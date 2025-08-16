Người chồng "nhận án vô sinh", 2 tháng sau vỡ òa vì vợ mang thai tự nhiên

Ngày 15-8, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP HCM) cho biết vừa điều trị thành công một trường hợp vô sinh nam do u tuyến yên tăng tiết prolactin - một nguyên nhân hiếm gặp nhưng có thể điều trị hiệu quả nếu được phát hiện kịp thời.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân

Bệnh nhân là anh T. (35 tuổi, ngụ Đồng Nai), kết hôn đã 3 năm nhưng chưa có con. Trong thời gian dài, anh T. và vợ trải qua nhiều áp lực, lo lắng, thậm chí từng nghĩ đến việc sẽ không thể làm cha mẹ. Quyết tâm tìm lời giải cho nỗi khắc khoải, anh đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiếp tục điều trị.

Qua thăm khám chuyên sâu, các bác sĩ phát hiện anh T. có nồng độ prolactin trong máu tăng cao bất thường. Kết quả chụp MRI não cho thấy anh có một khối u nhỏ ở tuyến yên, căn nguyên gây rối loạn nội tiết, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng sinh lý và khả năng sinh sản. Đây là nguyên nhân hiếm gặp ở nam giới và thường bị bỏ sót trong chẩn đoán vô sinh.

Thay vì phẫu thuật, các bác sĩ lựa chọn điều trị nội khoa bằng thuốc nhằm ức chế prolactin. Sau 2 tháng điều trị và theo dõi sát, nồng độ prolactin của anh T. trở về mức bình thường, chức năng sinh lý và chất lượng tinh trùng được cải thiện rõ rệt.

Mới đây, vợ chồng anh T. đã vỡ òa hạnh phúc khi biết tin người vợ mang thai tự nhiên sau hành trình dài đầy nước mắt và kiên nhẫn.

"Khi biết tin vợ mang thai, tôi thực sự xúc động và hạnh phúc. Hai vợ chồng đã trải qua quá nhiều lo lắng, tưởng chừng đã từ bỏ hy vọng. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến đội ngũ bác sĩ của Bệnh viện Nhân dân Gia Định" – anh T. chia sẻ.

ThS-BS Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa, Đơn vị Nam khoa – Khoa Ngoại thận - Tiết niệu, Bệnh viện Nhân dân Gia Định - bác sĩ trực tiếp điều trị, cho biết đây là ca bệnh đặc biệt vì nguyên nhân nằm ở tuyến yên - vị trí không phổ biến khi nghĩ đến vô sinh nam. Nhờ quy trình chẩn đoán bài bản và phác đồ điều trị cá thể hóa, bệnh nhân không phải phẫu thuật, phục hồi nhanh và mang lại hiệu quả cao

Theo BSCK2 Nguyễn Xuân Toàn, Trưởng Khoa Ngoại thận - Tiết niệu, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, vô sinh được định nghĩa là tình trạng không thể thụ thai sau ít nhất 1 năm quan hệ tình dục đều đặn mà không sử dụng biện pháp tránh thai. Ước tính, vô sinh ảnh hưởng đến khoảng 15% các cặp vợ chồng, trong đó yếu tố từ phía nam giới chiếm đến 50%.

"Nguyên nhân vô sinh nam rất đa dạng, bao gồm rối loạn nội tiết tố, bất thường tinh trùng, tắc nghẽn ống dẫn tinh… Do đó, điều quan trọng là cả hai vợ chồng cần được thăm khám đồng thời và toàn diện để có hướng điều trị phù hợp" - BS Toàn khuyến cáo.

BS Toàn cũng nhấn mạnh khi có dấu hiệu bất thường như giảm ham muốn, rối loạn cương dương, tinh hoàn nhỏ... nên đi khám sớm. Nhiều trường hợp vô sinh có thể điều trị hiệu quả bằng thuốc nếu được phát hiện sớm, không nhất thiết phải sử dụng các phương pháp hỗ trợ sinh sản như IUI, IVF hay phẫu thuật.

Để phòng và điều trị vô sinh nam, các bác sĩ khuyến cáo nam giới nên khám sức khỏe định kỳ; kiểm tra sức khỏe sinh sản. Bên cạnh đó, duy trì lối sống lành mạnh, ăn uống đủ chất, vận động thường xuyên, tránh rượu bia, thuốc lá. Chú ý, không tự ý dùng thuốc, tránh sử dụng các sản phẩm "tăng cường sinh lực" không rõ nguồn gốc.





