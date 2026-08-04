Người đã mua iPhone 17 Pro Max có tin vui

Trái ngược với quy luật trượt giá quen thuộc của thị trường di động, iPhone 17 Pro Max đang tạo nên một hiện tượng chưa từng có tại Việt Nam. Dù đã bước vào giai đoạn cuối của vòng đời sản phẩm, thiết bị này vẫn duy trì mức giá cao ngất ngưởng nhưng sức mua của người dùng không hề có dấu hiệu hạ nhiệt.

Thông thường, các thế hệ điện thoại thông minh sẽ bắt đầu hạ giá mạnh sau khoảng nửa năm ra mắt nhằm kích cầu tiêu dùng. Tuy nhiên, iPhone 17 Pro Max đã hoàn toàn phá vỡ quy luật này kể từ khi chính thức lên kệ vào tháng 9/2025. Tính đến nay, mức giá của siêu phẩm này gần như không có sự biến động đáng kể nào.

Hiện các hệ thống bán lẻ đang chào bán phiên bản tiêu chuẩn 256GB với mức giá khoảng 36 triệu đồng, tức là chỉ giảm vỏn vẹn 5% so với mức giá niêm yết ban đầu. Để thấy rõ sự khác biệt, có thể nhìn lại người tiền nhiệm iPhone 16 Pro Max. Vào cùng kỳ giai đoạn thấp điểm, thế hệ thứ 16 đã nhanh chóng giảm xuống mức 29 triệu đồng, tương đương mức trượt giá lên tới 15%. Sự chênh lệch này minh chứng rõ nét cho việc iPhone 17 Pro Max đang là chiếc điện thoại có khả năng giữ giá tốt nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Việc iPhone 17 Pro Max liên tục neo ở mức giá cao thoạt nhìn có vẻ là một rào cản tài chính, nhưng thực chất lại mang đến lợi ích kinh tế dài hạn cho chính những người đang sở hữu thiết bị. Tính thanh khoản cao cùng tỷ lệ trượt giá thấp kỷ lục giúp siêu phẩm này trở thành một khoản đầu tư công nghệ an toàn.

Đặc biệt, khi chu kỳ ra mắt thế hệ iPhone 18 đang đến gần, những người dùng đang cầm trên tay iPhone 17 Pro Max sẽ nắm giữ lợi thế tuyệt đối trong các chương trình thu cũ đổi mới tại các hệ thống AAR. Nhờ mức giá máy cũ bán ra thị trường hoặc định giá thu lại từ đại lý vẫn ở mức "đỉnh", người dùng sẽ thu hồi được phần lớn số tiền ban đầu và chỉ cần bù thêm một khoản chênh lệch rất nhỏ để nâng cấp lên đời máy mới. Đây là một đặc quyền vô hình giúp tối ưu hóa chi phí sử dụng hàng năm, đồng thời giúp người dùng tránh được tình trạng hao hụt tài sản quá nhanh - một nhược điểm thường thấy trên các dòng điện thoại đối thủ cùng phân khúc.

Lý giải về hiện tượng giá bán của dòng sản phẩm cao cấp này luôn neo ở mức cao, đại diện một hệ thống đại lý ủy quyền chính thức của Apple (AAR) tại Việt Nam cho biết nguyên nhân đến từ nhiều yếu tố khách quan trên thị trường. Trong đó, sự biến động và leo thang của chi phí linh kiện phần cứng, đặc biệt là giá RAM và các dòng chip xử lý thế hệ mới đã tác động trực tiếp đến giá thành sản phẩm cuối cùng. Phía đại lý hiện vẫn đang theo dõi sát sao những động thái từ hãng để có sự điều chỉnh, nhưng ở thời điểm hiện tại chưa có bất kỳ cơ sở nào để người dùng có thể kỳ vọng vào một đợt giảm giá sâu.

Điểm thú vị nhất của kỷ lục này không chỉ nằm ở con số giá bán mà còn ở sức mua thực tế. Theo ghi nhận chung từ các hệ thống AAR, doanh số của thiết bị vẫn luôn duy trì ở mức cực kỳ ổn định và hoàn toàn không bị sụt giảm so với thế hệ trước. Nhu cầu đối với các dòng sản phẩm cao cấp tại Việt Nam vẫn duy trì ở mức rất tốt dù không có các chương trình khuyến mãi lớn kích cầu. Trong phân khúc cao cấp hiện nay, siêu phẩm của Apple vẫn chiếm tỷ lệ áp đảo tuyệt đối trong các báo cáo bán hàng. Phiên bản bộ nhớ 256GB và 512GB tiếp tục là những lựa chọn được người dùng phổ thông săn đón nhiều nhất nhờ mức giá dễ tiếp cận hơn cả.

Nhiều chuyên gia cũng đưa ra nhận định rằng, tại phân khúc siêu cao cấp, giá bán có ảnh hưởng đến quyết định mua sắm nhưng không phải là yếu tố tiên quyết. Người tiêu dùng ngày nay sẵn sàng chi trả mức giá cao để đổi lấy những giá trị cốt lõi về hệ thống camera vượt trội, hiệu năng cực đỉnh, thời lượng pin bền bỉ và đặc biệt là sự an tâm khi thiết bị có thể hoạt động mượt mà trong một thời gian dài.