Vụ 147 điểm 10 môn Toán ở Tuyên Quang: Từ chỉ đạo, Nguyễn Hà Duy trực tiếp vào phòng nhắc bài cho thí sinh

Chiều nay, Tỉnh ủy Tuyên Quang sẽ tổ chức họp báo cung cấp thông tin.

Theo thông báo của Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh Tuyên Quang, họp báo bắt đầu từ 15h30. Tại họp báo, cơ quan chức năng sẽ cung cấp thông tin liên quan kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ở tỉnh Tuyên Quang, cũng như kết quả điều tra, xác minh và quá trình xử lý của cơ quan có thẩm quyền.

Chủ trì buổi họp báo là ông Nguyễn Mạnh Tuấn Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang; Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang Trần Mạnh Lợi.

Đề xuất thi lại môn toán tại Trường chuyên Tuyên Quang

Thông tin trên Tuổi Trẻ Online, ông Hoàng Minh Cảnh - Phó Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang, cho biết kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại tỉnh Tuyên Quang có 18.218 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 17.017 thí sinh đang học lớp 12 và 1.201 thí sinh tự do. Có 62 điểm thi với 929 phòng phục vụ thi. Kỳ thi có tổng số người làm nhiệm vụ 3612 người.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang Hoàn Minh Cảnh - Ảnh: VTC News

Theo ông Cảnh, cơ quan chức năng xác định những bất thường về điểm số môn toán xuất phát từ quá trình coi thi. Sở GD-ĐT đã gặp các thí sinh và phụ huynh để lấy ý kiến, đồng thời đề xuất Bộ GD-ĐT cho phép tổ chức thi lại môn toán nhằm bảo đảm quyền lợi cho thí sinh.

Trên VTC News dẫn thông tin ông Cảnh phát biểu tại buổi họp báo cho hay môn Ngữ văn có 11/326 thí sinh đạt từ 9 điểm trở lên, mức chênh lệch trung bình so với học bạ là 0,1 điểm. Môn Ngoại ngữ có 207 thí sinh đạt từ 9 điểm trở lên, trong đó có 1 điểm 10, chênh lệch trung bình 0,31 điểm so với học bạ.

Cơ quan chức năng đánh giá kết quả hai môn này không có dấu hiệu bất thường.

Khởi tố hiệu phó trường THPT Nguyễn Văn Huyên

Thông tin trên VnExpress cho hay, bà Trần Thị Thu Hằng, hiệu phó trường THPT Nguyễn Văn Huyên, trưởng điểm thi THPT chuyên Tuyên Quang đã bị khởi tố với cáo buộc có sai phạm trong vụ điểm Toán cao bất thường tại trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Bà Hằng và 3 người khác vừa bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bà Hằng là Trưởng điểm thi tại trường THPT chuyên Tuyên Quang. Ngoài giáo viên Nguyễn Hà Duy thì có 2 người khác chưa công bố danh tính.

Cụ thể, báo Tiền Phong dẫn lời Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, ngay khi có thông tin bất thường về điểm Toán tại trường THPT Chuyên Tuyên Quang, trên cơ sở chứng cứ, cơ quan điều tra đã tạm giữ thư ký điểm thi. Hành vi được ghi nhận của người này là vào điểm thi hướng dẫn, "nhét" bài cho thí sinh làm bài thi.

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang và ông Trần Mạnh Lợi - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh Tuyên Quang, chủ trì họp báo - Ảnh: VTC News

Đây là thông tin đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Tuyên Quang, cho biết tại họp báo.

Theo quy chế, trưởng điểm thi tốt nghiệp không được làm nhiệm vụ tại trường có học sinh của mình dự thi. Khi kỳ thi diễn ra, điểm trưởng điều hành toàn bộ hoạt động tại điểm đó. Tại Tuyên Quang, học sinh THPT chuyên Tuyên Quang thi tại trường. Điểm này do bà Hòa làm trưởng và có các giám thị đến từ ba trường khác nhau.

Cơ quan điều tra cũng xác định bà Trần Thị Thu Hằng đã chỉ đạo, định hướng một số cán bộ, giám thị thực hiện không đúng quy định.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, trong thời gian diễn ra bài thi môn Toán, từ sự chỉ đạo này, Nguyễn Hà Duy đã vào phòng thi để hướng dẫn, nhắc bài cho một số thí sinh trong thời gian làm bài môn Toán.

Diễn biến vụ việc điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 ở Tuyên Quang

Trước đó, theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được Bộ GD-ĐT công bố vào ngày 1/7, Tuyên Quang có 154 thí sinh đạt điểm 10 môn Toán. Trong số này, 147 em đạt điểm 10 môn Toán là học sinh thuộc Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Sáng 3/7, Bộ GD-ĐT đã cử đoàn công tác về Tuyên Quang kiểm tra, làm rõ.

Đến tối 5/7, Bộ GD-ĐT cho hay, qua kiểm tra kết quả thi tại Hội đồng thi môn Toán tỉnh Tuyên Quang, Tổ công tác chưa phát hiện dấu hiệu bất thường trong công tác in sao, vận chuyển, bảo quản đề thi, bài thi và chấm thi.

Trường Chuyên Tuyên Quang - Ảnh: VPG

Tuy nhiên, qua phân tích dữ liệu và xác minh sơ bộ, Tổ công tác nhận định kết quả thi môn Toán tại Điểm thi Trường THPT Chuyên thuộc Hội đồng thi tỉnh Tuyên Quang là bất thường, có dấu hiệu cần tiếp tục được xác minh, làm rõ, nhất là đối với công tác coi thi tại điểm thi này.

Chiều ngày 05/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang đã thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy, sinh năm 1998, là Giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Thi hành lệnh giữ khẩn cấp nam giáo viên - Ảnh: Công an Tuyên Quang

3 ngày sau đó, đến ngày 8/7, Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Hà Duy để điều tra tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Sáng nay, ngày 9/7, Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 356/TB-VPCP ngày 07/7/2026 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu tại cuộc họp về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại tỉnh Tuyên Quang.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang khẩn trương chỉ đạo xử lý vụ việc tại Điểm thi Trường Trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang với yêu cầu: Khẩn trương xác minh đầy đủ, khách quan bản chất vụ việc; xử lý nghiêm minh tổ chức, cá nhân sai phạm theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm phân hóa rõ vai trò, trách nhiệm, tính chất, mức độ vi phạm của từng tổ chức, cá nhân.

Bên cạnh đó đề xuất phương án khắc phục hậu quả theo đúng quy chế thi và quy định pháp luật; bảo đảm tính nhân văn trong giáo dục, không để thí sinh có năng lực thực chất bị mất cơ hội học tập, đồng thời phải giữ nghiêm kỷ cương, công bằng, uy tín của kỳ thi.