Người dân kiểm tra sớm VNeID trước 20/8

Người dân có tài khoản định danh điện tử VNeID nên kiểm tra và thực hiện sớm cập nhật.

Theo báo cáo mới nhất từ các doanh nghiệp viễn thông, sau hơn hai tháng triển khai Thông tư 08/2026/TT-BKHCN về chuẩn hóa thông tin thuê bao, công tác đối soát dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực.

Đến nay, trong hơn 114 triệu thuê bao di động đang hoạt động được chuyển sang đối soát, hơn 96 triệu thuê bao đã được xác nhận trùng khớp thông tin chính chủ. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 13 triệu thuê bao chưa hoàn tất việc chuẩn hóa và hiện đã bị tạm dừng dịch vụ một chiều.

Thuê bao di động chưa hoàn tất chuẩn hóa thông tin sẽ bị thu hồi từ ngày 20/8 nếu chủ thuê bao không xác thực theo quy định. Bộ Khoa học và Công nghệ khuyến cáo người dân chủ động kiểm tra và cập nhật thông tin số điện thoại trên VNeID để tránh bị gián đoạn dịch vụ.

Theo lộ trình của Bộ Khoa học và Công nghệ, các thuê bao chưa cập nhật, xác thực thông tin sẽ bị khóa dịch vụ hai chiều từ ngày 15/8. Đến ngày 20/8, những thuê bao vẫn không thực hiện chuẩn hóa sẽ bị thu hồi số theo quy định.

Để hỗ trợ người dân hoàn tất việc xác thực, đặc biệt là người cao tuổi, người không sử dụng điện thoại thông minh hoặc gặp khó khăn trong thao tác, Bộ Khoa học và Công nghệ đã chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông triển khai nhiều hình thức hỗ trợ. Các nhà mạng đã bố trí điểm giao dịch hỗ trợ trực tiếp tại địa phương, cử nhân viên đến tận nơi hướng dẫn khi cần thiết, đồng thời phối hợp với chính quyền và lực lượng công an cấp xã để hỗ trợ người dân cập nhật thông tin.

Bộ Khoa học và Công nghệ cũng khuyến nghị người dân chủ động kiểm tra tình trạng thuê bao trên ứng dụng VNeID và thực hiện xác nhận khi có yêu cầu, nhằm tránh bị gián đoạn liên lạc do quá thời hạn xử lý.

Liên quan đến hiệu quả của đợt chuẩn hóa trong việc ngăn chặn cuộc gọi và tin nhắn rác, đại diện Cục Viễn thông cho biết việc xác thực thông tin thuê bao sẽ góp phần hạn chế SIM không chính chủ bị lợi dụng cho các hành vi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, SIM di động chỉ là một trong nhiều công cụ mà các đối tượng lừa đảo sử dụng.

Trong thời gian tới, Cục Viễn thông sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Công an để rà soát, ngăn chặn các hình thức lừa đảo công nghệ cao như cuộc gọi VoIP hay các nền tảng OTT, đồng thời hoàn thiện các quy định pháp lý nhằm tăng hiệu quả xử lý các hành vi vi phạm.