Người đàn ông 40 tuổi bàng hoàng phát hiện ung thư gan, "thủ phạm" là loại nước ai cũng tưởng uống càng nhiều càng tốt

Uống quá nhiều nước ép trái cây thật ra không tốt như nhiều người vẫn lầm tưởng. Thậm chí có thể gây nhiều bệnh tật, bao gồm cả bệnh về gan như ung thư gan.

Bác sĩ phẫu thuật người Đài Loan (Trung Quốc) Jiang Kunjun nhắc nhở: “Nhiều loại đồ uống, vốn có tác dụng tốt nhưng phải dùng điều độ. Nếu bạn uống chúng quá nhiều, sẽ gây gánh nặng cho cơ thể và thậm chí còn tăng nguy cơ phát triển nhiều bệnh tật, nhất là các bệnh rối loạn chuyển hóa và ung thư”. Khi làm khách mời trong số gần đây của chương trình sức khỏe trực tuyến “Doctor Is So Hot”, bác sĩ Jiang đã chia sẻ một trường hợp bệnh nhân mắc ung thư gan vì uống quá nhiều nước ép trái cây trong thời gian dài.

Ảnh minh họa

Bệnh nhân này vừa bước sang độ tuổi 40, là một người đàn ông thành đạt. Theo anh ta kể, anh có những tháng năm tuổi trẻ rất vất vả, do sinh ra trong một gia đình nông thôn rất nghèo. Sau nhiều nỗ lực không ngừng nghỉ, tới ngoài 30 tuổi anh cũng có được một doanh nghiệp nhỏ của riêng mình.

Mấy năm đầu rất bận rộn nhưng sau đó công ty dần đi vào ổn định, mở thêm nhiều chi nhánh mới. Vị giám đốc này cũng có thời gian chăm sóc bản thân nhiều hơn. Anh đi du lịch nhiều nơi trên thế giới, thưởng thức nhiều món ngon, mua nhiều loại thuốc bổ về uống. Đồng thời, cũng bắt đầu dành thời gian tập thể dục thể thao, đi ngủ sớm hơn và uống nước ép trái cây mỗi ngày.

Cho đến một hôm, anh phải nghỉ làm vì đau bụng, cả người mệt lả đi. Người nhà thấy vậy liền lập tức gọi xe cấp cứu đưa anh tới bệnh viện. Bác sĩ Jiang cho biết, lúc này anh ta trong tình trạng đau vùng gan dữ dội, sốt cao, da tím tái. Chụp cắt lớp vi tính thì phát hiện gan trái của bệnh nhân bị có khối u có đường kính khoảng 1,5 cm. Sau khi sinh thiết kết luận là khối u gan ác tính và phải phẫu thuật để loại bỏ. Chưa kể, tình trạng gan nhiễm mỡ của bệnh nhân rất nặng.

Tại sao uống nhiều nước ép trái cây lại hại gan?

Mặc dù khối u kích thước chưa lớn, cuộc phẫu thuật thành công tốt đẹp nhưng trạng thái tinh thần của bệnh nhân lại không tốt lắm. Anh ta và người nhà liên tục yêu cầu bác sĩ kiểm tra lại vì cho rằng mình sống rất lành mạnh, đã nhiều năm ít động tới rượu bia, thân hình cũng không hề béo. Vì vậy không thể chấp nhận kết quả mình bị bệnh gan nhiễm mỡ rồi tiến triển thành ung thư gan được.

Ảnh minh họa

Đến khi các phân tích bệnh sử được hoàn thiện, nguyên nhân gây bệnh được “vạch trần” lại chính là thói quen uống nước ép trái cây của bệnh nhân. Vì muốn tốt cho sức khỏe, làm chậm lão hóa nên uống nó mỗi ngày, thậm chí còn có những khoảng thời gian uống thay nước lọc. Chưa kể còn thích nước ép từ các loại trái cây có vị ngọt và thêm đường vào vào loại đồ uống này vì sở thích “hảo ngọt”.

Khi biết được nguyên nhân, bệnh nhân càng trở nên mất bình tĩnh. Anh ta cho rằng ai cũng biết nước ép trái cây rất tốt cho sức khỏe, uống càng nhiều càng tốt nên không thể gây bệnh rồi dẫn tới cả ung thư được.

Lúc này, bác sĩ Jiang Kunjun chỉ ra rằng uống nhiều nước ép trái cây thực sự không tốt cho sức khỏe như nhiều người lầm tưởng. Ông nói: "Khi ăn trái cây nguyên quả, chúng ta sẽ được bổ sung chất xơ, làm cản trở hấp thu đường, cũng giúp nhanh no hơn. Nhưng nếu ép nước chỉ còn lại đường, thúc đẩy quá trình hấp thu nhanh. Chưa kể đó là đường fructose không tốt cho sức khỏe nói chung và gan nói riêng.

Hơn nữa, khi ép nước, chúng ta không tính được lượng hoa quả nạp vào. Tức là cần lượng trái cây nhiều hơn để chế biến thành nước ép, từ đó dẫn tới tổng lượng đường nạp vào cơ thể so với trái cây tươi cũng tăng lên rất nhiều. Một số người còn thường có xu hướng thêm đường cho ngon hơn, dễ uống hơn khi làm sinh tố, nước ép nên sẽ không tốt cho sức khỏe”.

Về lý do tại sao đường fructose trong nước ép trái cây gây bệnh gan, nhất là gan nhiễm mỡ thì Jiang Kunjun giải thích: “Đường là nguồn cung cấp năng lượng lớn nhất cho cơ thể. Trong khi đường glucose là năng lượng chính, trực tiếp dùng để nuôi các tế bào, thì đường fructose lại cần gan xử lý trước khi được cơ thể sử dụng.

Ảnh minh họa

Trong khi gan là cơ quan duy nhất của cơ thể có khả năng chuyển hóa fructose thành glucose. Khi có một chế độ ăn nhiều calo và fructose, gan sẽ bị quá tải và bắt đầu chuyển hóa fructose thành chất béo. Vì thế, ăn nhiều đường fructose từ hoa quả, nước ép trái cây sẽ gây lắng đọng chất béo trong gan, có khả năng dẫn đến bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu, tăng mỡ máu”.

Với trường hợp của bệnh nhân này, anh duy trì thói quen uống nhiều nước ép trái cây trong thời gian dài nên đã mắc phải bệnh gan nhiễm mỡ. Do không phát hiện và điều trị kịp thời nên bệnh đã tiến triển thành viêm gan rồi sang ung thư gan mà bỏ qua bước xơ gan.

Nguồn và ảnh: HK01, Doctor is so hot