Người đàn bà "chống già" giỏi nhất thế giới: U70 vẫn trẻ như măng, body nét đến nỗi gái trẻ xin thua

Ở tuổi 67, Dương Lệ Bình - "Chim công làng múa" của Trung Quốc vẫn khiến nhiều người phải dụi mắt vì diện mạo quá đỗi trẻ trung. Vóc dáng mảnh mai, làn da căng mịn cùng thần thái thanh thoát khiến nữ nghệ sĩ trông như mới ngoài 30. Không chỉ vậy, bà vẫn có thể thực hiện những động tác múa dẻo dai, thậm chí xoay người 360 độ trên sân khấu khiến khán giả choáng ngợp.

Các đoạn video biểu diễn của vũ công U70 vẫn viral trên nhiều nền tàng MXH nhờ vẻ ngoài trẻ trung và vóc dáng thon gọn. Nguồn: TikTok

Sinh năm 1958, Dương Lệ Bình là huyền thoại của nghệ thuật múa dân tộc Trung Quốc với những tác phẩm kinh điển như Ánh Trăng, Tước Chi Linh. Ngoài ra, bà từng gây ấn tượng khi vào vai Mai Siêu Phong trong Anh hùng xạ điêu (2002). Ở tuổi U70, nữ nghệ sĩ vẫn hoạt động nghệ thuật sôi nổi với vai trò biên đạo, giám đốc nghệ thuật và quản lý công ty biểu diễn. Cường độ làm việc của bà thậm chí được nhận xét không khác gì những nghệ sĩ trẻ.

Bí quyết dưỡng nhan từ cuốn sách 400 năm tuổi

Một trong những bí kíp giữ gìn sức khỏe và sắc vóc của Dương Lệ Bình đến từ cuốn "Bản thảo cương mục" - tác phẩm y học cổ nổi tiếng do danh y Lý Thời Trân biên soạn từ thế kỷ XVI. Nữ nghệ sĩ thường tham khảo cuốn sách này để lựa chọn thực phẩm phù hợp cho cơ thể, biết nên ăn gì để dưỡng da, dưỡng tóc và cân bằng sức khỏe. Theo bà, việc chăm sóc cơ thể từ bên trong quan trọng hơn nhiều so với các phương pháp làm đẹp bên ngoài. Chính vì vậy, suốt nhiều năm, Dương Lệ Bình gần như không lệ thuộc vào spa hay các liệu trình thẩm mỹ.

Thức uống dưỡng nhan từ táo đỏ và kỷ tử

Mỗi sáng, nữ nghệ sĩ bắt đầu ngày mới với một ly nước hầm táo đỏ và kỷ tử. Bà thường chuẩn bị bảy quả táo đỏ lớn, khoét lỗ rồi nhét kỷ tử vào bên trong, ngâm qua đêm. Sáng hôm sau, hỗn hợp này được đun khoảng 30 phút để lấy nước uống.

Theo nhiều tài liệu Đông y, táo đỏ giàu vitamin C giúp tăng cường miễn dịch và hỗ trợ làn da sáng khỏe, trong khi kỷ tử chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào khỏi quá trình lão hóa. Sự kết hợp của hai nguyên liệu này được cho là giúp cải thiện tuần hoàn máu, hỗ trợ nội tiết tố nữ và giúp da dẻ hồng hào hơn.

30 năm không ăn cơm để giữ dáng

Một bí quyết khác khiến nhiều người bất ngờ là suốt hơn 30 năm qua, Dương Lệ Bình không ăn cơm. Tuy vậy, bà vẫn duy trì thói quen ăn đủ ba bữa mỗi ngày. Thực đơn thường xoay quanh các thực phẩm giàu protein và chất xơ như thịt bò, thịt gà, đậu hũ, rau xanh, trái cây và bánh mì nguyên cám.

Ngoài ra, bà thường xuyên uống sữa đậu nành, trà phổ nhĩ hoặc nước muối loãng. Đây đều là những thức uống được cho là giúp thanh lọc cơ thể, hỗ trợ tiêu hóa và giúp làn da khỏe mạnh từ bên trong. Nhờ chế độ ăn uống kỷ luật này, nữ nghệ sĩ giữ cân nặng ổn định ở mức khoảng 46kg suốt nhiều năm.

Múa mỗi ngày - bí quyết trẻ lâu của "chim công làng múa"

Không chỉ chú trọng ăn uống, Dương Lệ Bình còn duy trì việc tập luyện và múa gần như mỗi ngày. Những bài múa yêu cầu sự phối hợp linh hoạt của toàn bộ cơ thể giúp tăng cường tuần hoàn máu, cải thiện sức khỏe tim mạch và giữ cho cơ thể luôn dẻo dai.

Theo nữ nghệ sĩ, múa không chỉ là hoạt động thể chất mà còn là cách giúp tinh thần thư giãn. Khi tâm trí thoải mái và cơ thể vận động đều đặn, quá trình lão hóa cũng diễn ra chậm hơn.

Ít mỹ phẩm nhưng vẫn cần skincare cơ bản

Dù có làn da đáng ngưỡng mộ, Dương Lệ Bình lại khá giản dị trong việc chăm sóc da. Bà hiếm khi đến spa và cũng không sử dụng quá nhiều mỹ phẩm. Tuy vậy, các chuyên gia da liễu cho rằng ngay cả khi ưu tiên chăm sóc từ bên trong như Dương Lệ Bình, chị em vẫn nên duy trì những bước skincare cơ bản để bảo vệ làn da trước tác động của môi trường.

Những sản phẩm như kem chống nắng, serum vitamin C, kem dưỡng ẩm chứa hyaluronic acid hoặc retinol có thể giúp làn da duy trì độ đàn hồi và hạn chế các dấu hiệu lão hóa sớm. Đây cũng là những món skincare được nhiều chuyên gia khuyên dùng cho phụ nữ từ sau tuổi 30.

