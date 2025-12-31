Người đàn ông 32 tuổi phát hiện ung thư thận nhờ làm 1 việc vào tháng 9

BS Suryavanshi (làm việc tại Anh) kể, vào một sáng thứ 2 của tháng 9, phòng khám của anh tiếp nhận một người đàn ông mới ngoài 30 tuổi đến để kiểm tra sức khỏe, hoàn toàn khỏe mạnh, không hề có triệu chứng gì. Anh chỉ nghĩ rằng mình sẽ thực hiện một siêu âm đơn giản, nằm trong gói khám sức khỏe định kỳ hàng năm do công ty tài trợ. Ít ai ngờ rằng chính chuyện siêu âm tưởng chừng vô hại này lại thay đổi hoàn toàn tương lai của anh.

Trong lúc bác sĩ chẩn đoán hình ảnh di chuyển đầu siêu âm trên bụng, đôi mắt của vị bác sĩ này đột nhiên dừng lại lâu hơn bình thường trước màn hình. Ông gọi BS Suryavanshi đến. Và đúng như cảnh báo, một khối u không đều ở phía trên thận phải, dù nhỏ nhưng nhìn thấy rõ, vốn là dấu hiệu đáng lo ngại.

Ngay sau đó, bệnh nhân được tiến hành chụp CT-có chất cản quang để xác nhận. Kết quả nhanh chóng khẳng định: ung thư tế bào thận (Renal Cell Carcinoma - RCC). Khi nghe kết luận, anh ấy run giọng hỏi: "Bác sĩ… tôi thậm chí không thấy mình ốm. Tôi cũng không hút thuốc nhiều. Tôi mới chỉ 32 tuổi. Làm sao tôi có thể bị ung thư?".

Ung thư thận thường không có dấu hiệu cảnh báo

Ung thư thận thường được ghi nhận ở nam giới trên 50 tuổi, khiến nhiều người trẻ nghĩ rằng mình "không bao giờ nằm trong diện nguy cơ". Nhưng thực tế là phần lớn các khối u phát triển âm thầm mà không gây triệu chứng rõ rệt. Chỉ khi được quét hình ảnh trong kiểm tra định kỳ, chúng mới được phát hiện, như trường hợp của bệnh nhân này.

Siêu âm đã phát hiện khối u nằm trong nhóm T1a (nhỏ hơn 4 cm), điều này cực kỳ quan trọng vì khi phát hiện sớm, cơ hội chữa khỏi rất cao.

Với ưu tiên loại bỏ ung thư nhưng vẫn bảo tồn thận lành, các bác sĩ đề xuất anh thực hiện phẫu thuật cắt một phần thận bằng robot (robotic partial nephrectomy), một phương pháp ít xâm lấn với đường mổ nhỏ, giúp giữ nguyên phần thận khỏe mạnh còn lại.

Kết quả nhận được rất tích cực:

Phẫu thuật hoàn tất trong 3 tiếng.

Chiều cùng ngày, anh đã có thể ngồi dậy bình thường.

Ngày thứ 2 bắt đầu đi lại.

Ngày thứ 3 được ra viện.

Kết quả mô bệnh học sau phẫu thuật cho thấy:

Khối u thuộc tế bào thận rõ rệt (clear cell RCC).

Giới hạn trong thận, không lan rộng.

Không còn tế bào ung thư ở rìa mô cắt, nghĩa là không cần hóa trị hay xạ trị bổ sung.

Yếu tố gia đình là chìa khóa quan trọng để làm tầm soát

Trong buổi tư vấn hậu phẫu, khi kiểm tra lại tiền sử gia đình, các bác sĩ mới biết bà ngoại của bệnh nhân đã từng bị khối u thận ở tuổi 40. Thông tin này mở ra một góc nhìn khác: Đây có thể là một trường hợp di truyền gen VHL (von Hippel–Lindau), một rối loạn làm tăng nguy cơ phát triển ung thư thận và một số khối u khác trong suốt cuộc đời.

Các bác sĩ đã tiến hành xét nghiệm di truyền và kết quả cho thấy biến đổi gene VHL là tích cực. Điều này có nghĩa:

Mỗi đứa con của người mang biến thể VHL có gần 50% khả năng kế thừa.

Không phải ai mang gen cũng phát bệnh giống nhau, hoặc cùng độ tuổi nhưng nguy cơ là đáng kể.

Với kế hoạch theo dõi định kỳ chặt chẽ, hầu hết vấn đề đều có thể được phát hiện sớm.

Trong khi phẫu thuật đã loại bỏ ung thư hiện tại, y học hiện đại còn cung cấp thêm những phương pháp điều trị tiên tiến cho tương lai:

Belzutifan (chất ức chế HIF-2α) giúp thu nhỏ các khối u liên quan VHL và trì hoãn hoặc giảm nhu cầu phẫu thuật tái phát.

Thuốc ức chế VEGF/tyrosine kinase (TKIs) như sunitinib, pazopanib, axitinib được sử dụng ở trường hợp ung thư thận tiến triển, hoạt động bằng cách cắt nguồn cung cấp máu cho khối u.

Liệu pháp miễn dịch, ví dụ như nivolumab hoặc pembrolizumab, được áp dụng trong các giai đoạn tiến triển hoặc bổ trợ sau phẫu thuật trong những trường hợp nhất định.

Lời nhắn nhủ của các bác sĩ

Ung thư có thể xảy ra ở người trẻ, và đôi khi không có dấu hiệu rõ rệt nào trước khi kiểm tra.

Khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt siêu âm/CT, có thể cứu sống bạn bằng cách phát hiện sớm.

Tiền sử gia đình đóng vai trò quan trọng, nên đừng bỏ qua khảo sát gene nếu có người thân từng mắc bệnh.

Ung thư không phải là án tử nếu được phát hiện sớm. Phát hiện kịp thời, cùng phương pháp điều trị đúng, có thể biến ung thư thành một bệnh có thể kiểm soát hoặc chữa khỏi.

(Ảnh minh họa: Internet)

(Nguồn: Times of India)