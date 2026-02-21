5 con giáp được dự báo dễ gặp vận rủi vào năm 2026

Trong hệ thống 12 con giáp, mỗi năm không chỉ gắn với một linh vật mà còn kết hợp với một yếu tố trong ngũ hành. Theo quan niệm này, vận may - rủi của mỗi con giáp trong từng năm được cho là phụ thuộc vào vị trí của Thái Tuế - một vị thần cai quản vận hạn theo chu kỳ 60 năm. Khi con giáp nào rơi vào thế "xung" với Thái Tuế của năm đó, họ được cho là dễ gặp nhiều biến động hoặc thử thách hơn.

Năm Bính Ngọ 2026 được đánh giá là một trong những năm có tính "hỏa" mạnh. Một số con giáp được dự báo có thể rơi vào trạng thái xung khắc với Thái Tuế, từ đó dễ gặp áp lực hoặc biến động.

Năm Bính Ngọ 2026 mang năng lượng Hỏa mạnh mẽ (Ảnh minh họa).

Những con giáp có thể gặp nhiều thử thách trong năm 2026

Tuổi Tý

Năm sinh: 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Người tuổi Tý được cho là xung khắc trực tiếp với năm Ngọ. Tháng 3, 4 và 10 được dự báo có thể là giai đoạn nhiều khó khăn hơn.

Màu sắc kém may mắn: vàng, nâu

Con số không thuận lợi: 5 và 9

Tuổi Ngọ

Năm sinh: 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Dù là năm tuổi của mình, người tuổi Ngọ vẫn được dự báo có thể gặp sự xung đột với Thái Tuế. Điều này có thể dẫn tới áp lực cao, cảm xúc thiếu ổn định và đòi hỏi sự cẩn trọng hơn trong quyết định.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu cần lưu ý trong năm 2026 (Ảnh minh họa),

Năm sinh: 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Tuổi Sửu được cảnh báo có thể dễ gặp chấn thương nhẹ hoặc vướng phải rắc rối từ những mối quan hệ không thuận lợi.

Thierry Chow - chuyên gia phong thủy tại Hong Kong (Trung Quốc) - chia sẻ với CNN rằng người tuổi Sửu nên chú ý trong việc lựa chọn đối tác, dù trong kinh doanh hay tình bạn.

Tuổi Mão

Năm sinh: 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Người tuổi Mão được dự báo có thể đối mặt với trở ngại, đặc biệt vào tháng 3 và tháng 10.

Màu sắc nên hạn chế: nâu đậm, vàng sậm, trắng.

Để cân bằng yếu tố Mộc trước năng lượng Hỏa mạnh của năm Bính Ngọ, người tuổi Mão có thể sử dụng phụ kiện hoặc trang phục mang sắc kim loại.

Tuổi Tuất

Năm sinh: 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Người tuổi Tuất được dự báo có vận may tốt hơn về tài chính, sự nghiệp và gia đình trong năm 2026. Tuy nhiên, họ được khuyến nghị chú ý tới sức khỏe, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến dạ dày và hệ tiêu hóa.

Các dự báo trên mang tính tham khảo. Dù thuộc con giáp nào, việc giữ lối sống điều độ, chăm sóc sức khỏe và thận trọng trong các quyết định quan trọng vẫn là yếu tố then chốt giúp mỗi người chủ động hơn trước những biến động của năm mới.

Nguồn: Express