Người dân 3 xã đầu tiên ở TPHCM thụ hưởng được điều này

Ngày 7-4, Sở Y tế TPHCM cho biết mô hình "Đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư" của ngành y tế đang được triển khai đã giúp một số địa phương lần đầu tiên có bác sĩ gia đình theo dõi, chăm sóc sức khoẻ ngay tại nơi cư trú.

"Đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư" xã Hiệp Phước khám bệnh một người cao tuổi ngay tại nhà

Tại các xã Hiệp Phước, Đất Đỏ và Bắc Tân Uyên, một mô hình chăm sóc sức khỏe mới đang được triển khai, đánh dấu bước chuyển quan trọng của y tế cơ sở.

Sáng cùng ngày, các đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư đã đến từng hộ gia đình, mang theo dụng cụ y tế để đo huyết áp cho người cao tuổi, tư vấn điều trị cho bệnh nhân mạn tính, rà soát nhóm nguy cơ và cập nhật hồ sơ sức khỏe.

Những hoạt động tưởng chừng giản dị này đang phản ánh rõ nét sự thay đổi trong cách tiếp cận. Thay vì chờ người dân đến trạm y tế, đội ngũ y tế đã chủ động "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Người dân xã Đất Đỏ được thăm khám sức khỏe ngay tại nhà

Theo Sở Y tế TPHCM, mô hình mới hướng đến chuyển đổi căn bản từ "nơi khám bệnh" sang "nơi quản lý sức khỏe", từ bị động sang chủ động, từ dịch vụ đơn lẻ sang chăm sóc liên tục. Đây được xem là bước đi cụ thể nhằm đưa y tế cơ sở trở thành nền tảng vững chắc của hệ thống y tế thành phố.

"Mỗi địa bàn được phụ trách bởi một "đội bác sĩ gia đình" đa ngành. Trong đội hình này, bác sĩ giữ vai trò trưởng nhóm, chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch chăm sóc và kết nối hội chẩn tuyến trên; điều dưỡng điều phối lịch chăm sóc tại nhà và quản lý hồ sơ sức khỏe; dược sĩ đảm bảo cung ứng thuốc thiết yếu, hướng dẫn sử dụng an toàn; cùng với đó là nhân viên y tế công cộng và cộng tác viên sức khỏe những "cánh tay nối dài" nắm sát từng hộ dân để phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật" - Sở Y tế cho biết.

Sở Y tế TPHCM nhận định bước đầu, mô hình tại ba địa phương đạt được kết quả tích cực nhờ sự phối hợp của ba trụ cột chính.

Trước hết là sự vào cuộc của chính quyền địa phương, khi y tế được xác định là nhiệm vụ trọng tâm gắn với chất lượng sống của người dân. Bên cạnh đó là tinh thần chủ động, dấn thân của đội ngũ y tế cơ sở không chỉ làm chuyên môn mà còn trực tiếp tham gia các hoạt động cộng đồng. Cuối cùng là sự hỗ trợ, dẫn dắt từ ngành y tế thành phố thông qua đào tạo, ứng dụng công nghệ dữ liệu và kết nối hệ thống chuyên môn.

Những kết quả ban đầu không chỉ là dấu hiệu tích cực của mô hình thí điểm. Dự kiến thời gian tới, mô hình đội chăm sóc sức khỏe liên tục sẽ tiếp tục được nhân rộng trên toàn thành phố, không chỉ dừng lại ở các xã điểm mà hướng tới triển khai đồng bộ tại tất cả các phường, xã.

"Đây không chỉ là nơi khám chữa bệnh mà còn là nơi chăm sóc sức khỏe hằng ngày; không chỉ là cơ sở y tế mà còn là người bạn đồng hành của mỗi gia đình; không chỉ là tuyến đầu mà là nền tảng của cả hệ thống y tế đô thị gần dân hơn, chủ động hơn và nhân văn hơn" - Sở Y tế thông tin.