Người có 3 đặc điểm này khi ngủ thì tuổi thọ ngắn, mong bạn không không nằm trong số đó

Quan sát tình trạng giấc ngủ của bản thân cũng là một phương pháp đơn giản để đánh giá xem bạn có đang sở hữu một cơ thể khỏe mạnh hay không. Theo các chuyên gia, những người có sức khỏe kém, hay đau ốm bệnh tật khi ngủ sẽ có những dấu hiệu sau đây:

1. Chảy nước dãi

Các bệnh về răng miệng hoặc chứng ngưng thở khi ngủ, tư thế ngủ không tốt… cũng có thể dẫn đến chảy nước dãi khi ngủ. Tuy nhiên, nếu bạn thường xuyên chảy nước dãi một cách vô thức khi ngủ thì hãy đặc biệt lưu ý bởi đây là một dấu hiệu điển hình của việc hẹp hoặc tắc nghẽn mạch máu não.

Hẹp mạch máu não, tắc nghẽn mạch máu não sẽ gây thiếu oxy có thể ảnh hưởng đến việc cung cấp máu cho hệ thống trung ương như các vùng vỏ não hai bên, dẫn đến rối loạn chức năng dưới lưỡi, khiến người bệnh bị chảy nước miếng một bên lúc ngủ.

2. Nghiến răng

Người xưa quan niệm nghiến răng khi ngủ tức là có giun đũa trong bụng. Ngoài ra, nghiến răng về đêm còn có thể là biểu hiện của gan có vấn đề hoặc nguy hiểm hơn là bệnh ung thư gan. Độc tố trong gan không đào thải kịp thời sẽ tích tụ trong cơ thể, dẫn đến gan bốc hỏa cộng với ảnh hưởng của khối u, máu lưu thông kém sẽ khiến tinh thần không yên, từ đó sinh ra mộng mị, ngủ nghiến răng.

3. Tỉnh giấc vào ban đêm

Nếu bạn thường thức dậy lúc 3 hoặc 4 giờ sáng mà không rõ lý do thì cũng đừng chủ quan chỉ nghĩ đó là do chất lượng giấc ngủ kém mà hiện tượng này có thể do các tổn thương ở gan và phổi gây ra.

Vì vào lúc 3 hoặc 4 giờ sáng, hai cơ quan này đang trong quá trình tự phục hồi và giải độc, nếu có tế bào ung thư, phổi và gan sẽ cảm thấy khó chịu, buộc người ta phải thức giấc đột ngột giữa đêm.

Do đó, nếu khó ngủ hay thường xuyên bị thức giấc giữa đêm, đặc biệt là trong khung từ 3-4 giờ sáng thì nên chú trọng tới việc đi kiểm tra gan, phổi của bạn.

Sở hữu 3 đặc điểm này khi ngủ thì có tiềm năng trường thọ

Thông thường, người sống thọ sẽ có 3 biểu hiện dưới đây khi ngủ. Nếu có từ 2 biểu hiện trong số đó chứng tỏ cơ thể bạn đang khỏe mạnh và bạn có tiềm năng sống thọ.

1. Dễ dàng chìm vào giấc ngủ

Người có chức năng tim kém thường khó đi vào giấc ngủ hoặc mất ngủ vào ban đêm, thậm chí có khi ngủ say sẽ bị tỉnh giấc giữa đêm do gặp ác mộng. Nguyên nhân là do khi tim hoạt động kém sẽ ảnh hưởng đến việc cung cấp máu lên não. Lượng máu lên não không đủ dẫn đến tình trạng thiếu máu não, lâu ngày sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ.

Nếu bạn có thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vào ban đêm mà không bị đánh thức bởi những cơn ác mộng, điều đó có nghĩa là trái tim của bạn đang khỏe mạnh.

2. Thở êm

3. Ngủ không ngáy

Nhiều người nghĩ rằng ngủ ngáy là biểu hiện của chất lượng giấc ngủ cao, thực chất không phải vậy. Ngủ ngáy lâu dài là một chứng bệnh liên quan đến nhiều nguyên nhân, trong đó có chức năng tim và phổi kém. Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những người ngủ ngáy trong thời gian dài có nguy cơ mắc bệnh tim cao gấp vài lần người khỏe mạnh. Do đó khuyến cáo được đưa ra cho những người mắc chứng ngủ ngáy kéo dài là nên đến bệnh viện để kiểm tra chức năng tim phổi.

