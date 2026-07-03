HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Người dân, doanh nghiệp lắp camera cần lưu ý thông tin mới từ Bộ Công an

Khánh Huy
|

Đây là thông tin mới từ Bộ Công an.

- Ảnh 1.

Một người dân đã gửi câu hỏi đến Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an liên quan đến việc triển khai Quyết định số 502/QĐ-TTg ngày 28/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Phương án kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự, xử lý vi phạm và điều hành giao thông với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và chia sẻ dữ liệu với Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh.

Người dân băn khoăn, nếu cá nhân hoặc doanh nghiệp không đồng ý chia sẻ dữ liệu từ hệ thống camera do mình tự lắp đặt về Công an cấp xã thì có bị xử lý hay không, và nếu có thì sẽ áp dụng hình thức xử lý nào.

Trả lời nội dung này, Bộ Công an cho biết theo Phương án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, việc mở rộng kết nối các hệ thống camera do tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp đầu tư được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận, không phải nghĩa vụ bắt buộc.

Vì vậy, người dân và doanh nghiệp không đồng ý chia sẻ dữ liệu từ camera do mình tự lắp đặt về Công an cấp xã sẽ không bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, Bộ Công an cũng nhấn mạnh, để phục vụ hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự, xử lý vi phạm, điều hành giao thông cũng như phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, lực lượng Công an cấp xã sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, khuyến khích và tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tự nguyện cung cấp, chia sẻ dữ liệu thuộc quyền sở hữu cho cơ quan Nhà nước.

Theo Bộ Công an, việc tham gia kết nối, chia sẻ dữ liệu trên cơ sở tự nguyện sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự, hỗ trợ xử lý vi phạm và xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh vì lợi ích chung.

Tin hot: WhatsApp đã chính thức cho Việt Nam đặt tên người dùng - Vào chọn ngay kẻo mất tên đẹp
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

dữ liệu

công an

lắp camera

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút cảnh sát ập vào khám xét hàng loạt địa điểm, ca sĩ Tăng Nhật Tuệ và 47 người tra tay vào còng

Giây phút cảnh sát ập vào khám xét hàng loạt địa điểm, ca sĩ Tăng Nhật Tuệ và 47 người tra tay vào còng

01:38
Nghẹt thở giây phút CA ập vào khám xét tại 4 tỉnh thành, 'ông trùm' Ngọc Sơn và 30 người tra tay vào còng

Nghẹt thở giây phút CA ập vào khám xét tại 4 tỉnh thành, 'ông trùm' Ngọc Sơn và 30 người tra tay vào còng

01:33
Giây phút công an ập vào khám xét 7 địa điểm, quản lý Lương Văn Khải và 1 phụ nữ tra tay vào còng

Giây phút công an ập vào khám xét 7 địa điểm, quản lý Lương Văn Khải và 1 phụ nữ tra tay vào còng

01:40
Honda CB500 Super Four về Việt Nam, trang bị công nghệ hiếm, giá ngang xe 650 cc

Honda CB500 Super Four về Việt Nam, trang bị công nghệ hiếm, giá ngang xe 650 cc

01:44
Tự mua thuốc ngoài, BHYT vẫn chi trả nếu đủ 7 điều kiện: Quy định rõ ràng bạn cần biết

Tự mua thuốc ngoài, BHYT vẫn chi trả nếu đủ 7 điều kiện: Quy định rõ ràng bạn cần biết

01:19
Honda đưa về Việt Nam mẫu SH 150i hiếm bậc nhất, nhập khẩu trực tiếp từ Ý

Honda đưa về Việt Nam mẫu SH 150i hiếm bậc nhất, nhập khẩu trực tiếp từ Ý

01:07
Người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH đặc biệt lưu ý nếu bản thân có 2 thay đổi này

Người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH đặc biệt lưu ý nếu bản thân có 2 thay đổi này

01:08
Tin vui cho người mua xe máy điện Honda mới mở bán

Tin vui cho người mua xe máy điện Honda mới mở bán

02:34
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại