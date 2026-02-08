Người bán cây chỉ đích danh 3 cây trồng trong nhà cực “dễ sống”, đặt đúng chỗ là xanh tốt quanh năm

Từ những không gian phòng khách sáng sủa, thoáng đãng cho đến phòng tắm và phòng ngủ có ít ánh sáng và độ ẩm cao, mỗi căn phòng trong nhà đều tạo ra những điều kiện khác nhau cho cây trồng. Theo một chuyên gia, việc lựa chọn cây phù hợp với môi trường xung quanh sẽ giúp chúng “khỏe mạnh hơn, bền lâu hơn và dễ chăm sóc hơn rất nhiều”.

Ví dụ, các loại cây mọng nước (succulents) rất ưa ánh sáng trực tiếp, trong khi cây lưỡi hổ và cây đuôi công (prayer plants) có thể sống trong điều kiện ánh sáng yếu hơn. Emma Fell, trưởng bộ phận làm vườn tại trung tâm cây cảnh Hillier Garden Centres (Anh), đã chia sẻ ba loại cây trồng trong nhà đáng tin cậy và nơi chúng phát triển tốt nhất trong ngôi nhà. Chuyên gia này cũng đưa ra những mẹo đơn giản để giữ cho cây luôn trong tình trạng đẹp nhất.

Monstera (cây trầu bà lá xẻ / Swiss cheese plant)

Chuyên gia cho biết: “Nếu bạn đang muốn tạo điểm nhấn trong phòng khách hoặc không gian mở, Monstera (cây Swiss cheese) là một lựa chọn tuyệt vời. Những chiếc lá lớn, bóng loáng của nó ngay lập tức tạo ấn tượng mạnh và mang lại cảm giác thư giãn như một khu rừng nhiệt đới trong nhà. Monstera ưa ánh sáng mạnh nhưng gián tiếp, một vị trí ấm áp, tránh ánh nắng gay gắt vì ánh nắng trực tiếp có thể làm cháy lá.”

Hãy tưới nước khi lớp đất bề mặt cảm thấy khô, và bón phân vào mùa xuân và mùa hè để hỗ trợ cây phát triển khỏe mạnh. Khi được đặt trong điều kiện phù hợp, đây là một “loại cây mang lại nhiều giá trị” và có thể nhanh chóng trở thành điểm nhấn nổi bật.

Sansevieria (cây lưỡi hổ)

Cây lưỡi hổ là lựa chọn lý tưởng nếu bạn muốn có mảng xanh trong nhà mà không cần quá nhiều công chăm sóc. Emma nói: “Chúng cực kỳ bền bỉ và có thể phát triển tốt từ những căn phòng nhiều ánh sáng cho đến các khu vực ít ánh sáng hơn, khiến chúng trở nên hoàn hảo cho phòng làm việc tại nhà, hành lang hoặc phòng ngủ.”

“Những chiếc lá thẳng đứng, mang tính kiến trúc của chúng phù hợp với các không gian nhỏ, trong khi tốc độ sinh trưởng chậm đồng nghĩa với việc chúng sẽ không nhanh chóng phát triển vượt quá vị trí đặt ban đầu. Hãy để đất khô giữa các lần tưới nước, vì chúng ưa điều kiện khô ráo và sẽ hạnh phúc hơn khi được ‘bỏ mặc’ một chút thay vì chăm sóc quá nhiều.”

Spathiphyllum (cây lan ý / peace lily)

Theo chuyên gia, lan ý là loại cây trồng trong nhà rất đẹp và đặc biệt phù hợp với phòng ngủ và phòng tắm. Điều này là do những căn phòng này thường có độ ẩm tự nhiên cao hơn.

Emma chia sẻ: “Những bông hoa trắng thanh lịch và lá xanh đậm của chúng mang lại cảm giác yên bình, tươi mới cho không gian. Chúng chịu được mức ánh sáng thấp, mặc dù sẽ ra hoa tốt nhất ở những vị trí sáng hơn nhưng tránh ánh nắng trực tiếp. Giữ cho đất luôn hơi ẩm và loại bỏ những bông hoa đã tàn để cây trông gọn gàng.”

Theo chuyên gia, lan ý rất giỏi “báo hiệu” khi cần tưới nước, vì lá của chúng sẽ hơi rũ xuống.

Emma tiếp tục: “Việc chọn cây trồng trong nhà phù hợp với từng căn phòng sẽ giúp chúng dễ chăm sóc hơn và có nhiều khả năng phát triển tốt. Với vị trí đặt đúng và một chút quan tâm thường xuyên, cây trồng trong nhà có thể mang lại vẻ đẹp lâu dài cùng cảm giác yên bình, chào đón cho ngôi nhà của bạn.”