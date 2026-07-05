Từ tháng 7 này, người đi máy bay được “bồi thường ứng trước” khi gặp trường hợp sau

"Bồi thường ứng trước" là gì, khách đi máy bay sẽ được hưởng điều gì?

Theo Cục Hàng không Việt Nam, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 208/2026/NĐ-CP về vận tải hàng không, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Nghị định này quy định nhiều nội dung về kinh doanh vận tải hàng không, vận chuyển hành khách, hành lý, hàng hóa, trách nhiệm dân sự và điều phối giờ đi, đến tại cảng hàng không. Trong đó, điểm được nhiều hành khách quan tâm là nghĩa vụ hỗ trợ, chăm sóc và bồi thường của hãng hàng không khi chuyến bay bị chậm.

Ảnh minh họa

Chậm từ 4 giờ do lỗi của hãng, hành khách được bồi thường ứng trước

Theo thông tin từ Cổng Xây dựng chính sách, pháp luật của Chính phủ, Nghị định 208/2026/NĐ-CP quy định chuyến bay bị chậm là chuyến bay có thời gian đi thực tế muộn hơn 15 phút so với lịch bay căn cứ; chuyến bay chậm kéo dài là chuyến bay chậm từ 4 giờ trở lên so với lịch bay căn cứ.

Với chuyến bay chậm từ 4 giờ trở lên, hãng hàng không phải thực hiện các nghĩa vụ hỗ trợ ở các mức chậm thấp hơn, đồng thời hoàn trả toàn bộ tiền vé hoặc phần vé chưa sử dụng nếu hành khách không đồng ý đổi chuyến. Đáng chú ý, hãng còn phải bồi thường ứng trước không hoàn lại cho hành khách đã được xác nhận chỗ và có vé trên chuyến bay. Việc bồi thường này chỉ thực hiện một lần đối với mỗi chuyến bay.

Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp máy bay chậm từ 4 giờ đều đương nhiên được bồi thường. Quy định về hoàn vé và bồi thường ứng trước chỉ áp dụng đối với trường hợp chuyến bay chậm do lỗi của người vận chuyển, tức lỗi thuộc về hãng hàng không.

Ảnh minh họa

Nói cách khác, nếu chuyến bay chậm kéo dài vì nguyên nhân khách quan như thời tiết xấu, yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn bay hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền, hành khách vẫn có thể được hỗ trợ theo từng mốc thời gian, nhưng không nhất thiết được bồi thường ứng trước.

Chậm càng lâu, trách nhiệm hỗ trợ càng tăng

Nghị định mới cũng quy định rõ trách nhiệm của hãng hàng không theo từng mốc thời gian chậm chuyến.

Khi dự kiến chuyến bay bị chậm, hãng phải thông báo kịp thời, xin lỗi hành khách, nêu lý do chậm chuyến. Đồng thời, hãng phải cập nhật thời gian dự kiến khởi hành mới cho đơn vị khai thác cảng hàng không, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ khai thác nhà ga hành khách để hiển thị trên màn hình thông tin chuyến bay tại sân bay, với tần suất ít nhất 30 phút một lần.

Nếu chuyến bay chậm từ 2 giờ trở lên, hành khách được phục vụ nước uống hoặc được cung cấp phiếu có giá trị tương đương. Trong phạm vi cung cấp dịch vụ của mình, hãng có trách nhiệm hỗ trợ đổi thời gian đi hoặc đổi hành trình để hành khách tới được điểm cuối của hành trình khi có yêu cầu.

Từ mốc chậm 3 giờ trở lên, hành khách được phục vụ đồ ăn hoặc phiếu có giá trị tương đương, bên cạnh các quyền lợi đã áp dụng ở mốc chậm từ 2 giờ.

Ảnh minh họa

Với chuyến bay chậm từ 6 giờ trở lên, hãng phải bố trí nơi nghỉ phù hợp. Trường hợp thời gian chậm trong khoảng từ 7 giờ đến trước 22 giờ, hãng phải bố trí nơi nghỉ phù hợp với điều kiện thực tế của cảng hàng không. Nếu thời gian chậm trong khoảng từ 22 giờ hôm trước đến trước 7 giờ hôm sau, hãng phải bố trí chỗ ngủ, nghỉ phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương hoặc giải pháp thay thế nếu được hành khách đồng ý. Quy định bố trí nơi nghỉ không áp dụng nếu hành khách đã chấp nhận hoàn vé.

Theo VietnamPlus, các nghĩa vụ về bảo đảm ăn, uống, nghỉ nêu trên chỉ áp dụng cho hành khách có vé, đã xác nhận chỗ và có mặt tại cảng hàng không.

“Bồi thường ứng trước” không phải là hoàn vé

Một điểm hành khách cần phân biệt là “bồi thường ứng trước không hoàn lại” khác với “hoàn vé”.

Hoàn vé là việc hãng trả lại toàn bộ tiền vé hoặc phần vé chưa sử dụng khi hành khách không đồng ý đổi chuyến, đổi hành trình. Trong khi đó, bồi thường ứng trước không hoàn lại là khoản tiền hãng phải chi trả riêng cho hành khách theo quy định, trong trường hợp chuyến bay chậm kéo dài do lỗi của hãng.

Cụm từ “không hoàn lại” có nghĩa là sau khi nhận khoản bồi thường này, hành khách không phải trả lại cho hãng. Đây cũng không phải khoản hoàn vé, mà là một quyền lợi độc lập nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.

Ảnh minh họa



