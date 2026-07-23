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Người dân lưu ý 16 loại giấy tờ mới được đề xuất tích hợp lên VNeID

Minh Ngọc
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Bộ Xây dựng vừa yêu cầu các đơn vị trực thuộc khẩn trương chuẩn hóa dữ liệu, đẩy nhanh tiến độ tích hợp thêm 16 loại giấy tờ đủ điều kiện lên ứng dụng VNeID theo lộ trình hoàn thành trong năm 2026.

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Việc tích hợp sẽ góp phần triển khai Đề án 06 của Chính phủ và thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực xây dựng, giao thông vận tải.

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Xây dựng nhằm thực hiện Đề án 06, thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính và xây dựng Chính phủ số và thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực xây dựng, giao thông vận tải.

Bộ Xây dựng giao các cục chuyên ngành và Vụ Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu đối với các loại giấy tờ thuộc phạm vi quản lý để tích hợp lên VNeID. Trung tâm Công nghệ thông tin là đầu mối phối hợp triển khai, theo dõi, đôn đốc và tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo lãnh đạo Bộ.

Danh mục tích hợp trải rộng trên nhiều lĩnh vực. Trong lĩnh vực đăng kiểm có giấy chứng nhận kiểm định xe cơ giới, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện thủy nội địa, giấy chứng nhận thợ hàn.

Đối với lĩnh vực đường bộ, nhiều loại giấy tờ phục vụ hoạt động vận tải và đào tạo lái xe sẽ được đưa lên VNeID như giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe, giấy phép đào tạo lái xe, giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt Nam - Trung Quốc và giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng triển khai tích hợp nhiều giấy tờ trong lĩnh vực hàng hải, đường thủy, bất động sản và kiến trúc như giấy chứng nhận đăng ký tàu biển, giấy chứng nhận đăng ký phương tiện, chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

Theo lộ trình, các loại giấy tờ sẽ được hoàn thành tích hợp từ tháng 7 đến tháng 11/2026, tùy từng lĩnh vực quản lý.

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