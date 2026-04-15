Người đàn ông 37 tuổi thủng tim 8mm sau khi ăn 1 món nhiều người yêu thích

Món ăn cay chắc chắn rất ngon đối với những người thích ăn cay, nhưng đối với những người không thường xuyên ăn cay, nó có thể gây đau bụng, tiêu chảy và các triệu chứng khác. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đây có thể không chỉ là khó chịu đường tiêu hóa đơn giản; đó có thể là dấu hiệu của vỡ tim!

Theo trang Shaoguan News Network, anh Vương (37 tuổi, Trung Quốc) bị khó chịu ở vùng trước ngực (bên trái ngực) sau khi ăn đồ ăn cay, kèm theo đau bụng và tiêu chảy tái phát. Ban đầu anh nghĩ đó chỉ là viêm dạ dày ruột thông thường do ớt gây ra, nhưng các triệu chứng ngày càng nặng hơn, thậm chí bao gồm cả hồi hộp và chóng mặt.

Siêu âm cho thấy anh Vương bị vỡ phình động mạch chủ, khiến một lượng lớn máu chảy từ tim trái sang tim phải, làm tăng gánh nặng cho tim. Chưa đầy hai giờ sau khi được chuyển đến phòng chăm sóc tích cực (ICU), tình trạng của anh Vương xấu đi nhanh chóng, với các triệu chứng bao gồm huyết áp giảm đột ngột, nhịp tim chậm, tức ngực và khó thở. Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cấp cứu ngay lập tức, trong đó phát hiện một vết vỡ 8mm ở phình động mạch chủ. Sau khi phẫu thuật, anh Vương đã thoát khỏi nguy hiểm và cuối cùng hồi phục, được xuất viện.

Động mạch chủ là mạch máu dày nhất trong cơ thể người, và vị trí nó nối với tim được gọi là "gốc động mạch chủ". Bên trong gốc này, ba vùng phình ra hình vòng cung tạo thành các xoang động mạch chủ. Nếu một trong những xoang này bị kém phát triển bẩm sinh hoặc bị tổn thương sau này (chẳng hạn như do nhiễm virus hoặc xơ vữa động mạch), nó sẽ phình ra ngoài như một quả bóng được bơm căng, tạo thành "phình xoang". Nếu nó bị vỡ, các triệu chứng sau sẽ xuất hiện:

- Đau ngực.

- Khó thở.

- Đau thắt ngực.

- Tim đập nhanh.

5 thực phẩm bảo vệ tim mạch

Các bác sĩ cảnh báo rằng chứng phình động mạch chủ thường không có triệu chứng rõ ràng trước khi vỡ, và thường bị chẩn đoán nhầm là các bệnh về đường tiêu hóa hoặc hô hấp. Do đó, nếu bị tiêu chảy, đau bụng, kèm theo khó thở hoặc khó chịu ở tim, cần phải cảnh giác. Mặc dù hầu hết các trường hợp bệnh này là bẩm sinh, nhưng sự mất tính đàn hồi của mạch máu có thể dẫn đến vỡ, vì vậy bảo vệ mạch máu thông qua chế độ ăn uống có thể đóng vai trò phòng ngừa.

- Dầu cá: Dầu cá rất giàu axit béo omega-3, có thể làm giảm triglyceride (lipid trong máu), giảm độ nhớt của máu, ngăn ngừa huyết khối và cải thiện lưu thông máu. Hơn nữa, viêm mãn tính là nguyên nhân chính gây xơ cứng động mạch, và dầu cá có thể làm giảm các yếu tố gây viêm trong cơ thể, bảo vệ mạch máu.

- Trà xanh: Catechin trong trà xanh thuộc nhóm polyphenol và là thành phần chống viêm quan trọng. Chúng có thể loại bỏ các gốc tự do, ức chế viêm và làm giãn mạch máu. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí BMC Medicine cho thấy những người có nồng độ chất chuyển hóa polyphenol cao hơn có nguy cơ mắc bệnh tim mạch thấp hơn.

- Rong biển: Chất nhớt trên bề mặt tảo bẹ là axit alginic, một chất xơ hòa tan trong nước giúp loại bỏ các chất độc hại ra khỏi cơ thể, ngăn ngừa huyết khối, giảm độ nhớt của máu và duy trì độ đàn hồi của mạch máu.

- Hạt dẻ cười: Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng hạt dẻ cười có hàm lượng chất béo và calo thấp hơn, đồng thời giàu axit béo không bão hòa, kali, lutein và các chất dinh dưỡng khác, giúp giảm cholesterol LDL và duy trì sức khỏe tim mạch. Hơn nữa, ăn một khẩu phần (khoảng 15 hạt dẻ cười) mỗi ngày cũng có thể giúp hạ huyết áp.

- Củ dền: Củ dền rất giàu nitrat tự nhiên, được chuyển hóa thành oxit nitric trong cơ thể, giúp làm sạch mạch máu và hạ huyết áp. Một nghiên cứu cho thấy nitrat trong củ dền có thể làm giảm huyết áp của những người tham gia nghiên cứu chỉ trong vài giờ.