Muốn bảo vệ 2 quả thận, nhất định phải hạn chế 8 loại thực phẩm này

Thận là một trong những cơ quan quan trọng bậc nhất của cơ thể, đảm nhiệm vai trò lọc chất thải và lượng dịch dư thừa ra khỏi máu, từ đó giúp duy trì sự ổn định cho toàn bộ hoạt động sống. Tuy nhiên, có những thực phẩm quen thuộc hằng ngày lại có thể âm thầm làm tổn thương thận nếu tiêu thụ quá mức trong thời gian dài. Dưới đây là 8 nhóm thực phẩm và đồ uống điển hình có thể ảnh hưởng không tốt tới chức năng thận.

8 thực phẩm hại thận nếu tiêu thụ quá nhiều

Thực phẩm chế biến sẵn

Các loại thực phẩm chế biến sẵn như thịt nguội, đồ ăn vặt đóng gói hay súp đóng hộp thường chứa nhiều natri và phụ gia phốt pho. Đây là những thành phần có thể khiến thận phải làm việc nhiều hơn.

Việc nạp quá nhiều natri trong thời gian dài còn có thể làm tăng huyết áp, từ đó góp phần gây tổn thương thận theo thời gian. Chính vì vậy, nhóm thực phẩm tiện lợi nhưng đậm vị này là thứ cần được kiểm soát nếu muốn bảo vệ chức năng lọc của thận.

Đồ uống có đường

Những loại đồ uống ngọt như nước ép đóng chai, nước có gas hay nước tăng lực là lựa chọn rất phổ biến, đặc biệt vào mùa nóng. Tuy nhiên, chúng lại chứa nhiều fructose và axit photphoric. Đây là hai thành phần có thể làm tăng nguy cơ sỏi thận và ảnh hưởng tới chức năng thận nếu dùng quá nhiều.

Điều đáng nói đây đều là những loại đồ uống dễ uống, dễ dùng thường xuyên nên nguy cơ tích lũy theo thời gian càng đáng lưu ý hơn.

Thịt đỏ

Thịt đỏ như thịt bò, thịt cừu hay thịt lợn là nguồn cung cấp đạm quen thuộc trong bữa ăn. Tuy vậy, nếu ăn với lượng lớn, nhóm thực phẩm này có thể làm tăng gánh nặng cho thận do chứa nhiều protein và chất béo.

Khi cơ thể phải xử lý lượng đạm lớn hơn, lượng chất thải chuyển hóa cũng tăng lên, từ đó khiến chức năng thận chịu thêm áp lực. Đây là lý do việc ăn quá nhiều thịt đỏ trong thời gian dài không được xem là lựa chọn có lợi cho thận.

Thực phẩm nhiều muối

Bên cạnh thực phẩm chế biến sẵn, những món vốn có hàm lượng muối cao như dưa chua, ô liu hay các loại hạt rang muối cũng cần được chú ý. Ngoài ra, các món ăn được nêm quá nhiều muối trong quá trình nấu nướng hoặc chế biến cũng có thể gây tác động tương tự.

Tiêu thụ quá nhiều natri không chỉ liên quan đến tăng huyết áp mà còn có thể âm thầm làm tổn thương thận theo thời gian.

Thực phẩm nhiều caffeine

Tiêu thụ caffeine ở mức vừa phải thường được xem là an toàn với đa số người khỏe mạnh. Tuy nhiên, nếu dùng quá nhiều, chất này có thể làm cơ thể mất nước và làm tăng huyết áp, từ đó ảnh hưởng không tốt tới chức năng thận.

Nguồn caffeine không chỉ đến từ cà phê mà còn có trong một số loại trà và đồ uống khác. Vì vậy, việc sử dụng quá thường xuyên hoặc với lượng lớn cũng là điều nên cân nhắc.

Rượu

Việc uống rượu kéo dài có thể khiến cơ thể rơi vào tình trạng mất nước và làm rối loạn cân bằng điện giải, qua đó tạo thêm áp lực cho thận. Không chỉ vậy, rượu còn ảnh hưởng tới quá trình điều hòa huyết áp, yếu tố có liên quan chặt chẽ tới sức khỏe của thận.

Vì thế, đây cũng là nhóm đồ uống cần được hạn chế nếu muốn bảo vệ hai quả thận về lâu dài.

Chất tạo ngọt nhân tạo

Một số nghiên cứu cho thấy các chất tạo ngọt nhân tạo như aspartame và saccharin có thể tác động không tốt tới chức năng thận theo thời gian. Những thành phần này thường có mặt trong nước ngọt ăn kiêng, đồ ăn không đường và một số thực phẩm chế biến sẵn.

Dù được dùng để thay thế đường, nhóm chất này không đồng nghĩa với việc hoàn toàn vô hại nếu tiêu thụ kéo dài.

Thực phẩm giàu kali

Kali là khoáng chất cần thiết cho hoạt động của thần kinh và cơ bắp. Tuy nhiên, với những người đã bị suy giảm chức năng thận, việc nạp quá nhiều kali có thể trở thành vấn đề.

Những thực phẩm giàu kali như chuối, cam hay khoai tây trong trường hợp này cần được kiểm soát ở mức phù hợp. Điều đó không có nghĩa đây là thực phẩm xấu, mà là cần dùng có chừng mực khi chức năng thận đã bị ảnh hưởng.