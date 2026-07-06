Người đàn ông 35 tuổi không hút thuốc, không uống rượu vẫn ung thư thanh quản, bác sĩ hỏi: "Anh chung thủy với vợ không?"

Lúc đầu, người đàn ông này rất tức giận vì cho rằng bác sĩ chẩn đoán nhầm, mình sống lành mạnh không thể nào mắc ung thư thực quản. Nào ngờ, câu hỏi cuối của bác sĩ khiến anh lặng người vì hiểu ra tất cả.

Anh Long, 35 tuổi, sống tại Quảng châu (Trung Quốc) luôn tự hào vì bản thân sở hữu một cơ thể có sức đề kháng rất tốt. Anh không hút thuốc lá và nói không với rượu bia, chăm tập thể dục và ăn uống khá lành mạnh. Anh cực hiếm khi đau ốm, thậm chí chưa từng bị nhiễm bệnh ngay cả trong thời kỳ đỉnh điểm của đại dịch COVID-19 hay mỗi lần cúm mùa.

Thế nhưng, bắt đầu từ đầu năm nay, anh bắt đầu cảm nhận được những triệu chứng khó chịu ở cổ họng. Anh bị khàn giọng và luôn có cảm giác thức ăn bị mắc kẹt trong cổ họng khi ăn uống. Anh nghĩ đó chỉ là bệnh viêm họng nhẹ thông thường. Anh đã tự uống trà thảo dược để giảm đau và hoàn toàn không coi trọng sự thay đổi này.

Mãi đến khi giọng nói của anh ngày càng khàn đặc, việc nuốt thức ăn trở nên vô cùng khó khăn, anh mới chịu đến bệnh viện để nội soi thanh quản.

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Kết quả xét nghiệm khiến anh Long hoàn toàn sụp đổ. Bác sĩ chẩn đoán anh đã mắc ung thư thanh quản biểu mô tế bào vảy. Khối u trong họng của anh cho kết quả dương tính với virus HPV16, một thứ "mầm bệnh" mà anh từng nghĩ chỉ phụ nữ mới mắc phải.

Anh Long đứng chết lặng tại phòng khám. Anh liên tục tự hỏi bản thân không hút thuốc hay uống rượu thì làm sao có thể mắc ung thư thanh quản. Anh tức giận cho rằng bác sĩ đã chẩn đoán sai sau khi ông liên tục đưa ra các câu hỏi điều tra lối sống và tiền sử gia đình để tìm nguyên nhân gây bệnh.

Sau khi tất cả các câu trả lời về lối sống nguy cơ cao mắc ung thư thực quản đều bị anh bác bỏ, bác sĩ hỏi 1 câu cuối cùng với chất giọng nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc: "Anh chung thủy với vợ mình chứ? Có phát sinh các mối quan hệ ngoài luồng không lành mạnh nào không?".

Lúc này, anh Long đột nhiên trở nên bối rối. Anh bắt đầu hỏi bác sĩ về lý do hỏi mình câu đó và rồi cũng từ từ nhận ra mình đã sai ở chỗ nào. Cuối cùng, anh nhờ bác sĩ giữ kín lý do và tự hứa sẽ nghiêm túc tuân thủ phác đồ điều trị.

Tại sao hành vi tình dục không an toàn gây ung thư thanh quản?

Sở dĩ anh Long chủ quan vì từ trước đến nay, bệnh lý ung thư thanh quản trong mắt nhiều người luôn được coi là "hình phạt" dành riêng cho người nghiện khói thuốc và rượu bia. Dữ liệu y khoa thực tế chứng minh người hút thuốc có nguy cơ mắc bệnh cao gấp 6,35 lần người bình thường. Tỷ lệ này sẽ tăng vọt lên gấp 20 lần đối với những người nghiện thuốc lá nặng. Rượu bia và thói quen nhai trầu cau cũng liên tục gây kích ứng mạnh mẽ lên niêm mạc họng dẫn đến đột biến tế bào.

Tuy nhiên, sự gia tăng của virus HPV16 đang phá vỡ quy luật này khi tấn công cả những người có lối sống hàng ngày lành mạnh. Bác sĩ Sun Wei thuộc Khoa Tai Mũi Họng thuộc Bệnh viện Đa khoa trực thuộc Đại học Y khoa Quảng Châu (Trung Quốc) giải thích rằng, hành vi quan hệ tình dục bằng miệng với đối tác nhiễm bệnh là con đường lây truyền trực tiếp.

Trong quá trình tiếp xúc, virus HPV16 từ dịch sinh dục sẽ bám dính và xâm nhập vào lớp biểu mô tế bào vảy mỏng manh của niêm mạc họng. Vùng họng vốn có cấu trúc biểu mô tương đồng với cơ quan sinh dục nên virus rất dễ cư trú dài hạn. Chúng âm thầm làm thay đổi cấu trúc DNA của tế bào lành, gây đột biến và tiến triển thành ung thư thanh quản sau nhiều năm mà không có triệu chứng lâm sàng.

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Tại Mỹ, tỷ lệ người bệnh dương tính với virus HPV đã tăng vọt từ mức 16,3% lên đến 72,7%. Hiện nay, khoảng 70% số ca bệnh vòm họng và thanh quản tại quốc gia này có liên quan trực tiếp đến nhiễm virus HPV do các hành vi tình dục không an toàn. Trường hợp của anh Long cũng xuất phát từ nguyên nhân tương tự.

5 dấu hiệu bất thường cảnh báo ung thư thanh quản dễ bị bỏ qua

Căn bệnh ung thư thanh quản của mà anh Long mắc phải được chia làm 4 loại dựa theo vị trí tổn thương gồm thanh môn, trên thanh môn, dưới thanh môn và xuyên thanh môn. Do khối u của anh phát triển ngay trên dây thanh âm (thanh môn) nên đã gây ra chứng khàn giọng từ rất sớm. Đáng tiếc là anh đã chủ quan bỏ qua giai đoạn vàng này.

Để tránh rơi vào bi kịch như anh Long, bác sĩ Sun Wei khuyến cáo cần đi kiểm tra ngay nếu cơ thể xuất hiện 5 dấu hiệu dưới đây:

- Giọng nói khàn đặc: Đây là triệu chứng sớm phổ biến nhất do tế bào ác tính xâm lấn trực tiếp vào dây thanh âm. Tình trạng khàn tiếng do u ác tính sẽ không thuyên giảm khi người bệnh dùng thuốc thông thường hoặc nghỉ ngơi. Nếu dấu hiệu này kéo dài liên tục trên 3 tuần thì bạn cần đi khám ngay.

- Cảm giác vướng mắc cổ họng: Người bệnh luôn thấy có dị vật mắc kẹt trong họng như trường hợp của anh Long khi ăn uống. Triệu chứng này đặc biệt nguy hiểm đối với những bệnh nhân có tiền sử mắc chứng trào ngược dạ dày thực quản.

- Ho nhiều ra máu: Các tổn thương viêm nhiễm cục bộ kéo dài ở vùng họng sẽ kích thích phản ứng ho. Khi khối u phát triển lớn, bề mặt u sẽ bị loét và vỡ ra gây ra hiện tượng ho ra đờm lẫn máu.

- Xuất hiện khối u ở cổ: Tế bào bệnh học rất dễ di căn vào hệ thống hạch bạch huyết sâu vùng cổ. Người bệnh sẽ sờ thấy các hạch sưng to với đặc điểm rất cứng và ít di động.

- Đau họng kéo dài: Sự phát triển của tế bào ung thư liên tục kích thích vùng họng. Cơn đau họng sẽ ngày càng dữ dội hơn mỗi khi người bệnh nói chuyện hoặc thực hiện động tác nuốt thức ăn.

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Làm gì để phòng ngừa ung thư thanh quản?

Nhìn từ ca bệnh của anh Long, bác sĩ Sun Wei cảnh báo tất cả mọi người, đặc biệt là người trẻ tuổi tuyệt đối không được chủ quan trước các bệnh lý tai mũi họng. Ông cho biết hút thuốc lá vẫn là yếu tố nguy cơ lớn nhất gây ra căn bệnh này. Tác hại của khói thuốc lên niêm mạc họng là không thể đảo ngược kể cả khi bạn đã từ bỏ thuốc lá.

Để bảo vệ bản thân trước căn bệnh ung thư thanh quản, mỗi cá nhân cần thực hiện nghiêm túc 5 biện pháp phòng ngừa quan trọng dưới đây:

- Tránh xa khói thuốc và rượu bia: Đây là nguyên tắc quan trọng nhất. Từ bỏ thuốc lá và rượu giúp niêm mạc họng không bị kích ứng liên tục.

- Tình dục an toàn và tiêm vắc xin HPV: Hãy duy trì lối sống chung thủy, hạn chế quan hệ đường miệng. Người trẻ cần tiêm phòng đầy đủ để ngăn chặn virus HPV16.

- Kiểm soát bệnh trào ngược dạ dày: Axit dạ dày ăn mòn vùng họng rất mạnh. Bạn cần trị dứt điểm chứng trào ngược và giảm ăn đồ cay nóng.

- Ăn uống khoa học: Bạn nên ăn nhiều rau xanh và trái cây tươi để tăng đề kháng. Hãy tránh xa đồ muối chua lâu ngày, đồ nóng trên 60 độ C hoặc thực phẩm mốc.

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- Đeo khẩu trang khi ra ngoài: Khói bụi mịn và ô nhiễm rất dễ gây viêm nhiễm mãn tính. Khẩu trang sẽ giúp bạn bảo vệ đường thở tối ưu.

Căn bệnh ung thư thanh quản hoàn toàn có thể chữa khỏi nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm. Khi xuất hiện các dấu hiệu đau họng, khàn tiếng kéo dài trên 2 tuần, bạn tuyệt đối không được chủ quan, tự ý uống trà thảo dược như anh Long mà cần đến bệnh viện kiểm tra ngay.

Nguồn và ảnh: Sohu, China Times