghỉ hoặc ngủ ngay lập tức sau khi ăn no: Thói quen nằm ngay sau bữa ăn khiến tốc độ tuần hoàn máu chậm lại, quá trình chuyển hóa lipid và natri diễn ra kém hiệu quả, đồng thời làm gia tăng áp lực lên hệ tuần hoàn khi cơ thể đang dồn máu về dạ dày.

- Tắm rửa hoặc vận động mạnh ngay sau khi rời bàn ăn: Việc tắm nước nóng hay đi bộ nhanh, vận động mạnh ngay sau bữa ăn buộc máu phải phân tán ra da và các cơ bắp. Tình trạng này khiến tim và não rơi vào cảnh thiếu máu nuôi dưỡng đột ngột, rất dễ kích hoạt biến cố mạch máu.

Không nên vội tắm rửa, đi ngủ hay vận động mạnh sau khi ăn no (Ảnh minh họa)

- Uống trà đậm hoặc ăn thêm đồ ngọt, hoa quả ngay sau ăn: Nhâm nhi chén trà đậm hay ăn thêm đồ ngọt sau bữa cơm làm cản trở quá trình hấp thu dưỡng chất, đồng thời khiến lượng đường trong máu tăng vọt đột ngột, gây thêm áp lực lên hệ thống mạch máu vốn đã xơ vữa.

Đặc biệt, không nên xem nhẹ tín hiệu cảnh báo từ cơ thể. Cảm giác choáng váng, yếu mệt hay nhìn mờ xảy ra từ 30 phút đến 1 giờ sau bữa ăn không phải là cơn buồn ngủ đơn thuần, mà là lời kêu cứu khẩn cấp cho thấy tim và brain đang bị thiếu máu nghiêm trọng.

Bác sĩ khuyên: 4 việc nên làm ngay để bảo vệ mạch máu

Phòng bệnh bao giờ cũng hơn chữa bệnh, để không rơi vào tình cảnh "hối không kịp" như anh Lư, bác sĩ khuyên mỗi gia đình nên chủ động điều chỉnh lối sống ngay từ hôm nay:

- Tiết chế tần suất ăn đồ muối chua và chiên rán: Đồ muối chua chỉ nên ăn tối đa 3 lần/tuần (dưới 50g/lần) và tuyệt đối không ăn liên tiếp 2 bữa. Đồ chiên rán không ăn quá 2 lần/tuần (dưới 100g/lần) và tránh kết hợp cả 2 món này trong cùng một mâm cơm.

- Duy trì thói quen nghỉ ngơi khoa học sau bữa ăn: Sau khi dùng bữa, bạn hãy ngồi thả lỏng hoặc tựa lưng nhẹ nhàng khoảng 30 phút, tránh đứng dậy đi bộ nhanh, tập thể dục nặng hay làm việc nhà dồn dập ngay lập tức.

- Tối ưu hóa khẩu phần ăn hằng ngày: Tăng cường rau xanh, trái cây tươi (khoảng 500g/ngày), bổ sung các loại ngũ cốc nguyên hạt như yến mạch, gạo lứt và ưu tiên chế biến món ăn theo phương pháp hấp, luộc để giảm bớt mỡ xấu.

- Chủ động tầm soát sức khỏe định kỳ: Những người từ tuổi 40 trở đi, đặc biệt là nam giới, nếu thường xuyên thấy tức ngực hay xây xẩm mặt mày sau bữa ăn cần chủ động đến bệnh viện kiểm tra hệ mạch máu càng sớm càng tốt để kịp thời xử lý trước khi biến cố nguy hiểm xảy ra.

Nguồn và ảnh: Sohu, China Times