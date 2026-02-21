Người đàn ông 30 tuổi tai chảy dịch có mùi lạ vì thói quen nhiều người làm vài giờ mỗi ngày

Nhiều người có thói quen đeo tai nghe hàng giờ liền để nghe nhạc, xem phim, làm việc, như thể bước vào “thế giới riêng” của mình. Thế nhưng một người đàn ông khoảng 30 tuổi vì sử dụng tai nghe thường xuyên đã phải nhập viện do tai ngứa tái đi tái lại, sau đó chảy dịch kèm mùi hôi khó chịu. Kết quả thăm khám cho thấy ống tai ngoài đã viêm và nhiễm trùng rõ rệt.

Bác sĩ Trần Tuấn Thiên, chuyên khoa Tai Mũi Họng tại Bệnh viện Song Hòa, Đài Loan, Trung Quốc, cho biết dù dùng loại tai nghe nào, nếu tai bị bịt kín trong môi trường ẩm và bí quá lâu, vi khuẩn sẽ có điều kiện sinh sôi. Ông khuyến cáo cứ mỗi 1 giờ sử dụng nên tháo tai nghe ra để ống tai được “thở” và nghỉ ngơi.

Theo bác sĩ Trần, ống tai ngoài vốn có cơ chế tự làm sạch nhờ ráy tai được tiết ra và đẩy dần ra ngoài. Tuy nhiên khi đeo tai nghe lâu, ráy tai dễ bị đẩy ngược vào sâu bên trong, lâu ngày gây bít tắc và ảnh hưởng đến sức nghe. Nếu kèm theo mồ hôi, độ ẩm cao hoặc thay đổi nhiệt độ đột ngột, môi trường kín này rất dễ gây viêm ống tai ngoài với các biểu hiện như ngứa, đau, tăng tiết dịch.

Xét về kiểu dáng, các loại tai nghe phổ biến trên thị trường có thể chia thành ba nhóm chính và mỗi loại đều có mặt lợi và hại riêng.

Tai nghe chụp tai bao trọn vành tai, giúp cách ly tiếng ồn xung quanh tốt, nguồn âm cách màng nhĩ xa hơn nên mức tác động trực tiếp tương đối thấp. Tuy nhiên nếu đeo lâu có thể gây cảm giác đè ép quanh tai, bí nóng và kích ứng da.

Tai nghe dạng earbud đặt ở cửa tai, thiết kế nhỏ gọn, dễ mang theo và không bịt kín hoàn toàn ống tai nên độ thông thoáng khá hơn. Điểm hạn chế là khả năng cách âm không cao, trong môi trường ồn ào người dùng dễ vô thức tăng âm lượng.

Tai nghe in ear đưa trực tiếp vào ống tai, cách âm tốt nên có thể nghe rõ ở mức âm lượng thấp hơn. Tuy vậy do nguồn âm ở sát màng nhĩ, nếu mở lớn sẽ gây áp lực mạnh lên thính giác, đồng thời làm tăng nguy cơ tích tụ ráy tai và vi khuẩn.

Bác sĩ Trần nhấn mạnh, dù chọn loại nào, việc đeo liên tục trong thời gian dài đều có thể gây chèn ép, đau nhức hoặc viêm. Sau khi sử dụng nên lau sạch tai nghe để loại bỏ ráy tai và bụi bẩn bám lại. Mỗi giờ cần tháo ra nghỉ vài phút và nếu cảm thấy khó chịu phải điều chỉnh ngay vị trí đeo.

Âm lượng cũng là yếu tố then chốt. Có thể tận dụng tính năng cảnh báo decibel trên các thiết bị điện tử để tránh tiếp xúc lâu với mức âm thanh trên 85 decibel, ngưỡng có thể gây tổn thương thính lực nếu kéo dài. Ngoài ra sau khi tắm hoặc bơi, cần để tai khô tự nhiên, giữ ống tai khô ráo nhằm giảm nguy cơ nhiễm trùng.

Những thói quen nhỏ như đeo tai nghe suốt ngày, tăng âm lượng khi ồn ào hay bỏ qua cảm giác ngứa rát ban đầu có thể khiến tai phải “trả giá”. Việc sử dụng thiết bị công nghệ hợp lý không chỉ bảo vệ thính lực mà còn ngăn ngừa các biến chứng viêm nhiễm không đáng có.

Nguồn và ảnh: ETToday