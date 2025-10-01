Người có 4 cảm giác này khi ngủ ban đêm e rằng máu đã "đặc như cháo", khám sớm ngày nào tốt ngày đó!

Máu trong cơ thể gồm hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu và huyết tương. Thông thường, máu có độ nhớt vừa phải để dễ dàng lưu thông qua hệ mạch. Nhưng khi hàm lượng mỡ máu, đường huyết hoặc axit uric tăng cao... sẽ khiến máu đặc, nhớt hơn bình thường. Lúc này, quá trình lưu thông bị cản trở, tim phải làm việc vất vả hơn để bơm máu đi khắp cơ thể. Về lâu dài, nó làm tăng nguy cơ hình thành huyết khối, xơ vữa động mạch, cao huyết áp, bệnh tim mạch và đột quỵ.

Điều nguy hiểm là các dấu hiệu của máu đặc thường âm thầm, dễ nhầm với mệt mỏi thông thường, đặc biệt là ban đêm khi nhiệt độ xuống thấp và máu trở nên nhớt hơn. Vì vậy, nếu thường xuyên phải trải qua 4 cảm giác này khi ngủ ban đêm phải đi khám ngay, chỉ sợ máu đã "đặc như cháo":

1. Ngủ ngáy, chảy nước dãi bất thường

Nhiều người nghĩ rằng chảy nước dãi chỉ là vấn đề nhỏ, nhưng thực tế nó có thể liên quan tới máu đặc và bệnh tim mạch. Khi máu quá đặc, tuần hoàn bị rối loạn, động mạch xơ cứng và oxy cung cấp cho não giảm sút. Lâu ngày khuôn mặt mất khả năng giữ nước bọt, dẫn đến chảy dãi nhiều khi ngủ.

Ảnh minh họa

Nếu tình trạng này xảy ra kèm theo miệng lệch, mắt xếch, mắt không khép kín hoàn toàn thì nguy cơ đột quỵ hoặc nhồi máu não càng cao. Song song đó, ngủ ngáy cũng là dấu hiệu cảnh báo. Người bị máu đặc thường ngáy to, thở ngắt quãng, có lúc như ngừng thở. Đây là tín hiệu tim và phổi phải chịu gánh nặng lớn, dễ hình thành huyết khối nguy hiểm.

2. Tê bì, lạnh chân tay bất thường

Tay chân lạnh bất thường vào ban đêm, thậm chí ngay cả mùa hè, có thể là lời cảnh báo máu đã quá đặc. Khi tuần hoàn máu kém, các chi không được cung cấp đủ dưỡng chất, dễ dẫn đến cảm giác tê bì, châm chích. Trong một số trường hợp, người bệnh còn bị sưng phù, chuột rút dữ dội khiến tỉnh giấc giữa đêm.

Lý do là máu nhớt làm dòng chảy chậm lại, mỡ máu và axit uric cao tạo điều kiện cho huyết khối hình thành. Hậu quả là mạch máu bị thu hẹp, máu khó lưu thông, từ đó gây đau đớn ở tay chân. Nếu tình trạng này xuất hiện thường xuyên thì không nên chủ quan, bởi nó liên quan trực tiếp đến sức khỏe tim mạch.

Ảnh minh họa

3. Tức ngực, khó thở

Một dấu hiệu điển hình khác khi máu đặc là tức ngực và khó thở, đặc biệt rõ rệt vào ban đêm. Khi nằm ngủ, tim phải làm việc nhiều hơn để bơm máu đi khắp cơ thể. Nếu máu đã đặc quánh, tim dễ rơi vào tình trạng quá tải. Hậu quả là người bệnh cảm thấy ngực bị đè nặng, khó thở, thở nông hoặc thở khò khè.

Nếu trong máu có huyết khối, tình trạng còn tệ hơn do mạch máu ở tim và phổi bị tắc nghẽn. Người bệnh có thể bị rối loạn nhịp tim, toát mồ hôi đêm và tỉnh giấc giữa chừng. Đây là dấu hiệu rất nguy hiểm vì có thể liên quan đến bệnh tim mạch tiềm ẩn.

4. Khó ngủ, thức giấc nhiều lần, ngủ dậy mệt mỏi

Người có máu đặc thường gặp các rối loạn giấc ngủ. Họ khó vào giấc, dễ bị tỉnh dậy giữa đêm và sáng ra vẫn uể oải dù ngủ nhiều giờ. Điểm khác biệt so với mất ngủ thông thường là cảm giác buồn ngủ, mắt nặng trĩu nhưng lại không thể ngủ ngon.

Ảnh minh họa

Nguyên nhân là do máu quá đặc, cản trở quá trình vận chuyển oxy, đặc biệt là lên não. Khi não thiếu oxy, giấc ngủ trở nên chập chờn, dễ mơ, dễ tỉnh giấc. Người bệnh sau đó thường mệt mỏi, khó tập trung, thậm chí có cảm giác đau đầu và chóng mặt vào sáng hôm sau. Nếu tình trạng này kéo dài, sức khỏe tổng thể và chất lượng cuộc sống sẽ suy giảm đáng kể.

Đương nhiên, các triệu chứng này cũng có thể là do vấn đề sức khỏe khác ngoài bệnh tim mạch và mạch máu não. Nhưng đừng chủ quan, tốt nhất là thăm khám sớm để tìm ra nguyên nhân và điều trị sớm nhé!