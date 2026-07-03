Người dân, doanh nghiệp lắp camera cần lưu ý thông tin mới từ Bộ Công an

Đây là thông tin mới từ Bộ Công an.

Một người dân đã gửi câu hỏi đến Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an liên quan đến việc triển khai Quyết định số 502/QĐ-TTg ngày 28/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Phương án kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự, xử lý vi phạm và điều hành giao thông với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và chia sẻ dữ liệu với Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh.

Người dân băn khoăn, nếu cá nhân hoặc doanh nghiệp không đồng ý chia sẻ dữ liệu từ hệ thống camera do mình tự lắp đặt về Công an cấp xã thì có bị xử lý hay không, và nếu có thì sẽ áp dụng hình thức xử lý nào.

Trả lời nội dung này, Bộ Công an cho biết theo Phương án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, việc mở rộng kết nối các hệ thống camera do tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp đầu tư được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận, không phải nghĩa vụ bắt buộc.

Vì vậy, người dân và doanh nghiệp không đồng ý chia sẻ dữ liệu từ camera do mình tự lắp đặt về Công an cấp xã sẽ không bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, Bộ Công an cũng nhấn mạnh, để phục vụ hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự, xử lý vi phạm, điều hành giao thông cũng như phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, lực lượng Công an cấp xã sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, khuyến khích và tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tự nguyện cung cấp, chia sẻ dữ liệu thuộc quyền sở hữu cho cơ quan Nhà nước.

Theo Bộ Công an, việc tham gia kết nối, chia sẻ dữ liệu trên cơ sở tự nguyện sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự, hỗ trợ xử lý vi phạm và xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh vì lợi ích chung.