Người dân Hà Nội còn 1 ngày để đăng ký nhận miễn phí 1 dịch vụ: Cơ quan chức năng hướng dẫn chi tiết

Người dân cần thực hiện nhanh để nhận được quyền lợi.

Từ ngày 6/7/2026, người dân Hà Nội thuộc diện được hưởng chính sách miễn phí khi đi xe buýt trợ giá có thể đăng ký nhận thẻ miễn phí điện tử vật lý gắn chip. Đây là lựa chọn mới, đặc biệt thuận tiện với người cao tuổi và những người gặp khó khăn khi sử dụng điện thoại thông minh.

Hà Nội phát hành thẻ xe buýt miễn phí gắn chip

Theo thông tin từ Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội, từ ngày 6/7/2026, đơn vị này bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký trực tuyến để phát hành miễn phí thẻ xe buýt điện tử vật lý gắn chip. Thẻ dành cho các đối tượng được hưởng chính sách miễn phí khi sử dụng xe buýt có trợ giá trên địa bàn Thủ đô.

Ảnh Báo Chính Phủ

Điểm đáng chú ý là thẻ mới không thay thế ngay các hình thức đang sử dụng, mà được bổ sung như một phương án tiện lợi hơn. Bên cạnh thẻ ảo phi vật lý trên điện thoại thông minh hoặc tích hợp trên căn cước công dân, hành khách thuộc diện chính sách có thể lựa chọn thẻ vật lý gắn chip để lên xe buýt.

Theo Trung tâm, việc bổ sung hình thức này nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, gia tăng tiện ích sử dụng, đặc biệt với nhóm hành khách là người cao tuổi và những người khó tiếp cận công nghệ số.

Theo Dân trí, Hà Nội đang miễn phí xe buýt cho người cao tuổi trên 60 tuổi, người có công, người khuyết tật. Vì vậy, người dân cần lưu ý đây là việc phát hành thẻ cho các nhóm thuộc diện hưởng chính sách miễn phí, không phải chương trình miễn phí xe buýt cho toàn bộ hành khách.

Ảnh Báo Hà Nội Mới

Hồ sơ đăng ký gồm những gì?

Theo hướng dẫn, người dân thực hiện đăng ký trực tuyến thông qua website vedientuonline.com.vn. Hồ sơ đăng ký khá đơn giản, gồm ảnh chụp hai mặt căn cước công dân và ảnh chân dung của người sử dụng thẻ.

Sau khi hoàn tất đăng ký và hồ sơ được xác nhận hợp lệ, Trung tâm sẽ tiến hành sản xuất, phát hành thẻ. Đợt trả thẻ đầu tiên dự kiến diễn ra từ ngày 26/7 đến 31/7/2026. Với các hồ sơ hợp lệ ở những đợt tiếp theo, thời gian trả thẻ dự kiến từ 5-10 ngày kể từ khi Trung tâm tiếp nhận đầy đủ hồ sơ.

Người dân có thể lựa chọn một trong hai hình thức nhận thẻ. Cách thứ nhất là nhận trực tiếp tại trụ sở Trung tâm, địa chỉ số 1 Kim Mã, phường Giảng Võ, Hà Nội, trong giờ hành chính. Cách thứ hai là nhận qua dịch vụ chuyển phát nhanh theo địa chỉ đã đăng ký. Trường hợp nhận qua chuyển phát, chi phí vận chuyển được thực hiện theo quy định của đơn vị cung ứng dịch vụ.

Như vậy, thay vì phải đến trực tiếp để nộp hồ sơ, người dân có thể chủ động thao tác online, chỉ cần chuẩn bị sẵn ảnh chụp CCCD hai mặt và ảnh chân dung rõ nét. Đây là điểm giúp quá trình đăng ký thuận tiện hơn, nhất là với các gia đình muốn hỗ trợ người cao tuổi làm thẻ.

Thẻ cũ vẫn dùng đến hết năm 2026

Một lưu ý quan trọng được cơ quan chức năng nhấn mạnh là các loại thẻ miễn phí mẫu cũ, tức thẻ không gắn chip, vẫn tiếp tục có giá trị sử dụng đến hết ngày 31/12/2026. Điều này đồng nghĩa, người dân đang sử dụng thẻ cũ chưa bắt buộc phải đổi ngay, tránh tình trạng đổ dồn đăng ký hoặc lo lắng bị gián đoạn việc đi lại.

Theo VOV Giao thông, hệ thống vé điện tử liên thông chính thức được triển khai từ ngày 1/7/2026. Sau những ngày đầu áp dụng, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông TP Hà Nội nhận được phản ánh từ một số nhóm hành khách như người có công, người cao tuổi, người khuyết tật và các thành viên thuộc hộ nghèo về việc còn gặp khó khăn khi sử dụng thiết bị thông minh cũng như tiếp cận phương thức vé điện tử mới. Vì vậy, việc gia hạn thời gian sử dụng thẻ miễn phí mẫu cũ đến hết ngày 31/12/2026 nhằm tạo thêm thời gian để người dân làm quen và chuyển đổi.

Với thay đổi này, hành khách thuộc diện miễn phí khi đi xe buýt trợ giá tại Hà Nội hiện có nhiều lựa chọn: tiếp tục sử dụng thẻ mẫu cũ đến hết năm 2026, dùng căn cước công dân gắn chip, dùng thẻ ảo phi vật lý hoặc đăng ký nhận thẻ vật lý gắn chip mới.

Ảnh Hanoi Online

Người dân trước khi đăng ký nên kiểm tra kỹ mình có thuộc diện được hưởng chính sách miễn phí hay không, chuẩn bị ảnh CCCD hai mặt và ảnh chân dung rõ nét, đồng thời điền chính xác thông tin nhận thẻ nếu chọn hình thức chuyển phát nhanh. Trong trường hợp đang dùng thẻ cũ còn hiệu lực, người dân có thể chủ động đăng ký thẻ mới vào thời điểm phù hợp, không nhất thiết phải đổi ngay lập tức.