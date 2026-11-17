Người tăng huyết áp vẫn có thể chạy bộ để cải thiện sức khỏe tim mạch, song cần kiểm soát huyết áp, lựa chọn cường độ phù hợp, tránh tập khi thời tiết khắc nghiệt.

Người bị tăng huyết áp thường lo ngại chạy bộ khiến huyết áp tăng đột ngột, làm tăng nguy cơ đột quỵ hoặc biến cố tim mạch. Tuy nhiên, theo ThS.BS Nguyễn Thu Huyền, Khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện 19-8, người mắc bệnh vẫn có thể chạy bộ nếu huyết áp được kiểm soát ổn định và có chế độ vận động phù hợp.

Tập thể dục thường xuyên giúp cải thiện tuần hoàn máu, tăng cường sức khỏe tim mạch và hỗ trợ kiểm soát huyết áp. Với người bệnh, đi bộ nhanh hoặc chạy bộ nhẹ nhàng là những lựa chọn có lợi. Điều quan trọng là không nên chạy quá nhanh, kéo dài thời gian vận động hoặc cố gắng tập vượt quá khả năng của cơ thể, nhất là khi huyết áp chưa ổn định.

Trước khi tập, người bệnh nên đo huyết áp để đánh giá tình trạng sức khỏe. Nếu chỉ số huyết áp từ 160/100 mmHg trở lên, không nên bắt đầu buổi tập mà cần nghỉ ngơi, theo dõi và trao đổi với bác sĩ về việc kiểm soát huyết áp. Người bệnh cũng không nên tự ý điều chỉnh thuốc để phục vụ việc tập luyện.

Bên cạnh chạy bộ, người tăng huyết áp có thể lựa chọn nhiều hình thức vận động khác như đi bộ nhanh, đạp xe với tốc độ vừa phải, bơi nhẹ nhàng, yoga hoặc thái cực quyền. Đây đều là những hoạt động có cường độ tương đối phù hợp, giúp duy trì khả năng vận động và giảm căng thẳng.

Theo bác sĩ, người bệnh nên duy trì thói quen tập luyện khoảng 30-45 phút mỗi buổi, ít nhất 5 ngày mỗi tuần, tùy thể trạng và khả năng đáp ứng. Trước khi vận động cần khởi động kỹ, sau đó giảm dần cường độ để cơ thể thích nghi. Trong quá trình tập, không nên nín thở khi gắng sức, đặc biệt với những động tác cần dùng nhiều lực.

Người tăng huyết áp vẫn có thể chạy bộ để cải thiện sức khỏe tim mạch. (Ảnh minh hoạ)

Không nên chủ quan khi tập thể dục ngoài trời

Với người mắc bệnh tim mạch, thời điểm và điều kiện thời tiết ảnh hưởng đáng kể đến mức độ an toàn khi vận động. Vào mùa hè, người bệnh có thể tập thể dục ngoài trời vào sáng sớm nếu thời tiết còn mát, sức khỏe ổn định và đã được bác sĩ đồng ý.

Khoảng 5h30-6h30 được xem là khung giờ có thể cân nhắc để vận động trong những ngày hè. Tuy nhiên, người bệnh không nên mặc định sáng sớm luôn an toàn. Nếu nhiệt độ đã cao, độ ẩm lớn hoặc chỉ số tia UV ở mức cao, cần hạn chế tập ngoài trời, ưu tiên không gian thoáng mát hoặc tập trong nhà.

Nắng nóng khiến cơ thể tăng tiết mồ hôi, dễ mất nước và làm tim phải hoạt động nhiều hơn để duy trì tuần hoàn. Điều này có thể gây bất lợi cho người có bệnh tim mạch, đặc biệt khi tập luyện kéo dài hoặc quá sức.

Trong điều kiện thời tiết nóng, người bệnh nên ưu tiên đi bộ chậm, đạp xe nhẹ hoặc tập yoga trong khoảng 20-30 phút mỗi buổi, 4-5 lần mỗi tuần. Cần uống đủ nước trước, trong và sau khi vận động, lựa chọn nơi có bóng râm, thông thoáng và tránh tập vào thời điểm nắng nóng.

Dù lựa chọn hình thức vận động nào, người bệnh cũng cần chú ý những dấu hiệu bất thường của cơ thể. Nếu xuất hiện đau ngực, chóng mặt, khó thở, tim đập nhanh bất thường hoặc mệt lả, cần dừng tập ngay và đi khám để được đánh giá.

Với người tăng huyết áp và mắc bệnh tim mạch , tập thể dục là một phần quan trọng trong quá trình kiểm soát bệnh. Tuy nhiên, vận động chỉ thực sự có lợi khi phù hợp với tình trạng sức khỏe, được duy trì đều đặn và không biến thành cuộc chạy đua với giới hạn chịu đựng của cơ thể.