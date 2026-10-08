Bác sĩ ung thư cảnh báo 1 dấu hiệu người dưới 40 tuổi không nên xem nhẹ

Dữ liệu những năm gần đây cho thấy số ca ung thư khởi phát sớm đang gia tăng.

Ung thư thường được xem là căn bệnh của tuổi trung niên và cao tuổi. Thực tế, nguy cơ mắc bệnh tăng theo tuổi, nhưng ung thư vẫn có thể xuất hiện ở người trẻ.

Theo tạp chí Parade, dữ liệu những năm gần đây cho thấy số ca ung thư khởi phát sớm đang gia tăng. Điều này càng cho thấy việc nhận biết những thay đổi bất thường của cơ thể có ý nghĩa quan trọng, ngay cả khi một người còn trẻ và cảm thấy mình khỏe mạnh.

Số ca ung thư khởi phát sớm đang gia tăng (Ảnh: News Nine)

Bác sĩ Joshua G. Cohen, chuyên gia ung thư phụ khoa, Giám đốc Chương trình Ung thư Phụ khoa tại City of Hope Orange County (Mỹ), lưu ý không phải loại ung thư nào cũng gây triệu chứng rõ ràng, đặc biệt ở giai đoạn sớm.

“Hãy chú ý đến những thay đổi bất thường của cơ thể, đồng thời thực hiện khám định kỳ và tầm soát ung thư theo khuyến cáo”, bác sĩ Cohen nói.

Tầm soát có thể giúp phát hiện một số ung thư trước khi xuất hiện triệu chứng. Tuy nhiên, không phải loại ung thư nào cũng có xét nghiệm tầm soát và độ tuổi được khuyến cáo còn phụ thuộc vào từng bệnh cũng như yếu tố nguy cơ.

Vì vậy, theo bác sĩ Cohen, những triệu chứng kéo dài, không rõ nguyên nhân hoặc đơn giản là khiến bạn cảm thấy có điều gì đó không ổn đều cần phải trao đổi với bác sĩ.

Dấu hiệu cảnh báo ung thư người dưới 40 tuổi không nên bỏ qua

Dấu hiệu được bác sĩ Cohen đặc biệt nhắc đến là chảy máu bất thường không rõ nguyên nhân.

Ung thư có thể gây chảy máu theo nhiều cách. Khối u có thể phát triển vào mô xung quanh, gây tổn thương mạch máu hoặc hình thành những mạch máu mới dễ vỡ và chảy máu.

Tế bào ung thư (Ảnh: Champions Oncology)

Vị trí xuất hiện máu cũng có thể cung cấp những manh mối khác nhau:

Ở ung thư đại trực tràng, người bệnh có thể thấy máu trong phân hoặc máu dính bên ngoài phân. Phân màu đen, giống hắc ín cũng có thể liên quan đến tình trạng chảy máu đường tiêu hóa trên, trong đó có thể gặp ở ung thư dạ dày hoặc thực quản.

Với ung thư bàng quang hoặc thận, máu trong nước tiểu có thể khiến nước tiểu chuyển sang màu hồng, đỏ hoặc nâu.

Ở phụ nữ, chảy máu âm đạo bất thường như ra máu giữa hai kỳ kinh, sau quan hệ tình dục hoặc sau mãn kinh có thể xuất hiện trong một số ung thư phụ khoa, bao gồm ung thư cổ tử cung và nội mạc tử cung.

Trong khi đó, ho ra máu hoặc đờm có lẫn máu là một trong những dấu hiệu cần được đánh giá về các bệnh lý đường hô hấp, trong đó có ung thư phổi.

Một số bệnh ung thư máu như bệnh bạch cầu còn có thể làm giảm lượng tiểu cầu khỏe mạnh. Người bệnh khi đó có thể dễ bầm tím, chảy máu chân răng hoặc thường xuyên chảy máu cam.

Bác sĩ Cohen nhấn mạnh: “Không ít trường hợp ung thư được phát hiện sau khi người bệnh nhận thấy một dấu hiệu bất thường trên cơ thể và đi kiểm tra”.

Theo ông, người trẻ không nên gạt bỏ một triệu chứng chỉ vì nghĩ rằng mình “còn quá trẻ để mắc ung thư”.

Chảy máu bất thường có phải dấu hiệu ung thư?

Trên thực tế, ung thư không phải nguyên nhân thường gặp nhất của phần lớn các trường hợp chảy máu bất thường. Tùy vị trí, tình trạng này có thể xuất phát từ bệnh trĩ, nhiễm trùng đường tiết niệu, sỏi thận, loét dạ dày, thay đổi hormone, u xơ tử cung hoặc thuốc chống đông máu.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa nên tự bỏ qua triệu chứng.

“Chảy máu kéo dài hoặc không rõ nguyên nhân luôn cần được đánh giá”, bác sĩ Cohen khuyến cáo.

Ví dụ, người trẻ thấy máu trong phân không nên mặc định đó chỉ là bệnh trĩ. Tùy triệu chứng và nguy cơ, bác sĩ có thể chỉ định các xét nghiệm cần thiết, trong đó có nội soi đại tràng để tìm nguyên nhân.

Nếu xuất hiện chảy máu bất thường mà không biết nguyên nhân, đặc biệt nếu tình trạng lặp lại hoặc kéo dài, nên đi khám. Theo bác sĩ Cohen, trường hợp chảy máu đi kèm đau, mệt mỏi kéo dài hoặc sụt cân không chủ ý càng đáng lưu ý.

Bác sĩ sẽ dựa vào vị trí chảy máu, các triệu chứng đi kèm, tiền sử cá nhân và gia đình để thăm khám, sau đó chỉ định xét nghiệm hoặc chẩn đoán hình ảnh khi cần thiết.

Nguồn: Parade