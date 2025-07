Theo trang tin QQ News, khoảng ba ngày trước khi nhập viện, khi đi làm về vào buổi trưa, anh Trương đã mua ba suất mì. Anh chỉ ăn hết một bát và bảo quản phần mì thừa ở trong tủ lạnh để ăn tối.

Tuy nhiên, sau đó do bận rộn công việc nên anh Trương đã quên mất phần mì còn thừa. Mãi đến tối ngày thứ ba sau khi mua, anh mới nhớ ra. Anh Trương vớt mì trong hộp ra đun nóng và pha thêm nước dùng để ăn.

Sau khi ăn xong, anh Trương bắt đầu bị đau bụng, tiêu chảy không ngừng. Gia đình thấy tình trạng anh Trương ngày càng tiến triển nặng nên đã đưa đến bệnh viện trực thuộc Đại học Y Chiết Giang để thăm khám.

Kết quả xét nghiệm tại bệnh viện cho thấy anh Trương bị ngộ độc axit bongkrekic nghiêm trọng, gây suy gan, suy thận cấp, vô niệu. Tình trạng của bệnh nhân nguy kịch nên các bác sĩ ngay lập tức tiến hành cấp cứu, lọc máu và thay huyết tương.

May mắn, sau khi điều trị và lọc máu liên tục tại bệnh viện, anh Trương đã qua cơn nguy kịch, chức năng gan, thận dần hồi phục.

Bác sĩ chỉ rõ nguyên nhân gây ngộ độc, suy gan, thận

Khi khai thác tiền sử bệnh, bác sĩ Lục Nguyên Cường, Bệnh viện trực thuộc Đại học Y Chiết Giang, phát hiện món mì mà anh Trương ăn được ngâm trong phần nước dùng chứa nước tương, dầu mè, giấm, dầu ớt và tỏi trong suốt 3 ngày. Khi lấy mì ra, anh Trương đã thấy mì có mùi lạ nhưng anh tiết kiệm nên vẫn tiếp tục ăn.

Bác sĩ Lục phân tích các loại thực phẩm như mì, bún,... được chế biến sai cách có nguy cơ bị nhiễm vi khuẩn Pseudomonas cocovenenans. Các loại mì, bún,... bị nhiễm vi khuẩn ngâm trong nước lâu ngày có thể tạo thành axit bongkrekic.

Axit bongkrekic là một loại độc tố cực mạnh, có thể gây tổn thương gan, thận, não và tim của con người. Hiện vẫn chưa có thuốc giải độc đặc hiệu cho bệnh nhân ngộ độc axit bongkrekic. Do đó, tỷ lệ tử vong do ngộ độc axit bongkrekic khá cao, từ 40-100%.

Theo bác sĩ Lục, axit bongkrekic là chất độc bền nhiệt, có thể tồn tại trong môi trường nhiệt độ cao 120 độ C và không thể loại bỏ hoàn toàn ngay cả khi đã nấu chín kỹ. Ngoài các sản phẩm làm từ bột lên men như bún, mì, bánh bao,... bị hư hỏng, nấm trắng tươi bị mốc, ôi thiu cũng có thể chứa axit bongkrekic.

Bác sĩ Lục Nguyên Cường cho biết: “Với trường hợp của bệnh nhân Trương, bệnh nhân có thể đã mua phải mì bị nhiễm vi khuẩn. Sau đó, lại bảo quản mì sai cách, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển và sinh độc tố, từ đó khiến bệnh nhân bị ngộ độc, tổn thương gan, thận”.

Thông qua trường hợp của bệnh nhân Trương, bác sĩ Lục cảnh báo: “Mì được bảo quản sai cách, bị hỏng, có mùi lạ tiềm ẩn nguy cơ chứa vi khuẩn và các độc tố mạnh như axit bongkrekic. Do đó, khi thấy mì có dấu hiệu lạ, mọi người không nên ăn để đảm bảo an toàn sức khỏe”.

Triệu chứng ngộ độc axit bongkrekic

Theo bác sĩ Lục, người bị ngộ độc axit bongkrekic thường có các triệu chứng như buồn nôn, nôn mửa, đau bụng vùng thượng vị, chóng mặt, tiêu chảy, mệt mỏi toàn thân... Trường hợp nặng có thể xuất hiện dấu hiệu vàng da, nôn ra máu, chảy máu dưới da, tiểu ít, tiểu ra máu, gan to, bồn chồn, lú lẫn, co giật, hôn mê... Bệnh nhân bị ngộ độc nặng có thể tử vong do suy hô hấp.

Bác sĩ Lục lưu ý, sau khi ăn các loại bún, mì hoặc bất cứ thực phẩm nào, nếu thấy cơ thể xuất hiện các triệu chứng bất thường, mọi người nên nhanh chóng đến bệnh viện thăm khám và điều trị kịp thời.

